2 декабря 2024 года: святого Аввакума - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также гулять после заката.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Аввакума, одного из 12 малых пророков. Он предсказал пленение Вавилоном Израиля, падение Иерусалимского храма и приход Мессии. Также в писаниях сказано, что Аввакум дал пищу пророку Даниилу, которого отдали на растерзание львам.
Что нельзя делать 2 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- причинять вред животным;
- гулять после заката.
Народные поверья и приметы:
- ночью звезды яркие – скоро ударят морозы;
- на окнах мороз нарисовал много узоров – весной будет много зелени;
- вороны каркают – ждите метель;
- кошка спит весь день — к понижению температуры;
- мороз, но петух поет — потеплеет;
- много снега выпало — будет хороший сенокос.
День ангела празднуют:
Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара, Маргарита, Мирра, Мария.
Родились 2 декабря:
1946 год — Джанни Версаче, итальянский модельер и дизайнер, основатель международного дома моды "Versace";
1981 год — Бритни Спирс, американская поп-певица, танцовщица, автор песен, актриса, лауреат премии "Грэмми".
А также в этот день:
1852 год — президент Французской республики Луи Наполеон Бонапарт объявляет себя императором Франции под именем Наполеон III и основывает Вторую французскую империю;
1863 год — завершается строительство купола Капитолия в Вашингтоне (США);
1870 год — Рим становится столицей Королевства Италия;
1896 год — в помещении Харьковского оперного театра проходит первый на украинских землях публичный киносеанс;
1991 год — независимость Украины признают первыми Канада и Польша.