Трендовий верхній одяг на зиму - топ-9 моделей

Зимовий сезон 2024-2025 порадує модників різноманіттям стильних і функціональних варіантів верхнього одягу. У новому сезоні дизайнери знову звертаються до класики, поєднуючи її з оригінальними деталями та інноваційними матеріалами. Якщо ви хочете бути в тренді цієї зими, варто звернути увагу на найбільш актуальні стилі, кольори та фасони зимового верхнього одягу.

Зимовий сезон 2024-2025 пропонує безліч варіантів для модників, які хочуть бути стильними й захищеними від холоду. Персональна стилістка Альона Сагірова у себе на сторінці в Інстаграм поділилася трендовими варіантами верхнього одягу на зиму 2024-2025.

Довгі пуховики

Довгі пуховики – це не просто зимовий одяг, а справжній маст-хев для тих, хто хоче поєднати тепло, стиль і сучасність. За словами стилістки, довгі пуховики – це один із головних трендів зимового сезону, який не тільки стильно виглядає, але й забезпечує максимальний комфорт і тепло. Крім того, що це практичний та універсальний варіант на зиму, цей ще й модний варіант. Безпрограшними кольоровими варіантами завжди були і залишаються чорний, білий, бежевий. Однак, якщо ви хочете виділятися, тоді зверніть увагу на ніжні відтінки, як-от лаванда, м'ятний або блідо-рожевий. Якщо ви більш сміливі, то спокійно обирайте червоний, зелений, фіолетовий чи навіть металеві відтінки.

Пальто в клітинку "тартан"

Пальто "тартан" це ще один варіант трендового вбрання на зиму. За словами стилістки, це гармонійне поєднання стилю, тепла та універсальності. Дана модель підходить для будь-яких випадків і чудово вписується в сучасний гардероб.

Дублянки/шуби з тваринним принтом

Ще одним трендом 2024 року був і є тваринний принт, який за словами стилістки, впевнено трансформувався і в верхній одяг на зиму. Дублянки та шуби з леопардовим принтом, або принтом зебри чи корови стали центральними елементами зимових колекцій, додаючи образам характеру та елегантної зухвалості. Варто зауважити, що зараз велика увага приділяється екологічності. Тому більшість шуб і дублянок із тваринним принтом виготовляються з еко-хутра або інноваційних матеріалів, які імітують натуральну текстуру. Це дозволяє залишатися стильним і водночас відповідальним.

"Мегапухкі" пуховики

Ще одним трендовим варіантом зими 2024 року є об’ємні, майже "ковдрові" пуховики. За словами стилістки, ці пуховики характеризуються великим об'ємом і яскраво вираженим силуетом "кокон". Завдяки надмірній пухкості такі моделі нагадують затишну ковдру, що огортає тіло. "Мегапухкі" пуховики мають теплозберігаючу здатності, тому ці моделі ідеальний вибір для найхолодніших днів. Вони легкі, попри об'єм, і забезпечують свободу рухів.

Зелені відтінки

За словами стилістки, трендовими моделями верхнього одягу також є варіанти в зеленому кольорі. Зелений колір став фаворитом модного сезону зими. Він символізує гармонію з природою, свіжість і одночасно енергію. У верхньому одязі зелені відтінки набули широкої популярності, тому стилістка радить звернути увагу на такі кольори як смарагдовий, оливковий, лісовий зелений, м'ятний, яскравий лайм.

Кольорові пуховики

За словами стилістки, чорні та сірі пуховики цієї зими поступаються місцем яскравим, які додають позитиву у зимові будні. Кольорові пуховики у всіх відтінках веселки стали не лише практичним вибором для холодної погоди, але вдалим акцентом в образах. Серед кольорових варіантів, які в моді — насичений червоний, сонячно жовтий, яскраво синій, смарагдово зелений, лавандовий, металік, рожевий. Серед моделей залишаються оверсайз, довгі пуховики, короткі стьобані моделі, пуховики-кокони.

Штучні шуби

Ще одним варіантом верхнього одягу на зиму 2024 може стати штучна шуба. За словами стилістки, вони поєднують естетику, етичність і тепло, стаючи ідеальним вибором як для повсякденного носіння, так і для святкових образів. Прагнення до сталого розвитку та відмова від натурального хутра роблять штучні шуби головним вибором модних брендів. Штучне хутро також дає можливість експериментувати з кольорами, текстурами та формами. Крім цього, штучні шуби значно дешевші за натуральні, що робить їх доступними для широкого кола модниць.

Вовняні кейпи

Як варіант, стилістка пропонує розглядати, вовняні кейпи. Кейп — це різновид верхнього одягу без рукавів, який нагадує плащ чи накидку. Завдяки м’яким вовняним тканинам, він чудово зберігає тепло, а його унікальний дизайн додає образу драматичності та вишуканості. Кейпи надають будь-якому образу аристократичного вигляду, легко комбінуються з різними стилями одягу.

Пуховики з принтом

Тренд на тваринний принт не обмежився, за словами стилістки, на зиму 2024 спокійно можна обирати пуховик з принтом. Якщо монохромні пуховики вже здаються нудними, принти додають до зимового гардероба оригінальності та динаміки. Стилістка радить звернути увагу не лише на Леопардові, тигрові, зеброві мотиви, а й на геометрію, наприклад, смужки, квадрати, кола, абстракції — м азки пензля, графічні візерунки. Трендовими залишаються і квіткові мотиви — романтичні або великі флористичні принти. Можна також розглядати варіанти космічні та фантазійні теми, градієнти.

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких кольорах робити манікюр для притягнення удачі, кохання та багатства у 2025 році.

Крім цього, Фокус писав, чого ви не знали про секонд-хенди: 6 цікавих фактів.