Чашка кофе и взгляд на КНДР: Starbucks открыл кафе у демилитаризованной зоны

Кафе популярной сети открылось прямо у обзорной площадки, которая популярна у туристов, которые хотят увидеть границу Северной Кореи.

Теперь наблюдение за северокорейскими пограничниками будет комфортней. Сотни людей пришли в пятницу на открытие нового магазина американской сети кофеен Starbucks на обзорной площадке недалеко от города Кимпхо, примерно в 50 км к северо-западу от Сеула и недалеко от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи. Об этом пишет Reuters.

Обзорная площадка на пике Эгибон

Несмотря на всплеск напряженности на Корейском полуострове в последние годы, демилитаризованная зона стала еще более привлекательным местом для иностранных и местных туристов.

По пути к кофейне посетители должны пройти через военный контрольно-пропускной пункт, хотя она находится в менее известном и менее милитаризованном месте, чем более популярные туристические места вдоль границы, такие как деревня перемирия Пханмунджом.

Обзорная площадка на пике Эгибон

Река, обозначенная как "нейтральные воды", протекает между обзорной площадкой и пограничным городом Кэпунг на севере всего в 1,4 км. В ясный день через телескопы можно увидеть жителей северокорейских деревень.

Две Кореи технически все еще находятся в состоянии войны после трехлетнего конфликта, закончившегося перемирием 1953 года. Мирный договор так и не был подписан.

В последние месяцы напряженность также возросла из-за воздушных шаров с мусором, запущенных из Северной Кореи. Пхеньян утверждает, что это ответ на воздушные шары с антиправительственными листовками, рассылаемые активистами с Юга.

В прошлом месяце в Северной Корее взорвали все автомобильные и железные дороги, которые связывали ее с Южной Кореей, а Сеул предупредил Пхеньян , что любое применение ядерного оружия будет означать конец северокорейского режима.

За последние десятилетия Северная Корея столкнулась с серьезной нехваткой продовольствия, включая голод в 1990-х годах, который часто усугублялся стихийными бедствиями, такими как наводнения, наносящие ущерб урожаю.

Мэр Кимпхо Ким Бен Су заявил, что Starbucks, получивший мировое признание, может изменить "мрачный и удручающий" имидж приграничного района.

"Это место теперь может стать важным туристическим направлением для обеспечения безопасности и мира, которое можно рассматривать как молодое, яркое и теплое, а также привлекающее внимание всего мира", — сказал Ким журналистам.

Напомним, тем временем Владимир Путин и северокорейский диктатор обмениваются подарками. Ким Чен Ын отправил в РФ солдат, а взамен получил около 70 животных из Московского зоопарка. В Пхеньян отправили какаду, медведей и тигра.