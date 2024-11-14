Мама покойного боксера Вячеслава Узелкова впервые рассказала, почему более 20 лет не общалась с сыном

Накануне смерти Вячеслав обвинял свою бывшую жену Марину Боржемскую в том, что из-за нее 20 лет не общался с родителями.

75-летняя мама боксера Вячеслава Узелкова Зинаида после смерти сына обвинила бывшую невестку в том, что из-за нее они около 20 лет не общались. Подробностями женщина поделилась в эксклюзивном комментарии изданию Фокус.

По словам Зинаиды Узелковой, Вячеслав решил жениться, когда ему было 20 лет, они как родители считали, такой возраст ранним для женитьбы, однако поддержали сына.

Уже на свадьбе, по словам мамы Вячеслава, вместо того, чтобы радоваться за сына, она постоянно плакала и не могла остановить слез, ведь чувствовала, что этот брак разрушит жизнь ее сына. Несмотря на ощущения, она ничего не говорила сыну. Почти сразу после свадьбы Вячеслав перестал общаться с семьей.

Как утверждает Зинаида Узелкова, ее невестка Марина Боржемская запрещала Вячеславу поддерживать родственные отношения с родителями. Дошло до того, что она публично заявляла, что его родители злоупотребляют алкоголем, что по словам Зинаиды Узелковой, было неправдой.

"Когда у них была свадьба, обычно мама радуется, а я на свадьбе плакала, так плакала, что Славик меня успокаивал. Я чувствовала, что не будет в их семье счастья, но ничего не говорила. Они поженились, начали жить — и с тех пор, как рукой отрезало. Она, Марина, не позволяла со мной общаться. Что она там ему говорила он никогда не рассказывал. Он ее так любил и оберегал, что никогда ничего плохого не говорил. Когда родился Роберт, потом Оливия, я принесла им в больницу золотые сувениры, я их поздравила, встретила в больнице — и все, с тех пор мы не общались. Она не хотела с нами встречаться и общаться, соответственно, и Славик тоже прекратил. Мы его никогда не настраивали против его семьи, ничего плохого не говорили", — пояснила мама покойного боксера.

Уже в 2021 году, когда Вячеслав официально развелся с Мариной их общение возобновилось. По словам Зинаиды Узелковой произошло это благодаря новой избраннице боксера, которая подтолкнула его к примирению с родителями. Хотя на самом деле, между ними не было конфликтов, как утверждает Зинаида Узелкова. Женщина убеждена, что причиной того, что 20 лет между ними не было общения является именно бывшая жена Марина.

"Когда появилась его новая девушка, она всегда спрашивала у него, ты когда был у мамы последний раз? Он сказал: "Лет 15-20 лет назад, мне Марина не разрешала общаться". На что Алена сказала: "Иди к маме, чего ты не идешь". И он пришел. И с того времени мы начали общаться, это был где-то 2020 год. Он приходил ко мне до последнего дня.

Напомним, ранее мы писали, что сын Узелкова Роберт и его экс-супруга Марина Узелкова прокомментировали смерть боксера.

Кроме этого, Фокус писал, что названа причина смерти Вячеслава Узелкова.