Кішка лазить по столу: як відучити тварину від цього

Не факт, що у вас вийде відучити кішку раз і назавжди застрибувати на стіл або спати на стільниці, але є методи, які допоможуть мінімізувати таку поведінку тварини.

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Буквально кожен власник кішки стикався з тим, що його улюблениця ходить по столу або застрибує на стільницю, шукаючи там щось, відоме тільки їй. Багатьох подібна поведінка дратує, адже не завжди лапи тварини стерильно чисті. Чому кішки так люблять лазити по столах, і як їх від цього відучити, розповів ресурс Argos Pet Insurance.

Чому кішки лізуть на стіл?

Будучи від природи цікавими тваринами, кішки намагаються дослідити кожен куточок будинку, в якому живуть. Не варто забувати, що ці тварини створені для лазіння і стрибків. У дикій природі кішки лазять по деревах і стрибають на великі відстані, щоб переміщатися по своїй території, уникати небезпеки і знаходити їжу. Тому не дивно, що багато домашніх кішок намагаються задіяти ці інстинкти, навіть коли живуть у приміщенні.

У будинку або квартирі кішка часто шукатиме високі місця, щоб діяти відповідно до цих інстинктів. Високі книжкові полиці дадуть їм найкращу точку огляду в кімнаті. Якщо інші домашні тварини або маленькі діти проводять багато часу на підлозі, тварина може стрибати на столи, щоб уникнути взаємодії з ними і поспати в спокійній обстановці.

Оскільки нюх у кішки в 40 разів гостріший, ніж у людини, вона прекрасно знає, де саме в кухні знаходиться або готується їжа. Тому пошук їжі — одна з головних причин, через яку вони прагнуть застрибнути на стіл.

Кішки люблять красти їжу Фото: Getty Images

Чим небезпечно те, що кішка ходить по столу?

Кішка може розбити цінний предмет, якщо вона застрибне на стільницю і що-небудь перекине. У гіршому випадку вона ризикує отримати травму, порізавшись об осколки.

У рідкісних випадках, але все ж тварина може заразити їжу, особливо якщо вона щось частково з'їсть або засуне лапи в їжу. Якщо у неї є глисти, цей ризик дуже високий.

Вони можуть з'їсти щось отруйне для них. Деяка людська їжа категорично не підходить для кішок, але вони все одно можуть її з'їсти, що призведе до серйозного захворювання.

Якщо у кішки є глисти, її прогулянки столом і заглядання в тарілки з їжею або чашки з напоями можуть обернутися неприємними наслідками Фото: Getty Images

Як відучити кішку застрибувати на стіл?

Перенаправлення

Найпростіший спосіб відвадити кішку від стільниць і столів — надати їй альтернативу для лазіння або стрибків. Котячі "дерева" або меблі, зроблені для домашніх кішок, щоб дряпати, лазити і досліджувати, є відмінними способами розважити тварину. Ці "дерева" часто містять платформи, де кішка може відпочивати, а також цікаві жердини і колони, по яких можна лазити.

Котячі будиночки схожі на котячі дерева, але з великим акцентом на місцях для відпочинку та укриття. Розміщення їх біля вікна дає кішці сонячне місце, щоб спостерігати за навколишнім світом.

Вільне годування

Якщо кішка застрибує на стіл у пошуках їжі, дайте їй інший спосіб отримати особливі "ласощі". Вільне годування кішок зі здоровою вагою може допомогти скоротити таку поведінку, в той час як кішок з надмірною вагою можна годувати кількома невеликими порціями протягом дня.

Також можна використовувати "мисливські" іграшки, які містять невелику кількість сухого корму, щоб спонукати тварину використовувати природну поведінку для пошуку більшої кількості їжі.

Чистота і порожнеча

Щоб у кішки не виникало бажання шукати їжу на столі, необхідно тримати його поверхню в ідеальній чистоті без натяку на продукти.

Запах продуктів на столі вабить кішку Фото: Getty Images

Відлякувальні засоби

Перераховані вище способи не завжди можуть дати 100%-вий результат, і можуть знадобитися альтернативні способи. У деяких випадках в "асортимент" потрібно додати відлякуючі засоби, щоб зробити стіл або стільницю потенційно непривітною для кішки. Головне — вибирати те, що не зашкодить тварині. Такі речі, як неприємні запахи або текстури, — чудовий спосіб утримати кішку, не караючи її. Вони також менш стресові, ніж розпилювачі або крики.

Безпечні варіанти для відлякування котів:

Розташуйте дека для випікання на стільниці, щоб вони видавали лякаючий звук, коли кішка на них стрибає

Приклейте скотч липкою стороною догори на край стільниці або столу

Покладіть пластиковий килим "шишками вгору", щоб поверхня стільниці була неприємною

Повісьте рушники на край стільниці, щоб ваша кішка зісковзнула, якщо спробує застрибнути

Чого слід уникати

Кішки погано реагують на покарання. Замість того щоб пов'язувати покарання з дією, вони пов'язують його з людиною, яка карає. Не кричіть на кішку і не бийте її за те, що вона залізла на стіл. Тварина злякається вас, а не столу.

Не зіштовхуйте кішку зі стільниць і столів. Вона може поранитися.

Не використовуйте відлякувальні засоби, які можуть нашкодити кішці.

Фото: Getty Images

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