Добродушные гиганты: 7 причин влюбиться в мейн-куна (фото, видео)

Несмотря на свои внушительные размеры, мейн-куны завоевали любовь и популярность во всем мире.

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Мейн-куны известны своими крупными размерами, внушительной массой тела и очень аристократическим профилем. Они завоевали популярность по всему миру и являются одной из самых востребованных пород домашних кошек. Фокус осбрал несколько интересных фактов об этих красавцах.

Мировые рекордсмены по длине

Мейн-куны известны как самые длинные домашние кошки. Высота в холке у взрослых кошек достигает от 25 до 41 см, а общая длина с хвостом –до 120 см (длина хвоста до 36 см).

Мейн-кун по имени Баривел, который живет в Италии, в 2018 году был назван Книгой рекордов Гиннесса самой длинной домашней кошкой в ​​мире. Его рост составляет 120 см, и он является последним в длинной череде мейн-кунов, которые доминировали в этой категории за последние 10 лет. Предыдущий рекордсмен по имени Стьюи, который скончался в 2013 году, был еще длиннее, его полный размер составлял чуть более 122,5 см.

Кот Баривел в длину – 120 см Фото: barivel_maine_coon

Эта порода также обладает внушительным весом: самцы вырастают от 5,9 до 8,2 кг (кастрированные – до 15 кг), а самки от – 3,6 до 5,4 кг (стерилизованные – до 7,5-8,5 кг).

Мейн-куны бывают разных окрасов

Большинство любителей мейн-кунов привыкли видеть шерсть этой кошки в классическом коричневом полосатом окрасе. Но правда в том, что мейн-куны могут быть самых разных окрасов. Хотя их не разводят с лавандовым или шоколадным окрасом, можно найти все: от сплошного до черепахового и трехцветного.

Мейн-куны бывают разных окрасов

Они не просто мяукают, они щебечут

Все кошки мяукают, но мейн-куны известны своим щебетанием. Хотя эти социальные существа мяукают, как и другие котята, они также издают щебечущие звуки, общаясь с человеком. Их трель представляет собой комбинацию мяуканья и мурлыканья.

Мейн-куны выдают очень необычные звуки

Мейн-куны являются официальными государственными кошками штата Мэн

Как следует из названия, эти кошки являются коренными жителями северо-восточного штата Мэн (США). Они готовы к суровым зимам Новой Англии благодаря своей лохматой, неровной двухслойной шерсти, которая также является водоотталкивающей. Помимо водонепроницаемого меха, у них также есть пучки шерсти на лапах, которые действуют как встроенные снегоступы.

Существует несколько легенд о происхождении мейн-кунов, и, вопреки распространенному мнению, они не связаны с енотом. Одна история начинается во Франции. В ней говорится, что во время Французской революции Мария Антуанетта задумала побег и отправила шесть своих домашних кошек в Соединенные Штаты. Хотя ей не удалось покинуть Францию, кошки добрались до штата Мэн и стали родоначальниками породы. Другая более правдоподобная история приписывает происхождение породы викингам, которые высадились в Новой Англии в 1700-х годах. Считается, что короткошерстные домашние кошки скрещивались с длинношерстными кошками, чтобы дать начало породе.

У них отличный темперамент

Известные как "собаки кошачьего мира", мейн-куны, как правило, добродушны и любят людей. Мейн-куны также считаются чрезвычайно умными и могут быть обучены выполнять различные трюки. Эти нежные гиганты также могут научиться играть в апорт с игрушками и даже обожают воду. Мейн-куны – чрезвычайно преданные, они любят находиться рядом со своими хозяевами. Правда, если они остаются наедине, то всегда находят для себя занятие. Мейн-куны также являются отличными домашними животными для семей с детьми. Общительный характер делает их хорошими компаньонами для малышей. Они не боятся, когда их берут на руки дети.

Мейн-кун был успешно клонирован

В 2004 году котенок мейн-кун по имени Литтл Никки вошел в историю как первая известная продажа клонированного питомца. Женщина из Техаса заплатила калифорнийской биотехнологической компании $50 000 за клонирование ее оригинального Никки, и она была очень довольна результатом.

"Когда Литтл Никки зевнул, я даже увидела два пятна у него во рту – как у Никки/ Литтл Никки любит воду, как Никки, и он уже запрыгнул в ванну, как раньше делал Никки", – сказала хозяйка животного The Guardian.

Литтл Никки – первый клонированный мейн-кун

Они суперзвезды Instagram

Хотя мейн-куны были очень популярны в XIX веке и представитель этой породы даже выиграл первую выставку кошек в Мэдисон-сквер-гарден в 1895 году, их популярность снизилась в начале ХХ века, когда были представлены другие длинношерстные кошки, такие как персы. Однако с 1970-х годов их популярность неуклонно росла, и теперь мейн-кун является третьей по популярности породой по данным Ассоциации любителей кошек США.

Их популярность очевидна на платформах социальных сетей, таких как Instagram, где более 9 миллионов изображений имеют хэштег мейн-кун. На самом деле, есть довольно много "знаменитых в Instagram" мейн-кунов, которые радуют своих поклонников своей внешностью и игривыми выходками. Среди них Лотос, большая светлая кошка из Швеции, у которой более 317 тысяч подписчиков.

Лотос – звезда Instagram

Ранее Фокус писал, что специалисты назвали четыре породы кошек, которые не линяют.