Прихована загроза: 10 ознак того, що у вашої кішки глисти

При несвоєчасній діагностиці та лікуванні глисти можуть істотно підірвати здоров'я тварини. В особливо запущених випадках кошеня або дорослий кіт (кішка) можуть навіть померти.

Гельмінти у кішок — дуже поширене явище, особливо якщо тварина періодично виходить гуляти на вулицю, де ризик зараження глистами зростає в рази. Незважаючи на наявність в організмі кішки, ці паразити можуть довгий час не проявляти себе. Однак є низка ознак, які можуть свідчити про те, що у вашого улюбленця — "багатий внутрішній світ". На які саме симптоми слід звернути увагу, розповіли фахівці.

Ветексперти зазначають, що носієм глистів є кожна четверта кішка (або кіт) у світі, тож за час спостережень і діагностики симптоми, що вказують на наявність паразитів, у більшості тварин схожі.

Найпоширеніші паразити у кішок:

Круглі черви .

. Стрічкові черви .

. Анкілостоми .

. Легеневі глисти .

. Шлункові глисти .

. Печінкові сисуни .

. Серцеві глисти .

Кішка може заразитися паразитами з довкілля під час контакту із зараженими калом або через інших істот, таких як блохи або дикі тварини. У разі круглих черв'яків і анкілостом їх можна заразити навіть від інфікованої матері, яка передасть їх своїм кошенятам з молоком. Також тварина може з'їсти заражену глистами рибу або м'ясо.

Часто кішки заражаються глистами під час прогулянки на вулиці Фото: Фокус

А тепер — про симптоми.

Здуття живота

У кішок і кошенят із глистами може бути "великий живіт" — округлий живіт, спричинений черв'яками, що живуть усередині них. Найчастіше це круглі черв'яки, які заражають тварин зі зниженою імунною системою: молодих, вагітних і слабких. У багатьох кішок симптоми зараження круглими черв'яками можуть не проявлятися дуже довго, якщо тільки паразити не присутні у великій кількості.

Розлади шлунка

Глисти можуть викликати у кішок розлад шлунка і навіть блювоту. Іноді з блювотними масами можуть виходити і білі сегменти черв'яків.

Діарея

Це може бути на додаток до блювоти або спостерігатися саме по собі. Знову ж таки, ви можете побачити сегменти черв'яків у лотку.

Зміна апетиту

Ще однією ознакою є різка зміна апетиту тварини. Оскільки черв'яки можуть жити за рахунок їжі, яку їсть кішка, вона починає їсти набагато більше, ніж зазвичай, і швидко знову відчуває голод.

Втрата ваги, слабкість і брак енергії

Виходячи з попереднього пункту, втрата ваги є красномовним симптомом того, що в організмі кішки — зайві приживали. Оскільки від їжі, що з'їдається, вона не отримує достатньої кількості необхідних речовин через ненажерливих глистів, це позначається на її масі тіла. Крім того, тварина стає слабкою й апатичною, тому що в неї не вистачає сил та енергії. Особливо небезпечна відмова від води, це сигналізує про сильну інтоксикацію і загрожує зневодненням.

Груба або тьмяна шерсть

Це знову пов'язано з тим, що черв'яки разом з їжею забирають поживні речовини, необхідні кішці для підтримки здоров'я і нормального функціонування всіх систем.

Ковзання попою по підлозі та надмірне вилизування ануса

Іноді кішки ковзають задом по землі або по підлозі через подразнення, яке викликають черв'яки. З тієї ж причини кішки занадто активно вилизують свій зад, намагаючись позбутися свербежу.

Така поведінка тварини може свідчити, що вона відчуває свербіж і подразнення через глистів

Нагноєння очей, носа або рота

Оскільки деякі види глистів паразитують на слизових оболонках, зокрема, в носоглотці, це викликає серйозне запалення. У підсумку в кота постійно тече з носа і з очей.

Жовті білки очей

Деякі підвиди глистів вражають печінку (печінкові черви). Орган не справляється з навантаженням, у тварини розвивається жовтяниця, що вимагає невідкладного лікування.

Наявність глистів у калі

Черв'яки або сегменти черв'яків у лотку після того, як кішка сходила в туалет. Ці черв'яки можуть бути живими і звиватися або висохлими і виглядати як маленькі зерна рису, залежно від того, як довго вони перебували поза тілом. Круглі черв'яки мають циліндричну форму — як спагеті, тоді як стрічкові черв'яки більш плоскі — як стрічки — і сегментовані.

Що робити, якщо у кішки глисти

Важливо пам'ятати, що не у всіх кішок проявляються перераховані вище ознаки. Ось чому важлива регулярна профілактика глистів. Якщо у тварини вже є глисти, віднесіть її до ветеринарної клініки, де лікар після аналізу калу тварини встановить тип паразитів і порекомендує найбільш ефективні препарати. Іноді, в рідкісних випадках, також може знадобитися аналіз крові. Після цього лікар призначить лікування.

Якщо у кішки є симптоми, що вказують на гельмінтів, її необхідно показати ветеринару

Серед найпоширеніших методів боротьби з паразитами використовують таблетки, суспензії, краплі на холку. Для повного лікування інфекції може знадобитися повторне дозування, особливо якщо глистів багато.

Також для профілактики глистів у ветаптеках є чимало препаратів у вигляді жувальних таблеток, драже або паст, які допоможуть попередити появу паразитів.

Ветеринари не рекомендують лікувати кішок від паразитів за допомогою домашніх відварів або народних рецептів.

Раніше Фокус писав, чому кішки ходять до туалету на ліжко, і як із цим впоратися.