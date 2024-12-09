Складна мова тіла: що намагається сказати кішка, використовуючи положення свого хвоста

Дослідники розповіли, що означають різні положення наших вихованців: від піднятого до опущеного хвоста.

Люди й кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч і за цей час ми встигли налагодити комунікацію з нашими вихованцями. Утім, часом буває складно зрозуміти, що саме означає та чи інша поведінка кота і, чи є хвіст активним інструментом спілкування для наших вихованців, пише Live Science.

Не секрет, що тварини використовують хвіст для підтримання рівноваги та контролю рухів, але дослідники також вважають, що поведінка хвоста, чи то тремтіння, чи то розмахування з боку в бік, також є способом спілкування.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Експерти з поведінки кішок сходяться на думці, що кішки використовують хвости як частину ширшої системи мови тіла для передачі широкого спектра емоцій. Згідно з дослідженням, опублікованим в Irish Veterinary Journal, кішки покладаються на свої очі, вуха, тіло і хвіст, щоб висловити страх, гнів, радість, задоволення і цікавість.

Відомо, що хвости тварин надзвичайно гнучкі завдяки своїй унікальній анатомії. Вони складаються з 18-23 невеликих кісток, також відомих як хвостові хребці, які скріплені як ланцюг і дають хвосту рухатися в різних напрямках. За словами викладача анатомії тварин у коледжі ветеринарної медицини Вашингтонського державного університету Реда Мохамеда, коли кішки відчувають емоцію, мозок надсилає сигнали до м'язів хвоста через стрий нерв, або нерв, що з'єднує м'язи хвоста з центральною нервовою системою. Вважається, що ця комунікація відбувається майже миттєво, даючи змогу тваринам рухати хвостом із блискавичною швидкістю і точністю.

У результаті вчені вирішили з'ясувати, що означає рухи хвостом. На думку фахівця з поведінки тварин в Університеті Пердью в Індіані (США) Мікеля Дельгадо, наприклад, спрямований догори хвіст сигналізує про доброзичливий і соціальний підхід. Але вчені також виявили, що таке положення хвоста зовсім не універсальне: дикі кішки, наприклад, не використовують сигнал "хвіст вгору". Дослідники вважають, що сигнал "хвіст догори", ймовірно, розвинувся в процесі одомашнення.

Дельгадо зазначає, що тремтячий хвіст може вказувати на хвилювання кішки. Водночас роздутий хвіст часто є реакцією на загрозу — наприклад, на кішку на вулиці — і вважається захисною спробою здаватися більшим. Дельгадо також зазначає, що опущений хвіст зазвичай асоціюється зі страхом, оскільки кішка намагається стати меншою або захистити себе. А якщо кішка плескає хвостом по землі або швидко рухає ним з боку в бік чи вгору-вниз, це може бути ознакою того, що вона злиться.

Крім того, кішки можуть спілкуватися за допомогою хвоста по-різному залежно від того, чи взаємодіють вони з людьми або іншими кішками. Попереднє дослідження 2021 року показало, що кішки, які взаємодіють одна з одною, зазвичай тримають хвости опущеними й більше покладаються на вуха, щоб висловити свої почуття. Водночас для спілкування з людьми кішки, як правило, використовують хвости.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках.