Чорна п'ятниця 2024: де, на що і коли будуть знижки (фото)

Чорна п'ятниця — це гарна нагода придбати бажані товари зі знижкою. Однак потрібно пам'ятати, що шопінг під час розпродажів вимагає обдуманого підходу, щоб покупки були не тільки корисними, а й економічно вигідними.

Чорна п'ятниця в усьому світі — найочікуваніша шопінг-подія року. Багато людей хочуть заощадити і розраховують купити вподобаний товар з хорошою знижкою. Фокус зібрав інформацію про Black Friday 2024 і на що покупцям варто звернути увагу.

Трохи історії — як з'явилася Чорна п'ятниця

Традиція святкування і розпродажів зі знижками або під акцію Чорної п'ятниці пішла зі США. Black Friday настає одразу після Дня подяки і починається різдвяний період знижок на різні товари. Масштабні розпродажі в Америці почали влаштовувати ще в ХIX столітті, а сама назва Чорна п'ятниця з'явилася 1961 року у Філадельфії. Потім такий маркетинговий хід поширився на все східне узбережжя США. У сучасний час багато товарів за кордоном можна купити зі знижкою в 90%, тому не дивно, що покупці займають черги в модні бутіки і моли і штурмують прилавки, намагаючись роздобути річ задешево, іноді не завжди їм потрібну.

Чорна п'ятниця (архівне фото) Фото: Getty Images

Що стосується України, то Чорна п'ятниця в нашій країні з'явилася з 2013 року. У вітчизняних магазинах під час цього розпродажу взуття та одяг можна купити на 25-50% дешевше, а на старі колекції продавці можуть запропонувати знижку більш ніж на 60%. Також мережі магазинів, які торгують побутовою технікою, електронікою та товарами для дому в Чорну п'ятницю дають знижки або роблять акції, особливо на застарілі моделі. У Black Friday 2024 багато ритейлів стали пропонувати товари, скинувши ціну, ще за кілька днів до старту розпродажів.

Коли буде Чорна п'ятниця 2024 в Україні

Чорна п'ятниця 2024 в Україні стартує 29 листопада, і розпродажі можуть тривати до 2-3 грудня залежно від конкретної мережі. Якщо ви мріяли про щось дороге або потрібне, то Black Friday 2024 — ідеальний час для цього. Щоб не пропустити найвигідніші пропозиції, краще підготуватися заздалегідь. Експерти радять українцям виділити бюджет для Чорної п'ятниці. Це допоможе краще сформувати список необхідних покупок.

Які товари можна купити зі знижкою на Black Friday 2024

На Чорну п'ятницю 2024 можна буде вигідно купити не тільки одяг, взуття, дитячі речі, побутову хімію, іграшки, підібрати подарунки до Нового року або Різдва, а й зробити більші покупки — побутову техніку, гаджети і навіть меблі. Краще скласти список потрібних покупок, оскільки можна піддатися спокусі у накупити зайвих речей. Щоправда, в Україні рідко можна зустріти величезні знижки. Іноді продавці грають не завжди чесно: спочатку піднімають ціну на товар, а потім роблять знижку. Багато українців не вірять у своє щастя в Чорну п'ятницю і замість походів по магазинах замовляють речі онлайн на зарубіжних торгових майданчиках. Але якщо поставити собі за мету, то можна знайти потрібний товар за вигідною ціною.

Знижки на техніку

Магазини і великі мережі, які торгують в Україні різною технікою також приготували для покупців на Чорну п'ятницю низку товарів зі знижками. Наприклад, на смартфони можуть бути знижки 5-40%, на ноутбуки, планшети та комплектуючі — 3-45%, на телевізори — 10-29%, на техніку для кухні — 4-32%, на техніку для дому — 5-53%.

Знижки на продукти

До Чорної п'ятниці знижки на продукти харчування пропонують також і багато українських супермаркетів, у деяких навіть є акція "Чорна п'ятниця 2024". Таким чином певні продукти можна купити за зниженою ціною. На алкоголь пропонуються знижки 25-43%, на готову м'ясну продукцію — 24-42%, на молочну — 23-28%, на рибу і морепродукти — 15-32%. Також зі знижкою супермаркети пропонують купити кондитерські вироби, фрукти, каву, чай, оливкову олію, побутову хімію та інші товари.

Де будуть знижки на Чорну п'ятницю

На запитання, де будуть знижки на Чорну п'ятницю 2024 і що купувати на розпродажах відповісти не просто. Свої товари в ці дні пропонуватимуть багато учасників ринку в різних сегментах, навіть продуктові магазини і магазини секонд-хенду.

На Чорну п'ятницю продавці пропонують хороші знижки Фото: Getty Images

Інтерес багатьох покупців залежатиме не тільки від знижки, а й від кінцевої ціни за товар, а також можливостей служб доставки, особливо, якщо це габаритні товари. Як правило, українці на розпродажах купують одяг, взуття і часто покупки здійснюють на різних онлайн майданчиках. Переваги такого шопінгу очевидні: асортимент в on-line магазинах набагато ширший, можна вибрати не тільки потрібну річ зі знижкою, а й порівняти ціни продавців, а також характеристики і параметри вподобаного товару, не виходячи з дому. Однак є один великий мінус — ви не зможете оглянути покупку до її отримання та побачити її можливі недоліки. Тож, вам вирішувати, де, що і як купувати в Чорну п'ятницю.

Нагадаємо, 20 листопада Фокус писав про те, на які речі варто звернути увагу в секонд-хенді.