Названо найкрасивішого кота у світі: звідки він і який вигляд має (фото)

Бакарді підкорив суддів не тільки ідеальною статурою, а й неймовірно красивими очима. Власниця тварини каже, що він був народжений стати чемпіоном.

На міжнародній виставці FIFe World Show, яка відбулася в Осло, Норвегія, визначили переможця серед найкрасивіших кішок планети. Головний титул виборов кіт породи російська блакитна на прізвисько Бакарді з польського міста Гданськ, повідомляє Polskie Radio.

Бакарді обійшов понад 1500 конкурентів, серед яких були представники сомалійської, абіссинської та орієнтальної порід. Він нагороджений у спеціальній категорії для кастрованих кішок. 26 суддів оцінили: статуру кота, якість і колір шерсті, а також його вираз в цілому.

Бакарді має ідеальні параметри

За словами Джоанни Ковальчик, власниці кота і засновниці розплідника Et Cetera Blue PL, яким вона керує разом із донькою Полою, майбутній чемпіон народився в липні 2022 року останнім і найбільшим у серед чотирьох кошенят. Вона одразу відчула, що він особливий. Його відрізняє ідеальна відповідність стандартам породи в поєднанні з неповторним блиском в очах.

Бакарді народився в липні 2022 року Фото: Et Cetera BLUE PL

"Я завжди знала, що Бакарді — найкрасивіший кіт у світі, і говорила йому про це щодня. З перших днів у ньому щось було. Щось, що я не можу описати. Усі кошенята були чудові, але це був він: Бакарді — назавжди Чемпіон Світу. Він відповідав усім стандартам породи — дуже математичний, але ще в нього був вогник в очах, — каже Джоанна.

Фото: Kingdom of Cats/Facebook Фото: Kingdom of Cats/Facebook Фото: Kingdom of Cats/Facebook Фото: Kingdom of Cats/Facebook Фото: Kingdom of Cats/Facebook

Жінка каже, що життя переможця світового конкурсу наповнене своїми ритуалами. Щоранку Бакарді починає з огляду місцевості у вікно: перевіряє погоду, спостерігає за птахами в саду та уважно стежить за комахами.

"Це кіт, який має звичку порушувати всі норми поведінки. На виставці він вирішив не показати себе так, як усі від нього чекали, шокувавши стюардів, суддів і, звісно ж, мене. Він стрибнув на плече судді і був там щасливий. Його красу було помічено і в цій позиції", — сміється його господиня.

Бакарді дуже розумний кіт, каже його господиня Фото: Kingdom of Cats/Facebook

Жінка зазначає, що спілкується зі своїм вихованцем без слів:

"Ми дивимося одне одному в очі або дивимося вниз, і кожен із нас знає, що ми маємо на увазі. Бакарді дивиться на дверцята в шафі — я знаю, що він хоче їсти, коли він дивиться на вікно — мені потрібно відчинити його, щоб він зайшов до вольєра, коли він дивиться на вхідні двері — я знаю, що час прогулятися. Коли в нього гарний настрій, він приносить мишей і м'ячики. Він може сісти і подати лапу, якщо захоче, і почує команду".

Бакарді любить ховатися і засинати під ковдрами, вдаючи, що його тут немає.

"Він багато разів ледь не доводив нас до інфарктів. Але я його дуже люблю, він найчудовіший кіт у світі, у мене вже є підтвердження на папері", — підкреслила Ковальчик із гордістю.

Бакарді та його нагороди Фото: Kingdom of Cats/Facebook

Порода російська блакитна, також відома як Archangel Blue або мальтійська болонка, славиться своєю приголомшливою сріблясто-блакитною шерстю і ласкавим, ніжним характером, що робить її улюбленицею любителів котів у всьому світі.

Раніше Фокус писав про найкрасивіші породи кішок.