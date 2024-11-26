Крихітки з величезним серцем: топ 10 найменших порід собак (фото, відео)

Попри свої скромні розміри, ці тварини вирізняються відданістю, готовністю захищати своїх господарів і неймовірно милою зовнішністю. Бонусом йде те, що вони живуть довше за великі породи собак, тому радують своїх господарів до 16 і більше років.

Великі породи собак на кшталт лабрадорів, ретриверів, вівчарок завоювали любов людей завдяки силі, характеру і, що важливо, розміру, оскільки не кожен чужий ризикне з'явитися в будинок, де є така тварина, непроханим гостем. Однак чимало людей обирають дуже маленьких собак, що пояснюється їхньою компактністю, меншими витратами на догляд, а також довшим, ніж у великих порід собак, життям. Американський Keenel Club назвав найменші породи собак, які ідеально підходять навіть для невеликого житла.

Чихуахуа

Порода чихуахуа — одна з найпопулярніших порід маленьких собак-компаньйонів зростом від 15 до 23 см і вагою максимум до 3 кг. Найвідоміша представниця породи — Пілаф, улюблений собака голлівудської ікони Демі Мур, яка не розлучається зі своєю крихітною улюбленицею.

Порода має багату історію і відомості про неї можна знайти в матеріалах, датованих 1530 роком у Мексиці. До речі, мексиканському штату Чіуауа ці крихітки зобов'язані своєю назвою.

Ці чарівні та граціозні собаки також зухвалі та мають жвавий і сміливий характер. Їхня шерсть буває різних кольорів і візерунків, вони можуть бути як довгошерстими, так і короткошерстими.

Мабуть, головною проблемою породи є тендітна статура. Собака схильний до вивихів і переломів після падіння навіть із висоти дивана. Також господарі можуть зіткнутися з проблемами виховання. На відміну від багатьох карликових порід, чихуахуа досить норовливі, і за нестачі дресирування і тренувань схильні до прояву агресії та демонстративного непослуху.

Чихуахуа — дуже тендітні малюки Фото: Getty Images

Аффенпінчер

Аффенпінчер (у перекладі з німецької — "мавпячий тер'єр") — це одна з найстаріших порід, що з'явилися в XVII столітті. Собака з мордою і пустотливою вдачею мавпи має веселий грайливий характер. Хоча аффенпінчери не класифікуються як тер'єри, їх розводили для роботи як такої. У 1600-х роках їхня робота полягала в тому, щоб позбавлятися шкідників і щурів у німецьких стайнях. Пізніше аферпінчерів завезли в будинки, щоб вони винищували кухонних мишей, а також як компаньйонів.

Зріст цієї жорсткошерстої породи — 24-30 см. Аффенпінчери відмінно почуваються у квартирах, але їм потрібна помірна кількість активності, наприклад, ігри в приміщенні або швидка прогулянка. Заводячи їх, врахуйте, що вони дуже обережні та не люблять сторонніх людей у домі, тому потребують ранньої соціалізації та тренування.

Аффенпінчери не люблять сторонніх у домі Фото: arnoldaffenpinscher

Йоркширський тер'єр

Вважається, що йоркширських тер'єрів вивели ткачі з Шотландії. Йорки були виведені досить маленькими, щоб поміщатися в закутки текстильних фабрик, переслідуючи гризунів. У 1886 році (Англійський) Кеннел-клуб визнав йорків і вони швидко стали модними як компаньйони для дам.

Ці собаки мають впевнений і сміливий характер, що робить їх чудовими мандрівниками.

Зріст дорослого собаки — близько 18-20 см, а вага рідко перевищує 3,2 кг, що укупі з м'яким, але сміливим характером робить їх відмінними сімейними собаками.

Йоркширський тер'єр — одна з найпопулярніших порід маленьких собак Фото: Getty Images

Бівер-тер'єр (бівер-йоркширський тер'єр а ля Пом Пон)

Визнаний AKC у 2021 році, бівер-тер'єр має цікаву спадщину. Протягом 1970-х років німецька пара, Вернер і Гертруда Бівер, вела велику й успішну програму розведення йоркширських тер'єрів. У 1984 році вони почали виводити триколірних йорків із рецесивним геном пегості, геном, який зазвичай не зустрічається у йорків. Зрештою цих собак назвали бівер-тер'єрами. Є легенда, згідно з якою одного разу під час вечері чоловік німецької співачки Марго Ескенс підніс своїй дружині на тарілці, як подарунок, цуценя бівера. Цей факт є історичним для породи: до назви породи було додано фразу "a la Pom Pon", що в перекладі з французької мови означає "клубок пряжі".

Володіючи веселим і відданим характером, бівери є прекрасними домашніми улюбленцями. Вони дуже розумні та легко піддаються дресируванню. На відміну від звичайних спокійних тер'єрів, бівери дуже енергійні та готові гуляти хоч весь день.

Бівер-тер'єри розумні та енергійні Фото: ralph.the.beaver/instagram

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль — мініатюрний собака-компаньйон, якого впродовж століть зображували на картинах поряд із аристократичними сім'ями. У 1960-х роках кавалер-кінг-чарльз-спанієлі були популярні у членів британської кородівської родини. Їх також любив президент Рональд Рейган і ці собаки жили в Білому домі.

У 1920-х роках було зроблено спробу відродити первісний тип кінг-чарлз-спанієля, що існував до схрещування з мопсом — так званий бленхейм-спанієль. Зусиллями групи селекціонерів-ентузіастів породі вдалося повернути колишній тип, а до назви було додано слово "кавалер", щоб підкреслити принципову відмінність цієї самостійної породи.

У представників породи — чотири різних забарвлення, і в різний час кожен колір асоціювався з певною дворянською родиною.

Ця порода ласкава, ніжна і граціозна. Вони прекрасно ладнають із дітьми та іншими собаками і вписуються в спосіб життя свого господаря.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль — улюблений собака аристократів Фото: Zoobonus

Англійський той-спанієль

Англійський той-спанієль (кінг-чарльз-спанієль) — старовинна британська порода собак, перші згадки про яку датуються 1570 роком. Їх обожнювала королева Єлизавета I і тварина зустрічається на портретах аристократії того часу.

Кінг-чарльз-спанієль займав особливе становище в період царювання двох Карлів (Charles I і Charles II) у 1625-1685 роках. Коли король Чарльз помирав, його собака ні на хвилину не відходив від нього. Після смерті батька його син Чарльз II вирішив назвати цю породу ім'ям свого батька.

Є ще одна легенда, яка свідчить, що після страти королеви Марії Стюарт 1587 року в складках її сукні був знайдений крихітний спанієль, просочений її кров'ю.

Сьогодні ці ніжні та розумні собаки дуже ласкаві зі своїми коханими людьми, грайливі на вулиці та люблять короткі прогулянки. Однак вони можуть бути гордими, впертими та прискіпливими.

Породу часто плутають із кавалер-кінг-чарльз-спанієлем, основною відмінністю між породами є розмір: вага кінг-чарльз-спанієля 3,6-6,3 кг, тоді як кавалер-кінг-чарльз-спанієля 5,9-8,3 кг. Зріст породи 23-28 см.

Англійський той-спанієль, він же кінг-чарльз-спанієль Фото: regal_rudy_englishtoyspaniel/instagram

Брюссельський грифон

Ці крихітки зростом до 20 см з'явилися на початку 1800-х у Брюсселі. Порода — результат в'язки аффенпінчерів і кавалер-кінг-чарльз-спаніелів. Спочатку їх заводили як охоронців, які відганяли щурів і мишей від стаєнь, а також охороняли кінні екіпажі. Але в 1870-х роках вони стали вишуканими компаньйонами, коли королева Бельгії Марія-Генрієтта перейнялася до них симпатією і зайнялася їх розведенням. Ці віддані, пильні та цікаві собаки бувають чотирьох забарвлень і мають гладку або жорстку шерсть.

Вони товариські та легко навчаються, але не підходять для дітей через свою чутливу натуру. Вони триматимуться поруч зі своїми коханими людьми і мають низький поріг самотності. Якщо його власник вирішить усамітнитися і, наприклад, закриє перед собакою двері до спальні, грифон розцінить це як відлучення від зграї. Щоб привернути увагу людини, він може гавкати, скиглити або шкребти двері лапою. Тому залишати цуценя на самоті проблематично.

Брюссельський грифон

Китайська чубата

Назва цієї однієї з найстаріших і найекзотичніших порід вже говорить про країну її походження. Історія породи починається в стародавньому Китаї, де вона була популярна серед імператорів і аристократії. Також вони були священними супутниками буддійських ченців, які вважали їх захисниками від злих духів. Ті часто носили цих маленьких песиків у рукавах своїх мантій.

Свого часу китайських чубатих використовували для полювання на щурів на кораблях.

Зараз це популярна декоративна порода собак-компаньйонів. Вони грайливі та дуже ласкаві. Ну й окремо варто сказати кілька слів про їхню зовнішність. Гола версія китайської чубатої — плямиста рожева шкіра, колюча шерсть і волохаті лапи — найбільш впізнавана, але порода також має пухову версію. Представники останньої повністю вкриті довгою і м'якою шерстю, що надає їм більш традиційного вигляду. Як і голий китайський чубатий собака, пуховий має легке і витончене тіло з довгими, тонкими кінцівками.

Порода вирізняється інтелектом і легко піддається дресурі.

Китайська чубата

Такса

Такса (що означає "борсуча собака" німецькою мовою) була виведена, щоб копати борсуче лігво і вбивати його мешканця. Розум, сміливість, сила і завзятість цієї породи зробили їх ідеальними для битви з сильними борсуками. Ці собаки бувають двох розмірів і трьох типів шерсті.

Такси не створені для великої активності, такої як біг на довгі дистанції та стрибки, але вони зазвичай готові до всього. Це дуже розумні собаки, а також незалежні й іноді вперті, які потребують м'якої, послідовної, терплячої підготовки. Рання соціалізація потрібна для того, щоб адаптувати таксу до дітей, незнайомців та інших тварин. Такса прив'язується до своєї сім'ї і, як правило, до одного члена сім'ї. З незнайомцями вони поводяться відсторонено.

Зріст такси сягає до 35 см Фото: thedoxieworld/instagram

Той-пудель

Пудель — старовинна порода собак. Офіційно порода пудель була визнана в Німеччині, але її коріння сягає в далеке минуле, у Францію XVIII століття. Спочатку це була робоча порода, яку вивели для полювання на качок. Назва пудель походить від німецького pudel (що означає "плескатися у воді"), оскільки стандартного пуделя (від якого походять мініатюрний і той-пуделі) високо цінували як водяного ретривера.

Мініатюрна порода пуделів з'явилася на початку ХХ століття.

Пудель посідає друге місце в рейтингу найрозумніших порід, складеному доктором Стенлі Кореном, після бордер-коллі, і той-пуделі теж мають цю якість. Вони досягають успіху у всіх видах собачого спорту та інших видах діяльності.

Той-пудель прекрасно підійде для сім'ї, зокрема з дітьми старше 5 років, одинаків і літніх людей, які потребують спілкування і приємної компанії. Особливість маленького пуделя в тому, що, прив'язавшись до людини або сім'ї, він віддає перевагу товариству людей перед компанією родичів. Пудель безмежно любить свою людину і намагається всіляко догодити їй, тоді як з іншими собаками він може вступити в суперечку за територію, іграшку або просто відмовитися спілкуватися з якихось своїх міркувань.

Той-пудель

Раніше Фокус писав, що ветеринар назвав породи собак, які не варто заводити.