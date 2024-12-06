Для любителей чистоты: специалисты назвали четыре породы кошек, которые не линяют (фото)

Поиск гипоаллергенной кошки с небольшим количеством шерсти одним из трендов среди любителей пушистых четвероногих. Эксперты назвали четыре породы, которые подойдут таким требованиям владельцев.

Многие из владельцев четвероногих мечтают найти таких, которые не будут создавать хлопот с постоянными уборками из-за линьки котов. Этот процесс является постоянным, однако есть uhegf пород, которые имеют короткую шерсть и подойдут тем, кто страдает от аллергии. Об этом пишет издание Kitipes.

Специалисты указывают, что незначительный процесс линьки характерен только для тех пород четвероногих, которые имеют только два периода активности сброса шерсти — весной и осенью. В то же время следует внимательно смотреть за своим котиком, если он теряет свою "шубу" слишком активно, ведь это может быть сигналом для проблем у вашего любимца — от стресса до заболевания.

Эксперты указывают, что несколько пород кошек имеют небольшую шерсть и прекрасно подойдут для тех владельцев, которые хотят меньше времени тратить на уборку. Также эти породы четвероногих подойдут тем, кто имеет аллергию и пытается найти гипоаллергенного кота.

Такими породами эксперты называют девон-рексов, бенгальскую кошку, короткошерстную ориентальную кошку и британскую короткошерстную кошку. Каждая из этих пород имеет свои преимущества и подойдет по душе всем любителям пушистых четвероногих.

Девон-рекс

Это — короткошерстная порода кошек, которую обожают за необычный вид и добрый характер. Сами коты имеют широкие уши, большие глаза, тонкую и короткую, но кудрявую шерсть. Сами четвероногие очень общительные, любознательные, хорошо ладят с людьми и другими питомцами. Ухаживать за кошкой нужно нечасто, она оставляет немного шерсти после себя и в период активной линьки.

Бенгальская кошка

Этот гибрид домашней и дикой бенгальской кошки, главная линька которой происходит между четырьмя и девятью месяцами жизни. К концу этого процесса предстанет изысканная кошка с блестящей шерстью леопардового окраса. Следующие линьки в течение жизни у кошки будут проходить при минимальном количестве шерсти. Саму четверолапую достаточно раз в неделю расчесывать и иногда мыть. Сами коты этой породы очень игривые, любят проводить время вместе с хозяевами.

Бенгальская кошка (фото: animalia.bio)

Короткошерстная ориентальная кошка

Эта порода не имеет привычного подшерстка, а ее чаще всего украшает гладкий равномерный волосяной покров. Владельцы ориентальных кошек называют их общительными и верными друзьями, отмечают особый вид и изящество этой подвижной домашней любимицы. Во время линьки кошка меняет свой блестящий шерстяной покров, но волосков на полу от этого не очень много.

Короткошерстная ориентальная кошка (фото: animalia.bio)

Британская короткошерстная кошка

Легендарная порода, которая известна многим любителям кошек. Независимые по характеру, несколько нелюдимые, но в то же время очень активные и подвижные. Они не боятся менять место жительства и практически не создают проблем из-за своей шерсти. Благодаря упругости подшерстка и незначительной длине, она идеально подойдет для вашего дома.

Британская короткошерстная кошка (фото: animalia.bio)

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