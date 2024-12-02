2 грудня 2024 року: святого Авакума — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також гуляти після заходу сонця.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Авакума, одного з 12 малих пророків. Він передбачив полон Вавилоном Ізраїлю, падіння Єрусалимського храму і прихід Месії. Також у писаннях сказано, що Авакум дав їжу пророку Даниїлу, якого віддали на розтерзання левам.
Що не можна робити 2 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- завдавати шкоди тваринам;
- гуляти після заходу сонця.
Народні повір'я та прикмети:
- вночі зірки яскраві — скоро вдарять морози;
- на вікнах мороз намалював багато візерунків — навесні буде багато зелені;
- ворони каркають — чекайте заметіль;
- кішка спить весь день — до зниження температури;
- мороз, але півень співає — потеплішає;
- багато снігу випало — буде хороший сінокіс.
День ангела святкують:
Андрій, Панас, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Матвій, Микола, Сергій, Степан, Тамара, Маргарита, Мирра, Марія.
Народилися 2 грудня:
1946 рік — Джанні Версаче, італійський модельєр і дизайнер, засновник міжнародного будинку моди "Versace";
1981 рік — Брітні Спірс, американська поп-співачка, танцівниця, автор пісень, акторка, лауреатка премії "Греммі".
А також у цей день:
1852 рік — президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт оголошує себе імператором Франції під ім'ям Наполеон III і засновує Другу французьку імперію;
1863 рік — завершується будівництво купола Капітолія у Вашингтоні (США);
1870 рік — Рим стає столицею Королівства Італія;
1896 рік — у приміщенні Харківського оперного театру відбувається перший на українських землях публічний кіносеанс;
1991 рік — незалежність України визнають першими Канада і Польща.