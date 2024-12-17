Кошка лазит по столу: как отучить животное от этого
Не факт, что у вас получится отучить кошку раз и навсегда запрыгивать на стол или спать на столешнице, но есть методы, которые помогу минимизировать такое поведение животного.
Буквально каждый владелец кошки сталкивался с тем, что его любимица ходит по столу или запрыгивает на столешницу, ища там что-то, известное только ей. Многих подобное поведение раздражает, ведь не всегда лапы животного стерильно чистые. Почему кошки так любят лазить по столам, и как их от этого отучить, рассказал ресурс Argos Pet Insurance.
Почему кошки лезут на стол?
Будучи от природы любопытными животными, кошки пытаются исследовать каждый угол дома, в котором живут. Не стоит забывать, что эти животные созданы для лазания и прыжков. В дикой природе кошки лазают по деревьям и прыгают на большие расстояния, чтобы перемещаться по своей территории, избегать опасности и находить еду. Поэтому неудивительно, что многие домашние кошки пытаются задействовать эти инстинкты, даже когда живут в помещении.
В доме или квартире кошка часто будет искать высокие места, чтобы действовать в соответствии с этими инстинктами. Высокие книжные полки дадут им наилучшую точку обзора в комнате. Если другие домашние животные или маленькие дети проводят много времени на полу, животное может прыгать на столы, чтобы избежать взаимодействия с ними и поспать в спокойной обстановке.
Поскольку нюх у кошки в 40 раз острее, чем у человека, она прекрасно знает, где именно в кухне находится или готовится еда. Поэтому поиск еды – одна из главных причин, по которой они стремятся запрыгнуть на стол.
Чем опасно то, что кошка ходит по столу?
Кошка может разбить ценный предмет, если она запрыгнет на столешницу и что-нибудь опрокинет. В худшем случае она рискует получить травму, порезавшись об осколки.
В редких случаях, но все же животное может заразить еду, особенно если она что-то частично съест или засунет лапы в еду. Если у нее есть глисты, этот риск весьма высок.
Они могут съесть что-то ядовитое для них. Некоторая человеческая еда категорически не подходит для кошек, но они все равно могут ее съесть, что приведет к серьезному заболеванию.
Как отучить кошку запрыгивать на стол?
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Самый простой способ отвадить кошку от столешниц и столов – предоставить ей альтернативу для лазания или прыжков. Кошачьи "деревья" или мебель, сделанная для домашних кошек, чтобы царапать, лазать и исследовать, являются отличными способами развлечь животное. Эти "деревья" часто включают в себя платформы, где кошка может отдыхать, а также интересные шесты и колонны, по которым можно лазить.
Кошачьи домики похожи на кошачьи деревья, но с большим акцентом на местах для отдыха и укрытия. Размещение их около окна дает кошке солнечное место, чтобы наблюдать за окружающим миром.
Свободное кормление
Если кошка запрыгивает на стол в поисках еды, дайте ей другой способ получить особые "лакомства". Свободное кормление кошек со здоровым весом может помочь сократить такое поведение, в то время как кошек с избыточным весом можно кормить несколькими небольшими порциями в течение дня.
Также можно использовать "охотничьи" игрушки, которые содержат небольшое количество сухого корма, чтобы побудить животное использовать естественное поведение для поиска большего количества еды.
Чистота и пустота
Чтобы у кошки не возникало желания искать еду на столе, необходимо держать иго поверхность в идеальной чистоте без намека на продукты.
Отпугивающие средства
Вышеперечисленные способы не всегда могут дать 100%-ный результат, и могут понадобиться альтернативные способы. В некоторых случаях в "ассортимент" требуется добавить отпугивающие средства, чтобы сделать стол или столешницу потенциально неприветливой для кошки. Главное — выбирать то, что не навредит животному. Такие вещи, как неприятные запахи или текстуры, — отличный способ удержать кошку, не наказывая ее. Они также менее стрессовые, чем распылители или крики.
Безопасные варианты для отпугивания кошек:
- расположите противни для выпекания на столешнице, чтобы они издавали пугающий звук, когда кошка на них прыгает;
- приклейте скотч липкой стороной вверх на край столешницы или стола;
- положите пластиковый ковер "шишками вверх", чтобы поверхность столешницы была неприятной;
- повесьте полотенца на край столешницы, чтобы ваша кошка соскользнула, если попытается запрыгнуть.
Чего следует избегать
Кошки плохо реагируют на наказание. Вместо того чтобы связывать наказание с действием, они связывают его с наказывающим человеком. Не кричите на кошку и не бейте ее за то, что она залезла на стол. Животное испугается вас, а не стола.
Не сталкивайте кошку со столешниц и столов. Она может пораниться.
Не используйте отпугивающие средства, которые могут навредить кошке.
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