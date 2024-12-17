Є свої мінуси: топ порід котів, які краще не заводити вдома (фото)

Коти — відмінні друзі для людей, однак не всі породи домашніх тварин можуть уживатись з людьми через особливості характеру або фізіології.

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Багато хто не уявляє свій будинок без кота, їх люблять і дорослі, і діти. Однак деякі породи краще з деяких причин не заводити вдома. Які три породи краще не тримати, розповідає Ukr.Media.

Які породи котів краще не заводити вдома

Бенгальську кішку люблять за плямисту шерсть та елегантність. Однак у цієї породи є серйозні мінуси, і серед них — агресивність. До того ж з нею потрібно багато займатись фізично та розумово. Крім цього, у бенгальських котів іноді не формуються стосунки з людьми так, як це виходить у звичайних котів.

Серед таких порід і сфінкс. Його люблять за унікальний "безшерстний" вигляд. Однак це також вважається і його мінусом, оскільки через відсутність волосяного покриву деякі вважають сфінксів не такими затишними порівняно з "пухнастиками". Крім того, через відсутність шерсті цій породі потрібен додатковий догляд.

Фото: BullyCatsUK | Instagram

Шотландська висловуха своєю круглою мордочкою та характерною формою вух може замилувати кожного. Однак їх власників чекають багато проблем зі здоров'ям домашніх улюбленців, серед яких генетична мутація. Вона впливає на суглоби кота: через дефектний хрящ ці коти страждають від болісного артриту в молодому віці.

Раніше експерт розповідав, чому коти люблять спати на клавіатурі. Фахівець зазначив, чому це привабливе місце для тварин.

Слід зазначити, що серед всіх порід котів є десять найпопулярніших. Їх люблять дорослі та діти.