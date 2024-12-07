Скрытая угроза: 10 признаков того, что у вашей кошки глисты

При несвоевременной диагностике и лечении глисты могут существенно подорвать здоровье животного. В особо запущенных случаях котенок или взрослый кот (кошка) могут даже умереть.

Гельминты у кошек – очень распространенное явление, особенное если животное периодически выходит гулять на улицу, где риск заражения глистами возрастает в разы. Несмотря на наличие в организме кошки, эти паразиты могут долгое время не проявлять себя. Однако есть ряд признаков, которые могут свидетельствовать о том, что у вашего любимца – "богатый внутренний мир". На какие именно симптомы следует обратить внимание, рассказали специалисты.

Ветэксперты отмечают, что носителем глистов является каждая четвертая кошка (или кот) в мире, поэтому за время наблюдений и диагностики симптомы, указывающие на наличие паразитов, у большинства животных схожи.

Наиболее распространенные паразиты у кошек:

Круглые черви .

. Ленточные черви .

. Анкилостомы .

. Легочные глисты .

. Желудочные глисты .

. Печеночные сосальщики .

. Сердечные глисты .

Кошка может заразиться паразитами из окружающей среды при контакте с зараженными калом или через других существ, таких как блохи или дикие животные. В случае круглых червей и анкилостом их можно заразить даже от инфицированной матери, которая передаст их своим котятам с молоком. Также животное может съесть зараженную глистами рыбу или мясо.

Часто кошки заражаются глистами во время прогулки на улице Фото: Фокус

А теперь – о симптомах.

Вздутие живота

У кошек и котят с глистами может быть "большой живот" — округлый живот, вызванный червями, живущими внутри них. Чаще всего это круглые черви, которые заражают животных с пониженной иммунной системой: молодых, беременных и слабых. У многих кошек симптомы заражения круглыми червями могут не проявляться очень долго, если только паразиты не присутствуют в большом количестве.

Расстройства желудка

Глисты могут вызывать у кошек расстройство желудка и даже рвоту. Иногда со рвотными массами могут выходить и белые сегменты червей.

Диарея

Это может быть в дополнение к рвоте или наблюдаться само по себе. Опять же, вы можете увидеть сегменты червей в лотке.

Изменение аппетита

Еще одним признаком является резкое изменение аппетита животного. Поскольку черви могут жить за счет пищи, которую ест кошка, она начинает есть гораздо больше обычного и быстро снова чувствует голод.

Потеря веса, слабость и недостаток энергии

Исходя из предыдущего пункта, потеря веса является красноречивым симптомом того, что в организме кошки – лишние приживалы. Поскольку от съедаемой пищи она не получает достаточного количества необходимых веществ из-за прожорливых глистов, это сказывается на ее массе тела. Кроме того, животное становится слабым и апатичным, потому что у нее не хватает сил и энергии. Особенно опасен отказ от воды, это сигнализирует о сильной интоксикации и чревато обезвоживанием.

Грубая или тусклая шерсть

Это снова связано с тем, что черви вместе с едой забирают питательные вещества, необходимые кошке для поддержания здоровья и нормального функционирования всех систем.

Скольжение попой по полу и чрезмерное вылизывание ануса

Иногда кошки скользят задом по земле или по полу из-за раздражения, которое вызывают черви. По той же причине кошки слишком активно вылизывают свой зад, пытаясь избавиться от зуда.

Такое поведение животного может говорить, что оно испытывает зуд и раздражение из-за глистов

Нагноение глаз, носа или рта

Поскольку некоторые виды глистов паразитируют на слизистых оболочках, в частности, в носоглотке, это вызывает серьезное воспаление. В итоге у кота постоянно течет из носа и из глаз.

Желтые белки глаз

Некоторые подвиды глистов поражают печень (печеночные черви). Орган не справляется с нагрузкой, у животного развивается желтуха, что требует безотлагательного лечения.

Наличие глистов в кале

Черви или сегменты червей в лотке после того, как кошка сходила в туалет. Эти черви могут быть живыми и извиваться или высохшими и выглядеть как маленькие зерна риса, в зависимости от того, как долго они находились вне тела. Круглые черви имеют цилиндрическую форму — как спагетти, тогда как ленточные черви более плоские — как ленты — и сегментированы.

Что делать, если у кошки глисты

Важно помнить, что не у всех кошек проявляются вышеперечисленные признаки. Вот почему важна регулярная профилактика глистов. Если у животного уже есть глисты, понесите его в ветеринарную клинику, где врач после анализа кала животного установит тип паразитов и порекомендует наиболее эффективные препараты. Иногда, в редких случаях, также может понадобиться анализ крови. После этого доктор назначит лечение.

Если у кошки есть симптомы, указывающие на гельминтов, ее необходимо показать ветеринару

Среди наиболее распространенных методов борьбы с паразитами используются таблетки, суспензии, капли на холку. Для полного излечения инфекции может потребоваться повторная дозировка, особенно если глистов много.

Также для профилактики глистов в ветаптеках есть немало препаратов в виде жевательных таблеток, драже или паст, которые помогут предупредить появление паразитов.

Ветеринары не рекомендуют лечить кошек от паразитов с помощью домашних отваров или народных рецептов.

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