Почему коты спят на клавиатуре: эксперт назвала интересную особенность поведения животных

По словам консультанта по поведению животных Эми Шоджай, если человек наполняет миску с едой или бросает кошке игрушку, чтобы отвлечь от клавиатуры, то животное это запоминает. Питомец может использовать это поведение в будущем.

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Кошки часто любят спать на клавиатуре от компьютера. Существует множество причин, по которым животные ведут себя так странно. Об этом рассказала сертифицированный консультант по поведению животных, основатель и почетный президент Ассоциации писателей о кошках Эми Шоджай, пишет Dailypaws.

По ее словам, во время использования компьютер может сильно нагреваться, создавая заманчивое место для дневного сна для котов.

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"Кошки часто чувствуют влечение к теплу электроники и хотят вздремнуть на ноутбуке" — рассказала Эми Шоджай.

По ее словам, кошки также могут думать, что людям нужно что-то получше, на что можно смотреть, например, на нее. Вместо этого люди смотрят на скучный экран ноутбука.

Кроме того, Шоджай заявила, что некоторые котята мяукают, чтобы привлечь внимание, но другие вторгаются в личное пространство человека, когда им что-то нужно. К примеру, пробуют заблокировать собой клавиатуру, которую хозяин часто использует.

"Да, кошки также могут использовать это поведение, чтобы буквально "нажимать на ваши кнопки", чтобы привлечь внимание или что-то еще", — рассказала Шоджай.

По словам эксперта, если человек наполняет миску с едой или бросает кошке игрушку, чтобы отвлечь от клавиатуры, то животное это запоминает. Питомец может использовать это поведение в будущем.

При этом, как сказано в материале, исследования показывают, что коты и кошки любят своих хозяев. Поэтому они могут ходить или спать на клавиатуре, чтобы быть ближе к человеку.

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