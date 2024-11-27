Черная пятница 2024: где, на что и когда будут скидки (фото)

Черная пятница – это хорошая возможность приобрести желаемые товары со скидкой. Однако нужно помнить, что шопинг во время распродаж требует обдуманного подхода, чтобы покупки были не только полезными, но и экономически выгодными.

Черная пятница во всем мире — самое ожидаемое шоппинг-событие года. Многие люди хотят сэкономить и рассчитывают купить понравившийся товар с хорошей скидкой. Фокус собрал информацию о Black Friday 2024 и на что покупателям стоит обратить внимание.

Немного истории — как появилась Черная пятница

Традиция празднования и распродаж со скидками или под акцию Черной пятницы пошла из США. Black Friday наступает сразу после Дня благодарения и начинается рождественский период скидок на разные товары. Масштабные распродажи в Америке начали устраивать еще в ХIX веке, а само название Черная пятница появилось в 1961 году в Филадельфии. Затем такой маркетинговый ход распространился на все восточное побережье США. В современное время многие товары за границей можно купить под скидку в 90%, поэтому неудивительно, что покупатели занимают очереди в модные бутики и молы и штурмуют прилавки, пытаясь заполучить вещь по дешевке, иногда не всегда им нужную.

Черная пятница (архивное фото) Фото: Getty Images

Что касается Украины, то Черная пятница в нашей стране появилась с 2013 года. В отечественных магазинах во время этой распродажи обувь и одежду можно купить на 25-50% дешевле, а на старые коллекции продавцы могут предложить скидку более чем на 60%. Также сети магазинов, которые торгуют бытовой техникой, электроникой и товарами для дома в Черную пятницу дают скидки или делают акции, особенно на устаревшие модели. В Black Friday 2024 многие ритейлы стали предлагать товары, скинув цену, еще за несколько дней до старта распродаж.

Когда будет Черная пятница 2024 в Украине

Черная пятница 2024 в Украине стартует 29 ноября, и распродажи могут продлиться до 2-3 декабря в зависимости от конкретной сети. Если вы мечтали о чем-то дорогом или нужном, то Black Friday 2024 – идеальное время для этого. Чтобы не пропустить самые выгодные предложения, лучше подготовиться заранее. Эксперты советуют украинцам выделить бюджет для Черной пятницы. Это поможет лучше сформировать список необходимых покупок.

Какие товары можно купить со скидкой на Black Friday 2024

На Черную пятницу 2024 можно будет выгодно купить не только одежду, обувь, детские вещи, бытовую химию, игрушки, подобрать подарки к Новому году или Рождеству, но и сделать более крупные покупки — бытовую технику, гаджеты и даже мебель. Лучше составить список нужных покупок, так как можно поддаться соблазну у накупить лишних вещей. Правда в Украине редко можно встретить огромные скидки. Иногда продавцы играют не всегда честно: сначала поднимают цену на товар, а потом делают скидку. Многие украинцы не верят в свое счастье в Черную пятницу и вместо походов по магазинам заказывают вещи онлайн на зарубежных торговых площадках. Но если задаться целью, то можно найти нужный товар по выгодной цене.

Скидки на технику

Магазины и крупные сети, которые торгуют в Украине различной техникой также приготовили для покупателей на Черную пятницу ряд товаров со скидками. Например, на смартфоны могут быть скидки 5-40%, на ноутбуки, планшеты и комплектующие — 3-45%, на телевизоры — 10-29%, на технику для кухни — 4-32%, на технику для дома — 5-53%.

Скидки на продукты

К Черной пятнице скидки на продукты питания предлагают также и многие украинские супермаркеты, у некоторых даже есть акция "Черная пятница 2024". Таким образом определенные продукты можно купить по сниженной цене. На алкоголь предлагаются скидки 25-43%, на готовую мясную продукцию — 24-42%, на молочную — 23-28%, на рыбу и морепродукты — 15-32%. Также со скидкой супермаркеты предлагают купить кондитерские изделия, фрукты, кофе, чай, оливковое масло, бытовую химию и другие товары.

Где будут скидки на Черную пятницу

На вопрос, где будут скидки на Черную пятницу 2024 и что покупать на распродажах ответить не просто. Свои товары в эти дни будут предлагать многие участники рынка в разных сегментах, даже продуктовые магазины и магазины секонд-хенда.

На Черную пятницу продавцы предлагают хорошие скидки Фото: Getty Images

Интерес многих покупателей будет зависеть не только от скидки, но и от конечной цены за товар, а также возможностей служб доставки, особенно, если это габаритные товары. Как правило, украинцы на распродажах покупают одежду, обувь и часто покупки совершают на разных онлайн площадках. Преимущества такого шоппинга очевидны: ассортимент в on-line магазинах гораздо шире, можно выбрать не только нужную вещь со скидкой, но и сравнить цены продавцов, а также характеристики и параметры понравившегося товара, не выходя из дома. Однако есть один большой минус — вы не сможете осмотреть покупку до ее получения и увидеть его возможные недостатки. Поэтому, вам решать, где, что и как покупать в Черную пятницу.

Напомним, 20 ноября Фокус писал о том, на какие вещи стоит обратить внимание в секонд-хенде.