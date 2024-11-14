Мама покійного боксера В"ячеслава Узелкова вперше розповіла, чому понад 20 років не спілкувалася з сином

Напередодні смерті В'ячеслав звинувачував свою колишню дружину Марину Боржемську в тому, що через неї 20 років не спілкувався з батьками.

75-річна мама боксера В’ячеслава Узелкова Зінаїда після смерті сина звинуватила колишню невістку в тому, що через неї вони близько 20 років не спілкувалися. Подробицями жінка поділилася в ексклюзивному коментарі видання Фокус.

За словами Зінаїди Узелкової, В’ячеслав вирішив одружитися, коли йому було 20 років, вони ж як батьки вважали такий вік раннім для одруження, однак підтримали сина.

Вже на весіллі, за словами мами В’ячеслава, замість того, щоб радіти за сина, вона постійно плакала і не могла зупинити сліз, адже відчувала, що цей шлюб зруйнує життя її сина. Попри відчуття, вона нічого не говорила сину. Майже одразу після весілля В’ячеслав перестав спілкуватися з родиною.

Як стверджує Зінаїда Узелкова, її невістка Марина Боржемська, забороняла В’ячеславу підтримувати родинні стосунки з батьками. Дійшло до того, що вона публічно заявляла, що його батьки зловживають алкоголем, що за словами Зінаїди Узелкової, було неправдою.

"Коли у них було весілля, зазвичай мама радіє, а я на весіллі плакала, так плакала, що Славік мене заспокоював. Я відчувала, що не буде в їхній родині щастя, але нічого не казала. Вони поженилися, почали жити — і з того часу, як рукою відрізало. Вона, Марина, не дозволяла зі мною спілкуватись. Що вона там йому говорила він ніколи не розповідав. Він її так любив і оберігав, що ніколи нічого поганого не говорив. Коли народився Роберт, потім Олівія, я принесла їм в лікарню золоті сувеніри, я їх привітала, зустріла в лікарні — і все, з того часу ми не спілкувалися. Вона не хотіла з нами зустрічатися і спілкуватися, відповідно й Славік теж припинив з нами спілкуватися. Ми його ніколи не налаштовували проти його родини, нічого поганого не говорили", — пояснила мама покійного боксера.

Вже у 2021 році, коли В’ячеслав офіційно розлучився з Мариною, їхнє спілкування відновилося. За словами Зінаїди Узелкової, сталося це завдяки новій обраниці боксера, яка підштовхнула його до примирення з батьками. Хоча насправді, між ними не було конфліктів, як стверджує Зінаїда Узелкова. Жінка переконана, що причиною того, що 20 років між ними не було спілкування, є саме колишня дружина Марина.

"Коли з’явилася його нова дівчина, вона завжди питала у нього, ти коли був у мами останній раз? Він сказав: "Років 15-20 років назад, мені Марина не дозволяла спілкуватися". На що Альона сказала: "Іди до мами, чого ти не йдеш". І він прийшов. І з того часу ми почали спілкуватися, це був десь 2020 рік. Він приходив до мене до останнього дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що син Узелкова Роберт і його ексдружина Марина Узелкова прокоментували смерть боксера.

Крім цього, Фокус писав, що названо причину смерті В'ячеслава Узелкова.