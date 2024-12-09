Сложный язык тела: что пытается сказать кошка, используя положение своего хвоста

Исследователи рассказали, что означают различные положения наших питомцев: от поднятого до опущенного хвоста.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок и за это время мы успели наладить коммуникацию с нашими питомцами. Впрочем, порой бывает сложно понять, что именно значит то или иное поведение кота и является ли хвост активным инструментом общения для наших питомцев, пишет Live Science.

Не секрет, что животные используют хвост для поддержания равновесия и контроля движений, но исследователи также полагают, что поведение хвоста, будь то дрожание или размахивание из стороны в сторону, также является способом общения.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эксперты по поведению кошек сходятся во мнении, что кошки используют хвосты как часть более широкой системы языка тела для передачи широкого спектра эмоций. Согласно исследованию, опубликованному в Irish Veterinary Journal, кошки полагаются на свои глаза, уши, тело и хвост, чтобы выразить страх, гнев, радость, удовлетворение и любопытство.

Известно, что хвосты животных необычайно гибкие за счет своей уникальной анатомии. Они состоят из 18-23 небольших костей, также известных как хвостовые позвонки, которые скреплены как цепь и позволяют хвосту двигаться в разных направлениях. По словам преподавателя анатомии животных в колледже ветеринарной медицины Вашингтонского государственного университета Реда Мохамеда, когда кошки испытывают эмоцию, мозг посылает сигналы мышцам хвоста через срамной нерв или нерв, который соединяет мышцы хвоста с центральной нервной системой. Считается, что эта коммуникация происходит почти мгновенно, позволяя животным двигать хвостом с молниеносной скоростью и точностью.

В результате ученые решили выяснить, что означает движения хвостом. По мнению специалиста по поведению животных в Университете Пердью в Индиане (США) Микеля Дельгадо, например, направленный вверх хвост сигнализирует о дружелюбном и социальном подходе. Но ученые также обнаружили, что такое положение хвоста вовсе не универсально: дикие кошки, например, не используют сигнал "хвост вверх". Исследователи считают, что сигнал "хвост вверх", вероятно, развился в процессе одомашнивания.

Дельгадо отмечает, что дрожащий хвост может указывать на волнение кошки. В то же время раздутый хвост часто является реакцией на угрозу — например, на кошку на улице — и считается защитной попыткой казаться больше. Дельгадо также отмечает, что опущенный хвост обычно ассоциируется со страхом, поскольку кошка пытается стать меньше или защитить себя. А если кошка хлопает хвостом по земле или быстро двигает им из стороны в сторону или вверх-вниз, это может быть признаком того, что она злится.

Кроме того, кошки могут общаться с помощью хвоста по-разному в зависимости от того, взаимодействуют ли они с людьми или другими кошками. Предыдущее исследование 2021 года показало, что кошки взаимодействуют друг с другом, они обычно держат хвосты опущенными и больше полагаются на уши, чтобы выразить свои чувства. В то же время для общения с людьми кошки, как правило, используют хвосты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть на наших ноутбуках.