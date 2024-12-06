Для любителів чистоти: фахівці назвали чотири породи котів, які не линяють (фото)

Пошук гіпоалергенної кішки з невеликою кількістю шерсті одним з трендів серед любителів пухнастих чотирилапих. Експерти назвали чотири породи, які підійдуть таким вимогам власників.

Багато хто з власників чотирилапих мріє знайти таких, які не будуть створювати клопоту з постійними прибираннями через линяння котів. Цей процес є постійним, однак є uhegf порід, які мають коротку шерсть і підійдуть тим, хто страждає від алергії. Про це пише видання Kitipes.

Фахівці вказують, що незначний процес линьки характерний лише для тих порід чотирилапих, які мають лише два періоди активності скидання шерсті — навесні та восени. Водночас слід уважно дивитися за своїм котиком, якщо він втрачає свою "шубу" занадто активно, адже це може бути сигналом для проблем у вашого улюбленця — від стресу до захворювання.

Експерти вказують, що кілька порід котів мають невелику шерсть і чудово підійдуть для тих власників, які хочуть менше часу витрачати на прибирання. Також ці породи чотирилапих підійдуть тим, хто має алергію і намагається знайти гіпоалергенного кота.

Такими породами експерти називають девон-рексів, бенгальську кішку, короткошерсту орієнтальну кішку та британську короткошерсту кішку. Кожна з цих порід має свої переваги та підійде до душі всім любителям пухнастих чотирилапих.

Девон-рекс

Це — короткошерста порода котів, яку обожнюють за незвичний вигляд і добрий характер. Самі коти мають широкі вуха, великі очі, тонку і коротку, але кучеряву шерсть. Самі чотирилапі є дуже товариськими, допитливими, добре розуміють з людьми та іншими вихованцями. Доглядати за кішкою треба нечасто, вона залишає небагато шерсті після себе та в період активного линяння.

Бенгальська кішка

Цей гібрид домашньої та дикої бенгальської кішки, головне линяння якої відбувається між чотирма та дев'ятьма місяцями життя. До кінця цього процесу постане вишукана кішка з блискучою шерстю леопардового забарвлення. Наступні линьки протягом життя у кішки проходитимуть при мінімальній кількості шерсті. Саму чотирилапу досить раз на тиждень розчісувати та іноді мити. Самі коти цієї породи дуже грайливі, люблять проводити час разом з господарями.

Бенгальська кішка (фото: animalia.bio)

Короткошерста орієнтальна кішка

Ця порода немає звичного підшерстя, а її найчастіше прикрашає гладкий рівномірний волосяний покрив. Власники орієнтальних кішок називають їх товариськими та вірними друзями, відзначають особливу стать та витонченість цієї рухливої домашньої улюблениці. Під час линяння кішка змінює свій блискучий шерстяний покрив, але волосків на підлозі від цього не дуже багато.

Короткошерста орієнтальна кішка (фото: animalia.bio)

Британська короткошерста кішка

Легендарна порода, яка відома багатьом любителям котів. Незалежні за характером, дещо відлюдькуваті, але водночас дуже активні та рухливі. Вони не бояться змінювати місце проживання і практично не створюють проблем через свою шерсть. Завдяки пружності підшерстя та незначній довжині, вона ідеально підійде для вашого дому.

Британська короткошерста кішка (фото: animalia.bio)

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