Ветеринар рассказала, какие новогодние декорации могут навредить котам и собакам (видео)

Новый год и Рождество обычно несут радость. Но нужно быть осторожнее с украшениями, елками и декорациями, ведь они очень опасны для домашних питомцев.

Пока мы все заняты украшением своих домов праздничными украшениями к Рождеству и Новому году, эта предпраздничная суета может таить в себе потенциально смертельную опасность для наших питомцев. Ветеринар предупреждает владельцев домашних животных, что рождественские украшения могут быть опасными и даже токсичными. Об этом пишет Daily Mail.

Коты обожают рождественские елки, но они для них опасны

Доктор Ребекка Макмиллиан из Глостершира рассказала, что опасность таится для собак и котов таится как в шоколаде из адвент-календарей, так и в мишуре для елок.

Ветеринарный эксперт доктор Ребекка Макмиллан из Глостершира дала несколько важных советов о том, как мы можем обеспечить безопасность наших питомцев.

Рождественские елки и мишура

Когда дело доходит до выбора между настоящими и искусственными деревьями, натуральный вариант может показаться более привлекательным, но он может подвергнуть вашего питомца серьезному риску.

"Искусственные деревья безопаснее для домашних животных, чем настоящие", — объясняет доктор Макмиллан. По ее словам, настоящие ели и сосны высыхают и сбрасывают иголки, которые могут застрять в подушечках лап и поранить язык и десна, если, например, собака попробует пожевать ветки.

"Сок деревьев также может вызвать проблемы, если его лизнуть, например, чрезмерное слюнотечение и расстройство желудка", — отмечает ветеринар. Даже вода, в которую ставят живые ели, чтобы они дольше радовали взгляд, может быть опасна, ведь в ней могут содержаться пестициды, консерванты или древесный сок, что может вызвать расстройство пищеварения, если их съест ваш питомец.

Сальма Хайек и ее пес у рождественской елки Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Модные банты и елочные игрушки, украшенные мишурой, также могут оказаться плохой идеей, если вы являетесь владельцем домашнего животного.

Если ваша кошка пожует или проглотит ленту, это может вызвать серьезные проблемы с пищеварением. Вместо этого эксперты рекомендуют тканевые банты, или украшения из фетра.

Искусственный снег

Владельцам домашних животных следует помнить, что искусственные деревья с искусственным снегом (также известные как флокирование) также могут представлять опасность для здоровья.

Коты могут повалить елку и наесться мишуры Фото: Открытые источники

При попадании внутрь организма этот искусственный снег может вызвать расстройство желудка у домашних животных, а в больших количествах — привести к кишечной непроходимости.

Чтобы обезопасить домашних животных возле любой новогодней елки, регулярно пылесосьте, чтобы не допустить проглатывания иголок или искусственного снега, и никогда не оставляйте домашних животных без присмотра возле елки.

Если вы подозреваете, что ваш питомец проглотил что-то токсичное, немедленно обратитесь за ветеринарной помощью.

Безделушки и украшения

По словам ветеринаров, к распространенным рождественским предметам, представляющим опасность для домашних животных, относятся стеклянные безделушки, которые могут разбиться на острые осколки, и электрические провода, которые могут ударить током.

Домашних питомцев нужно держать подальше от елки и украшений Фото: pexels.com

"Маленькие круглые безделушки, мягкие игрушки и кусочки мишуры часто проглатываются кошками и собаками. Если это произойдет, может потребоваться экстренная операция", — отмечает ветеринар.

Подумайте об использовании небьющихся пластиковых шаров вместо стеклянных и отдайте предпочтение безопасным для домашних животных альтернативам мишуре, таким как бумажные цепочки или гирлянды из лент, закрепленные в недоступном для животных месте.

"Они не должны оставаться наедине с елкой или рядом с любыми украшениями, которые могут представлять опасность. Вы также должны поощрять их играть со своими собственными игрушками, а не с какими-либо праздничными предметами, как бы ни было заманчиво повесить мишуру для кошки или покатать безделушку, за которой будет гоняться собака!" – предупреждает Ребекка.

Некоторые снежные шары содержат этиленгликоль — компонент антифриза, который очень токсичен даже в небольших количествах.

Шоколад и адвент-календари

Эксперты рекомендуют хранить лакомства в недоступном для домашних животных месте. Объясните детям, что не следует поощрять домашних животных играть с украшениями или соблазнять их небезопасными предметами. И отпугивайте животных от дерева, используя лакомства и игрушки.

Шоколад изготавливается из какао-бобов, содержащих вещество под названием теобромин.

Хотя он безвреден для людей, он токсичен для собак и других домашних животных, поскольку они с трудом его переваривают. Он также содержит небольшое количество кофеина, который также вреден для домашних животных.

Симптомы, которые, скорее всего, проявятся у вашего питомца, съевшего шоколад с алкоголем, могут включать гиперактивность, диарею, рвоту и боли в животе.

А если кот, или пес съест обычную шоколадку, то у него могут наблюдаться учащенное дыхание, дрожь, высокая температура, высокое кровяное давление и риск судорог.

Праздничные растения и ароматы

Традиционные праздничные растения могут быть особенно опасны. Ягоды падуба и омела ядовиты для домашних животных, поэтому, если вы украшаете дом этими предметами, убедитесь, что они находятся вне досягаемости.

Некоторые эфирные масла и искусственные ароматизаторы, такие как диффузоры, используемые для создания рождественской атмосферы, могут быть вредны для чувствительных систем животных.

Проверяйте упаковку, поскольку многие бренды сейчас указывают, безопасны ли их продукты для домашних животных, и если вы не уверены, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Пуансеттии умеренно токсичны для кошек и могут вызвать раздражение при проглатывании.

Напомним, ранее Фокус писал о том, на что обратить внимание при выборе искусственной елки и какую лучше выбрать.