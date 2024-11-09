"Неприємно": син Узелкова Роберт і його ексдружина Марина Узелкова прокоментували смерть боксера

Родина боксера доволі сухо відреагувала на його смерть, оскільки останнім часом у них склалися доволі напружені стосунки.

Родина боксера В'ячеслава Узелкова, який помер 9 листопада, відреагувала на його смерть. Його син Роберт у своєму інстаграмі написав короткий і доволі сухий пост.

"В'ячеслав Узелков помер сьогодні. Які б у нас не були стосунки, все одно боляче і неприємно", – написав він.

Нещодавно Роберт Узелков повідомив, що не спілкується з батьком і заявив, що не хоче його бачити, оскільки той нібито погано до нього ставився і ображав.

Колишня дружина В'ячеслава Узелкова Марина Боржемська-Узелкова подякувала спортсмену за те, що було в їхньому житті.

"Пішов з життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Попри всі складнощі, що були між нами, вдячна йому за все", — написала Марина Боржемська-Узелкова.

Вона закрила коментарі під публікацією, оскільки в коментарях до її попередніх постів почала отримувати звинувачення у смерті спортсмена та у тому, що вона налаштувала дітей проти свого ексчоловіка.

Нагадаємо, що український боксер В'ячеслав Узелков помер 9 листопада 2024 року. Незадовго до цього він переніс операцію на серці і проходив курс реабілітації.

Також Фокус зібрав основні події з життя спортсмена. Незадового до смерті спортсмен повідомив, що переніс операцію і отримав "нове серце". Він заявив, що лікарі фактично "витягли його з того світу", оскільки він провів два тижні у комі.