Чашка кави і погляд на КНДР: Starbucks відкрив кафе біля демілітаризованої зони

Кафе популярної мережі відкрилося просто біля оглядового майданчика, який популярний серед туристів, які хочуть побачити кордон Північної Кореї.

Тепер спостереження за північнокорейськими прикордонниками буде комфортнішим. Сотні людей прийшли в п'ятницю на відкриття нового магазину американської мережі кав'ярень Starbucks на оглядовому майданчику недалеко від міста Кімпхо, приблизно за 50 км на північний захід від Сеула і недалеко від демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї. Про це пише Reuters.

Оглядовий майданчик на піку Егібон

Попри сплеск напруженості на Корейському півострові останніми роками, демілітаризована зона стала ще більш привабливим місцем для іноземних і місцевих туристів.

Дорогою до кав'ярні відвідувачі повинні пройти через військовий контрольно-пропускний пункт, хоча вона розташована в менш відомому і менш мілітаризованому місці, ніж популярніші туристичні місця вздовж кордону, як-от село перемир'я Пханмунджом.

Оглядовий майданчик на піку Егібон

Річка, позначена як "нейтральні води", протікає між оглядовим майданчиком і прикордонним містом Кепунг на півночі всього за 1,4 км. У ясний день через телескопи можна побачити жителів північнокорейських сіл.

Дві Кореї технічно все ще перебувають у стані війни після трирічного конфлікту, що закінчився перемир'ям 1953 року. Мирний договір так і не було підписано.

В останні місяці напруженість також зросла через повітряні кулі зі сміттям, запущені з Північної Кореї. Пхеньян стверджує, що це відповідь на повітряні кулі з антиурядовими листівками, які розсилають активісти з Півдня.

Минулого місяця в Північній Кореї підірвали всі автомобільні та залізні дороги, які пов'язували її з Південною Кореєю, а Сеул попередив Пхеньян, що будь-яке застосування ядерної зброї означатиме кінець північнокорейського режиму.

За останні десятиліття Північна Корея зіткнулася з серйозною нестачею продовольства, включно з голодом у 1990-х роках, який часто ускладнювали стихійні лиха, як-от повені, що завдають шкоди врожаю.

Мер Кімпхо Кім Бен Су заявив, що Starbucks, який здобув світове визнання, може змінити "похмурий і гнітючий" імідж прикордонного району.

"Це місце тепер може стати важливим туристичним напрямком для забезпечення безпеки і миру, яке можна розглядати як молоде, яскраве і тепле, а також таке, що привертає увагу всього світу", — сказав Кім журналістам.

Нагадаємо, тим часом Володимир Путін і північнокорейський диктатор обмінюються подарунками. Кім Чен Ин відправив до РФ солдатів, а натомість отримав близько 70 тварин із Московського зоопарку. У Пхеньян відправили какаду, ведмедів і тигра.