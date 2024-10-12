Чому коти сплять на клавіатурі: експерт назвала цікаву особливість поведінки тварин

За словами консультанта з поведінки тварин Емі Шоджай, якщо людина наповнює миску з їжею або кидає кішці іграшку, щоб відволікти від клавіатури, то тварина це запам'ятовує. Вихованець може використовувати цю поведінку в майбутньому.

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Кішки часто люблять спати на клавіатурі від комп'ютера. Існує безліч причин, через які тварини поводяться так дивно. Про це розповіла сертифікована консультантка з поведінки тварин, засновниця і почесна президентка Асоціації письменників про кішок Емі Шоджай, пише Dailypaws.

За її словами, під час використання комп'ютер може сильно нагріватися, створюючи привабливе місце для денного сну для котів.

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"Кішки часто відчувають потяг до тепла електроніки і хочуть подрімати на ноутбуці", — розповіла Емі Шоджай.

За її словами, кішки також можуть думати, що людям потрібно щось краще, на що можна дивитися, наприклад, на неї. Замість цього люди дивляться на нудний екран ноутбука.

Крім того, Шоджай заявила, що деякі кошенята нявкають, щоб привернути увагу, але інші вторгаються в особистий простір людини, коли їм щось потрібно. Приміром, пробують заблокувати собою клавіатуру, яку господар часто використовує.

"Так, кішки також можуть використовувати цю поведінку, щоб буквально "натискати на ваші кнопки", щоб привернути увагу або щось ще", — розповіла Шоджай.

За словами експерта, якщо людина наповнює миску з їжею або кидає кішці іграшку, щоб відволікти від клавіатури, то тварина це запам'ятовує. Вихованець може використовувати цю поведінку в майбутньому.

При цьому, як сказано в матеріалі, дослідження показують, що коти і кішки люблять своїх господарів. Тому вони можуть ходити або спати на клавіатурі, щоб бути ближче до людини.

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