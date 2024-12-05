Ветеринар розповіла, які новорічні декорації можуть нашкодити котам і собакам (відео)

Новий рік і Різдво зазвичай несуть радість. Але потрібно бути обережнішими з прикрасами, ялинками та декораціями, адже вони дуже небезпечні для домашніх улюбленців.

Поки ми всі зайняті прикрашанням своїх домівок святковими прикрасами до Різдва і Нового року, ця передсвяткова метушня може таїти в собі потенційно смертельну небезпеку для наших вихованців. Ветеринар попереджає власників домашніх тварин, що різдвяні прикраси можуть бути небезпечними і навіть токсичними. Про це пише Daily Mail.

Коти обожнюють різдвяні ялинки, але вони для них небезпечні

Доктор Ребекка Макмілліан з Глостершира розповіла, що небезпека таїться для собак і котів таїться як у шоколаді з адвент-календарів, так і в мішурі для ялинок.

Ветеринарна експертка докторка Ребекка Макміллан із Глостершира дала кілька важливих порад про те, як ми можемо забезпечити безпеку наших улюбленців.

Різдвяні ялинки та мішура

Коли справа доходить до вибору між справжніми і штучними деревами, натуральний варіант може здатися більш привабливим, але він може піддати вашого вихованця серйозному ризику.

"Штучні дерева безпечніші для домашніх тварин, ніж справжні", — пояснює доктор Макміллан. За її словами, справжні ялини та сосни висихають і скидають голки, які можуть застрягти в подушечках лап і поранити язик і ясна, якщо, наприклад, собака спробує пожувати гілки.

"Сік дерев також може спричинити проблеми, якщо його лизнути, наприклад, надмірну слинотечу та розлад шлунка", — зазначає ветеринар. Навіть вода, в яку ставлять живі ялини, щоб вони довше милували погляд, може бути небезпечною, адже в ній можуть міститися пестициди, консерванти або деревний сік, що може спричинити розлад травлення, якщо їх з'їсть ваш улюбленець.

Сальма Гаєк та її пес біля різдвяної ялинки Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Модні банти і ялинкові іграшки, прикрашені мішурою, також можуть виявитися поганою ідеєю, якщо ви є власником домашньої тварини.

Якщо ваша кішка пожує або проковтне стрічку, це може викликати серйозні проблеми з травленням. Замість цього експерти рекомендують тканинні банти, або прикраси з фетру.

Штучний сніг

Власникам домашніх тварин слід пам'ятати, що штучні дерева зі штучним снігом (також відомі як флокування) також можуть становити небезпеку для здоров'я.

Коти можуть повалити ялинку і наїстися мішури Фото: Відкриті джерела

У разі потрапляння всередину організму цей штучний сніг може викликати розлад шлунка у домашніх тварин, а у великих кількостях — призвести до кишкової непрохідності.

Щоб убезпечити домашніх тварин біля будь-якої новорічної ялинки, регулярно пилососьте, щоб не допустити проковтування голок або штучного снігу, і ніколи не залишайте домашніх тварин без нагляду біля ялинки.

Якщо ви підозрюєте, що ваш вихованець проковтнув щось токсичне, негайно зверніться по ветеринарну допомогу.

Дрібнички та прикраси

За словами ветеринарів, до поширених різдвяних предметів, що становлять небезпеку для домашніх тварин, відносяться скляні дрібнички, які можуть розбитися на гострі уламки, і електричні дроти, які можуть вдарити струмом.

Домашніх улюбленців потрібно тримати подалі від ялинки та прикрас Фото: pexels.com

"Маленькі круглі дрібнички, м'які іграшки та шматочки мішури часто проковтують кішки та собаки. Якщо це станеться, може знадобитися екстрена операція", — зазначає ветеринар.

Подумайте про використання небитких пластикових кульок замість скляних і віддайте перевагу безпечним для домашніх тварин альтернативам мішурі, таким як паперові ланцюжки або гірлянди зі стрічок, закріплені в недоступному для тварин місці.

"Вони не повинні залишатися наодинці з ялинкою або поруч із будь-якими прикрасами, які можуть становити небезпеку. Ви також маєте заохочувати їх гратися зі своїми власними іграшками, а не з будь-якими святковими предметами, хоч би як було заманливо повісити мішуру для кішки або покатати дрібничку, за якою буде ганятися собака!" — попереджає Ребекка.

Деякі снігові кулі містять етиленгліколь — компонент антифризу, який дуже токсичний навіть у невеликих кількостях.

Шоколад і адвент-календарі

Експерти рекомендують зберігати ласощі в недоступному для домашніх тварин місці. Поясніть дітям, що не слід заохочувати домашніх тварин гратися з прикрасами або спокушати їх небезпечними предметами. І відлякуйте тварин від дерева, використовуючи ласощі та іграшки.

Шоколад виготовляється з какао-бобів, що містять речовину під назвою теобромін.

Хоча він нешкідливий для людей, він токсичний для собак та інших домашніх тварин, оскільки вони насилу його перетравлюють. Він також містить невелику кількість кофеїну, який також шкідливий для домашніх тварин.

Симптоми, які, найімовірніше, проявляться у вашого улюбленця, який з'їв шоколад з алкоголем, можуть охоплювати гіперактивність, діарею, блювоту і болі в животі.

А якщо кіт або пес з'їсть звичайну шоколадку, то в нього можуть спостерігатися прискорене дихання, тремтіння, висока температура, високий кров'яний тиск і ризик судом.

Святкові рослини та аромати

Традиційні святкові рослини можуть бути особливо небезпечними. Ягоди падуба і омела отруйні для домашніх тварин, тому, якщо ви прикрашаєте будинок цими предметами, переконайтеся, що вони перебувають поза досяжністю.

Деякі ефірні олії та штучні ароматизатори, такі як дифузори, що використовуються для створення різдвяної атмосфери, можуть бути шкідливими для чутливих систем тварин.

Перевіряйте упаковку, оскільки багато брендів зараз вказують, чи безпечні їхні продукти для домашніх тварин, і якщо ви не впевнені, обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром.

Пуансетії помірно токсичні для кішок і можуть викликати подразнення при ковтанні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, на що звернути увагу під час вибору штучної ялинки і яку краще вибрати.