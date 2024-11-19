19 ноября 2024 года: Авдеев день - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу и молочные продукты, а также тяжело работать.

Что случилось 19 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память святого Авдия. Он жил во времена первого разгрома Еврейского царства. Вокруг него творился разврат, но он жил благочестивой жизнью. После начала гонений за христианами Авдий стал помогать верующим — спрятал в пещерах служителей и кормил их. Позже Авдий оставил царскую службу и начал проповедовать.

Что нельзя делать 19 ноября:

есть мясо, рыбу и молочные продукты;

тяжело работать;

нарушать обещания.

Народные поверья и приметы:

птицы летают низко — ждите осадки;

пасмурно — скоро начнется оттепель;

безоблачно — скоро придут морозы;

ветер и снег — к долгой и холодной зиме.

День ангела празднуют:

Иван, Дмитрий, Денис, Григорий, Михаил, Сергей, Петр, Валентин, Константин, Александр, Вениамин, Игнатий, Федор и Андриан.

Родились 19 ноября:

1942 год — Кельвин Кляйн, американский дизайнер одежды, законодатель моды.

А также в этот день:

1626 год — в Немирове основали церковное братство и школу при нем;

1891 год — в Немецкой империи продают первую игрушечную железную дорогу;

1997 год — начинается экспедиция международного экипажа на борту американской космической лодки многоразового использования "Колумбия", в которой вместе с космонавтами из США и Японии принимал участие первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк;

2012 год — в Украине вступает в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

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