Добродушні гіганти: 7 причин закохатися в мейн-куна (фото, відео)

Попри свої значні розміри, мейн-куни завоювали любов і популярність у всьому світі.

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Мейн-куни відомі своїми великими розмірами, значною масою тіла і дуже аристократичним профілем. Вони завоювали популярність в усьому світі і є однією з найбільш затребуваних порід домашніх кішок. Фокус зібрав кілька цікавих фактів про цих красенів.

Світові рекордсмени за довжиною

Мейн-куни відомі як найдовші домашні кішки. Висота в холці у дорослих кішок сягає від 25 до 41 см, а загальна довжина з хвостом — до 120 см (довжина хвоста — до 36 см).

Мейн-кун на ім'я Барівел, який живе в Італії, у 2018 році був названий Книгою рекордів Гіннеса найдовшою домашньою кішкою у світі. Його зріст становить 120 см і він є останнім у довгій низці мейн-кунів, які домінували в цій категорії за останні 10 років. Попередній рекордсмен на ім'я Стьюї, який помер у 2013 році, був ще довшим, його повний розмір становив трохи більш ніж 122,5 см.

Кіт Барівел у довжину — 120 см Фото: barivel_maine_coon

Ця порода також має значну вагу: самці виростають від 5,9 до 8,2 кг (кастровані — до 15 кг), а самки від — 3,6 до 5,4 кг (стерилізовані — до 7,5-8,5 кг).

Мейн-куни бувають різних кольорів

Більшість любителів мейн-кунів звикли бачити шерсть цієї кішки в класичному коричневому смугастому забарвленні. Але правда в тому, що мейн-куни можуть бути найрізноманітніших забарвлень. Хоча їх не розводять із лавандовим або шоколадним забарвленням, можна знайти все: від суцільного до черепахового чи триколірного.

Мейн-куни бувають різних забарвлень

Вони не просто нявкають, вони щебечуть

Усі кішки нявкають, але мейн-куни відомі своїм щебетанням. Хоча ці соціальні істоти нявкають, як і інші кошенята, вони також видають щебетливі звуки, спілкуючись з людиною. Їхня трель являє собою комбінацію нявкання і муркотіння.

Мейн-куни видають дуже незвичайні звуки

Мейн-куни є офіційними державними кішками штату Мен

Як випливає з назви, ці кішки є корінними жителями північно-східного штату Мен (США). Вони готові до суворих зим Нової Англії завдяки своїй кошлатій, нерівній двошаровій шерсті, яка також є водовідштовхувальною. Окрім водонепроникного хутра, у них також є пучки шерсті на лапах, що діють як вбудовані снігоступи.

Є кілька легенд про походження мейн-кунів і, всупереч поширеній думці, вони не пов'язані з єнотом. Одна історія починається у Франції. У ній йдеться про те, що під час Французької революції Марія Антуанетта задумала втечу і відправила шістьох своїх домашніх кішок до Сполучених Штатів. Хоча їй не вдалося покинути Францію, кішки дісталися штату Мен і стали родоначальниками породи. Інша, правдоподібніша історія приписує походження породи вікінгам, які висадилися в Новій Англії в 1700-х роках. Вважається, що короткошерсті домашні кішки схрещувалися з довгошерстими кішками, щоб дати початок породі.

У них чудовий темперамент

Відомі як "собаки котячого світу", мейн-куни, як правило, добродушні та люблять людей. Мейн-куни також вважаються надзвичайно розумними й можуть бути навчені виконувати різні трюки. Ці ніжні гіганти також можуть навчитися грати в апорт з іграшками та обожнюють воду. Мейн-куни — надзвичайно віддані, вони люблять перебувати поруч зі своїми господарями. Щоправда, якщо вони залишаються наодинці, то завжди знаходять для себе заняття. Мейн-куни також є чудовими домашніми тваринами для сімей із дітьми. Товариський характер робить їх хорошими компаньйонами для малюків. Вони не бояться, коли їх беруть на руки діти.

Мейн-кун був успішно клонований

У 2004 році кошеня мейн-кун на ім'я Літтл Ніккі увійшло в історію як перший відомий продаж клонованого вихованця. Жінка з Техасу заплатила каліфорнійській біотехнологічній компанії $50 000 за клонування її оригінального Ніккі, вона була дуже задоволена результатом.

"Коли Літтл Ніккі позіхнув, я навіть побачила дві плями у нього в роті — як у Ніккі. Літтл Ніккі любить воду, як Ніккі, і він уже застрибнув у ванну, як раніше робив Ніккі", — сказала господиня тварини The Guardian.

Літтл Ніккі — перший клонований мейн-кун

Вони — суперзірки Instagram

Хоча мейн-куни були дуже популярні в XIX столітті і представник цієї породи навіть виграв першу виставку кішок у Медісон-сквер-гарден у 1895 році, їхня популярність знизилася на початку ХХ століття, коли було представлено інших довгошерстих кішок, як-от перси. Однак з 1970-х років популярність знову неухильно зростала, тож тепер мейн-кун є третьою за популярністю породою, за даними Асоціації любителів кішок США.

Їхня популярність очевидна на платформах соціальних мереж, таких, як Instagram, де понад 9 мільйонів зображень мають хештег мейн-кун. Насправді, є досить багато "знаменитих в Instagram" мейн-кунів, які тішать своїх шанувальників своєю зовнішністю і грайливими витівками. Серед них і Лотос, велика світла кішка зі Швеції, у якої понад 317 тисяч підписників.

Лотос — зірка Instagram

Раніше Фокус писав, що фахівці назвали чотири породи кішок, які не линяють.