Трендовая верхняя одежда на зиму — топ-9 моделей

Зимний сезон 2024-2025 порадует модников многообразием стильных и функциональных вариантов верхней одежды. В новом сезоне дизайнеры снова обращаются к классике, сочетая ее с оригинальными деталями и инновационными материалами. Если вы хотите быть в тренде этой зимой, стоит обратить внимание на наиболее актуальные стили, цвета и фасоны зимней верхней одежды.

Зимний сезон 2024-2025 предлагает множество вариантов для модников, которые хотят быть стильными и защищенными от холода. Персональный стилист Алена Сагирова у себя на странице в Инстаграм поделилась трендовыми вариантами верхней одежды на зиму 2024-2025.

Длинные пуховики

Длинные пуховики — это не просто зимняя одежда, а настоящий маст-хэв для тех, кто хочет совместить тепло, стиль и современность. По словам стилистки, длинные пуховики — это один из главных трендов зимнего сезона, который не только стильно выглядит, но и обеспечивает максимальный комфорт и тепло. Кроме того, что это практичный и универсальный вариант на зиму, этот еще и модный вариант. Беспроигрышными цветовыми вариантами всегда были и остаются черный, белый, бежевый. Однако, если вы хотите выделяться, тогда обратите внимание на нежные оттенки, такие как лаванда, мятный или бледно-розовый. Если вы более смелые, то спокойно выбирайте красный, зеленый, фиолетовый или даже металлические оттенки.

Пальто в клетку "тартан"

Пальто "тартан" это еще один вариант трендового наряда на зиму. По словам стилистки, это гармоничное сочетание стиля, тепла и универсальности. Данная модель подходит для любых случаев и прекрасно вписывается в современный гардероб.

Дубленки/шубы с животным принтом

Еще одним трендом 2024 года был и есть животный принт, который по словам стилистки, уверенно трансформировался и в верхнюю одежду на зиму. Дубленки и шубы с леопардовым принтом, или принтом зебры или коровы стали центральными элементами зимних коллекций, добавляя образам характера и элегантной дерзости. Стоит заметить, что сейчас большое внимание уделяется экологичности. Поэтому большинство шуб и дубленок с животным принтом изготавливаются из эко-меха или инновационных материалов, которые имитируют натуральную текстуру. Это позволяет оставаться стильным и одновременно ответственным.

"Мегапухлые" пуховики

Еще одним трендовым вариантом зимы 2024 года являются объемные, почти "одеяльные" пуховики. По словам стилистки, эти пуховики характеризуются большим объемом и ярко выраженным силуэтом "кокон". Благодаря чрезмерной рыхлости такие модели напоминают уютное одеяло, окутывающее тело. "Мегапухлые" пуховики обладают теплосберегающей способностью, поэтому эти модели идеальный выбор для самых холодных дней. Они легкие, несмотря на объем, и обеспечивают свободу движений.

Зеленые оттенки

По словам стилистки, трендовыми моделями верхней одежды также являются варианты в зеленом цвете. Зеленый цвет стал фаворитом модного сезона зимы. Он символизирует гармонию с природой, свежесть и одновременно энергию. В верхней одежде зеленые оттенки приобрели широкую популярность, поэтому стилист советует обратить внимание на такие цвета как изумрудный, оливковый, лесной зеленый, мятный, яркий лайм.

Цветные пуховики

По словам стилистки, черные и серые пуховики этой зимой уступают место ярким, которые добавляют позитива в зимние будни. Цветные пуховики во всех оттенках радуги стали не только практичным выбором для холодной погоды, но удачным акцентом в образах. Среди цветовых вариантов, которые в моде — насыщенный красный, солнечно желтый, ярко синий, изумрудно зеленый, лавандовый, металлик, розовый. Среди моделей остаются оверсайз, длинные пуховики, короткие стеганые модели, пуховики-коконы.

Искусственные шубы

Еще одним вариантом верхней одежды на зиму 2024 может стать искусственная шуба. По словам стилистки, они сочетают эстетику, этичность и тепло, становясь идеальным выбором как для повседневной носки, так и для праздничных образов. Стремление к устойчивому развитию и отказ от натурального меха делают искусственные шубы главным выбором модных брендов. Искусственный мех также дает возможность экспериментировать с цветами, текстурами и формами. Кроме этого, искусственные шубы значительно дешевле натуральных, что делает их доступными для широкого круга модниц.

Шерстяные кейпы

Как вариант, стилистка предлагает рассматривать, шерстяные кейпы. Кейп — это разновидность верхней одежды без рукавов, которая напоминает плащ или накидку. Благодаря мягким шерстяным тканям, он прекрасно сохраняет тепло, а его уникальный дизайн добавляет образу драматичности и изысканности. Кейпы придают любому образу аристократический вид, легко комбинируются с различными стилями одежды.

Пуховики с принтом

Тренд на животный принт не ограничился, по словам стилистки, на зиму 2024 спокойно можно выбирать пуховик с принтом. Если монохромные пуховики уже кажутся скучными, принты добавляют в зимний гардероб оригинальности и динамики. Стилист советует обратить внимание не только на Леопардовые, тигровые, зебровые мотивы, но и на геометрию, например, полоски, квадраты, круги, абстракции — мазки кисти, графические узоры. Трендовыми остаются и цветочные мотивы — романтические или крупные флористические принты. Можно также рассматривать варианты космические и фантазийные темы, градиенты.

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