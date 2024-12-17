Кошка лазит по столу: как отучить животное от этого

Не факт, что у вас получится отучить кошку раз и навсегда запрыгивать на стол или спать на столешнице, но есть методы, которые помогу минимизировать такое поведение животного.

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Буквально каждый владелец кошки сталкивался с тем, что его любимица ходит по столу или запрыгивает на столешницу, ища там что-то, известное только ей. Многих подобное поведение раздражает, ведь не всегда лапы животного стерильно чистые. Почему кошки так любят лазить по столам, и как их от этого отучить, рассказал ресурс Argos Pet Insurance.

Почему кошки лезут на стол?

Будучи от природы любопытными животными, кошки пытаются исследовать каждый угол дома, в котором живут. Не стоит забывать, что эти животные созданы для лазания и прыжков. В дикой природе кошки лазают по деревьям и прыгают на большие расстояния, чтобы перемещаться по своей территории, избегать опасности и находить еду. Поэтому неудивительно, что многие домашние кошки пытаются задействовать эти инстинкты, даже когда живут в помещении.

В доме или квартире кошка часто будет искать высокие места, чтобы действовать в соответствии с этими инстинктами. Высокие книжные полки дадут им наилучшую точку обзора в комнате. Если другие домашние животные или маленькие дети проводят много времени на полу, животное может прыгать на столы, чтобы избежать взаимодействия с ними и поспать в спокойной обстановке.

Поскольку нюх у кошки в 40 раз острее, чем у человека, она прекрасно знает, где именно в кухне находится или готовится еда. Поэтому поиск еды – одна из главных причин, по которой они стремятся запрыгнуть на стол.

Кошки любят воровать еду Фото: Getty Images

Чем опасно то, что кошка ходит по столу?

Кошка может разбить ценный предмет, если она запрыгнет на столешницу и что-нибудь опрокинет. В худшем случае она рискует получить травму, порезавшись об осколки.

В редких случаях, но все же животное может заразить еду, особенно если она что-то частично съест или засунет лапы в еду. Если у нее есть глисты, этот риск весьма высок.

Они могут съесть что-то ядовитое для них. Некоторая человеческая еда категорически не подходит для кошек, но они все равно могут ее съесть, что приведет к серьезному заболеванию.

Если у кошки есть глисты, ее прогулки по столу и заглядывание в тарелки с едой или чашки с напитками моет обернуться неприятными последствиями Фото: Getty Images

Как отучить кошку запрыгивать на стол?

Перенаправление

Самый простой способ отвадить кошку от столешниц и столов – предоставить ей альтернативу для лазания или прыжков. Кошачьи "деревья" или мебель, сделанная для домашних кошек, чтобы царапать, лазать и исследовать, являются отличными способами развлечь животное. Эти "деревья" часто включают в себя платформы, где кошка может отдыхать, а также интересные шесты и колонны, по которым можно лазить.

Кошачьи домики похожи на кошачьи деревья, но с большим акцентом на местах для отдыха и укрытия. Размещение их около окна дает кошке солнечное место, чтобы наблюдать за окружающим миром.

Свободное кормление

Если кошка запрыгивает на стол в поисках еды, дайте ей другой способ получить особые "лакомства". Свободное кормление кошек со здоровым весом может помочь сократить такое поведение, в то время как кошек с избыточным весом можно кормить несколькими небольшими порциями в течение дня.

Также можно использовать "охотничьи" игрушки, которые содержат небольшое количество сухого корма, чтобы побудить животное использовать естественное поведение для поиска большего количества еды.

Чистота и пустота

Чтобы у кошки не возникало желания искать еду на столе, необходимо держать иго поверхность в идеальной чистоте без намека на продукты.

Запах продуктов на столе манит кошку Фото: Getty Images

Отпугивающие средства

Вышеперечисленные способы не всегда могут дать 100%-ный результат, и могут понадобиться альтернативные способы. В некоторых случаях в "ассортимент" требуется добавить отпугивающие средства, чтобы сделать стол или столешницу потенциально неприветливой для кошки. Главное — выбирать то, что не навредит животному. Такие вещи, как неприятные запахи или текстуры, — отличный способ удержать кошку, не наказывая ее. Они также менее стрессовые, чем распылители или крики.

Безопасные варианты для отпугивания кошек:

расположите противни для выпекания на столешнице, чтобы они издавали пугающий звук, когда кошка на них прыгает;

приклейте скотч липкой стороной вверх на край столешницы или стола;

положите пластиковый ковер "шишками вверх", чтобы поверхность столешницы была неприятной;

повесьте полотенца на край столешницы, чтобы ваша кошка соскользнула, если попытается запрыгнуть.

Чего следует избегать

Кошки плохо реагируют на наказание. Вместо того чтобы связывать наказание с действием, они связывают его с наказывающим человеком. Не кричите на кошку и не бейте ее за то, что она залезла на стол. Животное испугается вас, а не стола.

Не сталкивайте кошку со столешниц и столов. Она может пораниться.

Не используйте отпугивающие средства, которые могут навредить кошке.

Фото: Getty Images

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