Есть свои минусы: топ пород кошек, которые лучше не заводить дома (фото)

Коты — отличные друзья для людей, однако не все породы домашних животных могут уживаться с людьми из-за особенностей характера или физиологии.

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Многие не представляют свой дом без кота, их любят и взрослые, и дети. Однако некоторые породы лучше по некоторым причинам не заводить дома. Какие три породы лучше не держать, рассказывает Ukr.Media.

Какие породы кошек лучше не заводить дома

Бенгальскую кошку любят за пятнистую шерсть и элегантность. Однако у этой породы есть серьезные минусы, и среди них — агрессивность. К тому же с ней нужно много заниматься физически и умственно. Кроме этого, у бенгальских кошек иногда не формируются отношения с людьми так, как это получается у обычных кошек.

Среди таких пород и сфинкс. Его любят за уникальный "бесшерстный" вид. Однако это также считается и его минусом, поскольку из-за отсутствия волосяного покрова некоторые считают сфинксов не такими уютными по сравнению с "пушистиками". Кроме того, из-за отсутствия шерсти этой породе требуется дополнительный уход.

Фото: BullyCatsUK | Instagram

Шотландская вислоухая своей круглой мордочкой и характерной формой ушей может очаровать каждого. Однако их владельцев ждут много проблем со здоровьем домашних любимцев, среди которых генетическая мутация. Она влияет на суставы кота: из-за дефектного хряща эти коты страдают от мучительного артрита в молодом возрасте.

Ранее эксперт рассказывал, почему коты любят спать на клавиатуре. Специалист отметил, почему это привлекательное место для животных.

Следует отметить, что среди всех пород кошек есть десять самых популярных. Их любят взрослые и дети.