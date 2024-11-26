Крошки с огромным сердцем: топ-10 самых маленьких пород собак (фото, видео)

Несмотря на свои скромные размеры, эти животные отличаются преданностью, готовностью защищать своих хозяев и невероятно милой внешностью. Бонусом идет то, что они живут дольше крупных пород собак, поэтому радуют своих хозяев до 16 и больше лет.

Крупные породы собак вроде лабрадоров, ретриверов, овчарок завоевали любовь людей благодаря силе, характеру и, что немаловажно, размеру, поскольку не каждый чужой рискнет явиться в дом, где есть такое животное, непрошенным гостем. Однако немало людей выбирают очень маленьких собак, что объясняется их компактностью, меньшими затратами на уход, а также более долгой, чем у крупных пород собак, жизнью. Американский Keenel Club назвал самые маленькие породы собак, которые идеально подходят даже для небольшого жилья.

Чихуахуа

Порода чихуахуа – одна из самых популярных пород маленьких собак-компаньонов ростом от 15 до 23 см и весом максимум до 3 кг. Самая известная представительница породы – Пилаф, любимая собака голливудской иконы Деми Мур, которая не расстается со своей крошечной любимицей.

Порода имеет богатую историю, и ведомости о ней можно найти в материалах, датируемых 1530 годом в Мексике. Кстати, мексиканскому штату Чиуауа эти крохи обязаны своим названием.

Эти очаровательные и грациозные собаки также дерзкие и обладают бойким и смелым характером. Их шерсть бывает разных цветов и узоров, они могут быть как длинношерстными, так и короткошерстными.

Пожалуй, главной проблемой породы является хрупкое телосложение. Собака подвержена вывихам и переломам при падении даже с высоты дивана. Также хозяева могут столкнуться с проблемами воспитания. В отличие от многих карликовых пород, чихуахуа довольно своенравны, и при недостатке дрессировки и тренировок склонны к проявлению агрессии и демонстративному непослушанию.

Чихуахуа – очень хрупкие малыши Фото: Getty Images

Аффенпинчер

Аффенпинчер (в переводе с немецкого — "обезьяний терьер") – это одна из старейших пород, появившихся в XVII веке. Собака с мордой и озорным нравом обезьяны имеет веселый игривый характер. Хотя аффенпинчеры не классифицируются как терьеры, их разводили для работы как таковой. В 1600-х годах их работа заключалась в том, чтобы избавляться от вредителей и крыс в немецких конюшнях. Позже афферпинчеров завезли в дома, чтобы они истребляли кухонных мышей, а также в качестве компаньонов.

Рост этой жесткошерстной породы – 24-30 см. Аффенпинчеры отлично себя чувствуют в квартирах, но им требуется умеренное количество активности, например, игры в помещении или быстрая прогулка. Заводя их, учтите, что они очень осторожны и не любят посторонних людей в доме, поэтому нуждаются в ранней социализации и тренировке.

Аффенпинчеры не любят посторонних в доме Фото: arnoldaffenpinscher

Йоркширский терьер

Считается, что йоркширских терьеров вывели ткачи из Шотландии. Йорки были выведены достаточно маленькими, чтобы помещаться в закоулки текстильных фабрик, преследуя грызунов. В 1886 году (Английский) Кеннел-клуб признал йорков, и они быстро стали модными в качестве компаньонов для дам.

Эти собаки обладают уверенным и смелым характером, что делает их отличными путешественниками.

Рост взрослой собаки – около 18–20 см, а вес редко превышает 3,2 кг, что вкупе с мягким, но смелым характером делает их отличными семейными собаками.

Йоркширский терьер – одна из самых популярных пород маленьких собак Фото: Getty Images

Бивер-терьер (бивер-йоркширський терьер а ля Пом Пон)

Признанный AKC в 2021 году, бивер-терьер имеет интересное наследие. В течение 1970-х годов немецкая пара, Вернер и Гертруда Бивер, вела большую и успешную программу разведения йоркширских терьеров. В 1984 году они начали выводить трехцветных йорков с рецессивным геном пегости, геном, который обычно не встречается у йорков. В конечном итоге этих собак назвали бивер-терьерами. Существует легенда, согласно которой однажды во время ужина муж немецкой певицы Марго Эскенс преподнес своей жене на блюде, в качестве подарка, щенка биверa. Этот факт является историческим для породы: к названию породы была добавлена фраза "a la Pom Pon", что в переводе с французского языка означает "клубок пряжи".

Обладая веселым и преданным характером, биверы являются прекрасными домашними любимцами. Они очень умны и легко поддаются дрессировке. В отличие от обычных спокойных терьеров биверы очень энергичны и готовы гулять хоть весь день.

Бивер-терьеры умны и энергичны Фото: ralph.the.beaver/instagram

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель – миниатюрная собака-компаньон, которая на протяжении столетий изображалась на картинах рядом с аристократическими семьями. В 1960-ых годах кавалер-кинг-чарльз-спаниели были популярны у членов британской кородевской семьи. Их также любил президент Рональд Рейган, и эти собаки жили в Белом доме.

В 1920-х годах была предпринята попытка возродить первоначальный тип кинг-чарлз-спаниеля, существовавший до скрещивания с мопсом — так называемый бленхейм-спаниель. Усилиями группы селекционеров-энтузиастов породе удалось вернуть прежний тип, а к названию было добавлено слово "кавалер", чтобы подчеркнуть принципиальное отличие этой самостоятельной породы.

У представителей породы – четыре различных окраса, и в разное время каждый цвет ассоциировался с определенной дворянской семьей.

Эта порода ласковая, нежная и грациозная. Они прекрасно ладят с детьми и другими собаками и вписываются в образ жизни своего хозяина.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель – любимая собака аристократов Фото: Zoobonus

Английский той-спаниель

Английский той-спаниель (кинг-чарльз-спаниель) – старинная британская порода собак, первые упоминания о которой датируются 1570 годом. Их обожала королева Елизавета I, и животное встречается на портретах аристократии того времени.

Кинг-чарльз-спаниель занимал особое положение в период царствования двух Карлов (Charles I и Charles II) в 1625-1685 годах. Когда король Чарльз умирал, его собака ни на минуту не отходила от него. После смерти отца его сын Чарльз II решил назвать эту породу именем своего отца.

Есть еще одна легенда, которая гласит, что после казни королевы Марии Стюарт в 1587 году в складках ее платья был найден крошечный спаниель, пропитанный ее кровью.

Сегодня эти нежные, игривые и умные собаки очень ласковы со своими любимыми людьми, игривы на улице и любят короткие прогулки. Однако они могут быть гордыми, упрямыми и придирчивыми.

Породу часто путают с кавалер-кинг-чарльз-спаниелем, основным отличием между породами является размер: вес кинг-чарльз-спаниеля 3,6-6,3 кг, в то время как кавалер-кинг-чарльз-спаниеля 5,9-8,3 кг. Рост породы 23-28 см.

Английский той-спаниель, он же кинг-чарльз-спаниель Фото: regal_rudy_englishtoyspaniel/instagram

Брюссельский гриффон

Эти крохи ростом до 20 см появились в начале 1800-х в Брюсселе. Порода – результат вязки аффенпинчеров и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Изначально их заводили как охранников, которые отгоняли крыс и мышей от конюшен, а также охраняли конные экипажи. Но 1870-х годах они стали изысканными компаньонами, когда королева Бельгии Мария-Генриетта прониклась к ним симпатией и занялась их разведением. Эти преданные, бдительные и любопытные собаки бывают четырех окрасов и имеют гладкую или жесткую шерсть.

Они общительны и легко обучаемы, но не подходят для детей из-за своей чувствительной натуры. Они будут держаться рядом со своими любимыми людьми и имеют низкий порог одиночества. Если его владелец решит уединиться и, например, закроет перед собакой дверь в спальню, гриффон расценит это как отлучение от стаи. Чтобы привлечь внимание человека, онон может лаять, скулить или скрести дверь лапой. Поэтому оставлять щенка в одиночестве проблематично.

Брюссельский гриффон

Китайская хохлатая

Название этой одной из старейших и экзотических пород уже говорит о стране ее происхождения. История породы начинается в древнем Китае, где она была популярна среди императоров и аристократии. Также они были священными спутниками буддийских монахов, считавших их защитниками от злых духов. Те часто носили этих маленьких собачек в рукавах своих мантий.

В свое время китайские хохлатые использовались для охоты на крыс на кораблях.

Сейчас это популярная декоративная порода собак-компаньонов. Они игривые и очень ласковые. Ну и отдельно стоит сказать пару слов об их внешности. Голая версия китайской хохлатой — пятнистая розовая кожа, колючая шерсть и мохнатые лапы — наиболее узнаваема, но порода также имеет пуховую версию. Представители последней полностью покрыты длинной и мягкой шерстью, что придает им более традиционный вид. Как и голая китайская хохлатая собака, пуховая имеет легкое и утонченное тело с длинными, тонкими конечностями.

Порода отличается интеллектом и легко поддается дрессуре.

Китайская хохлатая

Такса

Такса (что означает "барсучья собака" на немецком языке) была выведена, чтобы копать барсучье логово и убивать его обитателя. Ум, смелость, сила и упорство этой породы сделали их идеальными для битвы с сильными барсуками. Эти собаки бывают двух размеров и трех типов шерсти.

Таксы не созданы для большой активности, такой как бег на длинные дистанции и прыжки, но они обычно готовы ко всему. Это очень умные собаки, а также независимые и иногда упрямые, которе нуждаются в мягкой, последовательной, терпеливой подготовке. Ранняя социализация нужна для того, чтобы адаптировать таксу к детям, незнакомцам и другим животным. Такса привязывается к своей семье и, как правило, к одному члену семьи. С незнакомцами они ведут себя отстраненно.

Рост таксы достигает до 35 см Фото: thedoxieworld/instagram

Той-пудель

Пудель – старинная порода собак. Официально порода пудель была признана в Германии, но ее корни уходят в далекое прошлое, во Францию XVIII века. Изначально это была рабочая порода, которую вывели для охоты на уток. Название пудель происходит от немецкого pudel (что означает "хлопаться в воде"), поскольку стандартного пуделя (от которого происходят миниатюрный и той-пудели) высоко ценили как водяного ретривера.

Миниатюрная порода пуделей появилась в начале ХХ-го века.

Пудель занимает второе место в рейтинге самых умных пород, составленном доктором Стенли Кореном, после бордер-колли, и той-пудели тоже обладают этим качеством. Они преуспевают во всех видах собачьего спорта и других видах деятельности.

Той-пудель прекрасно подойдет для семьи, в том числе с детьми старше 5 лет, одиночек и пожилых людей, которые нуждаются в общении и приятной компании. Особенность маленького пуделя в том, что, привязавшись к человеку или семье, он предпочитает общество людей компании сородичей. Пудель безгранично любит своего человека и старается всячески угодить ему, тогда как с другими собаками он может вступить в спор за территорию, игрушку или просто отказаться общаться по каким-то своим соображениям.

Той-пудель

Ранее Фокус писал, что ветеринар назвал породы собак, которые не стоит заводить.