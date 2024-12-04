Богаче Маска, но не так знамениты: что известно о династии миллиардеров Валленберг

Фактически, от семьи Валленберг зависит экономика Швеции и, кроме этого, они влияют на ситуацию во всем мире. А исчезновение Рауля Валленберга в Москве остается нераскрытой тайной.

Валленберги — самая влиятельная семья в Швеции и одна из самых влиятельных в мире. Сегодня компанией в пятом поколении управляют братья Джейкоб и Питер-младший и их двоюродный брат Маркус. Успех семьи имеет решающее значение для шведской экономики. Они "слишком велики, чтобы потерпеть неудачу". И хотя семья Валленберг едва ли не богаче Илона Маска, слышно про них куда меньше, чем про протеже Дональда Трампа. Кто же управляет экономикой Швеции мира, пишет NZZ.

29 мая на Юргордене, острове богатых и влиятельных в Стокгольме, оживленное движение. Одна машина за другой исчезает на подъездной дорожке к дому № 250. Участок называется Täcka udden — по-немецки: "накрой плащ". Каждый год в один и тот же день здесь собирается одна из самых могущественных семей мира, чтобы решить судьбу династии.

Фото: tripadvisor

Помимо меню — копченый лосось с яйцом-пашот, слегка приготовленный на пару шпинат, свежая спаржа с копченым маслом, куриный паштет — о тусовке Валленбергов мало что известно. Но в этом году все было иначе. Грядет смена поколений. От этого зависит не только будущее семьи. Это также имеет решающее значение для шведской и европейской экономики.

Что известно о семье Валленберг

ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Ericsson, Electrolux, Nasdaq, Saab, SEB: это лишь небольшая часть их портфолио. Семья считает себя активным инвестором и занимает важные посты в советах директоров компаний. По данным Financial Times, ее корпоративная империя стоит 250 миллиардов евро. Это ставит Валленбергов в одну лигу с Илоном Маском. Но в отличие от Маска, ее вряд ли кто-нибудь знает за пределами Швеции.

Маркус, Питер, Джейкоб Валленберги Фото: Wikipedia

Валленберги не фигурируют в списке самых богатых людей мира, и на это есть причина: большая часть богатства империи находится в фондах. Это означало, что они могли передавать его из поколения в поколение без необходимости платить налог на наследство. И ни один член семьи не может обогатиться лично, поскольку Валленберги не имеют прямого доступа к средствам фонда.

История династии начинается в 1856 году. Индустриализация медленно дошла до крайнего севера, но возникла проблема: шведам не хватало капитала для реализации своих идей. Молодой лейтенант ВМФ Андре Оскар Валленберг только что вернулся из США и прочитал книгу "Как открыть банк". В Стокгольме он решил реализовать свою бизнес-идею и основал первый в Швеции частный банк — Stockholms Enskilda Banken, который позже стал Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). По сей день это один из ведущих банков Северной Европы, совет директоров которого возглавляет Маркус Валленберг.

Однако после смерти Андре Оскара Валленберга империи грозил ранний конец. У банкира было пятеро сыновей — и они ссорились из-за наследства. Старший, Кнут, унаследовал пост президента банка после смерти отца в 1886 году. Он возглавлял SEB до 1911 года и за это время сумел построить международную сеть, обеспечивающую движение денег через национальные границы.

Банк сделал Кнута богатым и, поскольку у него и его жены Алисы не было детей, он регулярно жертвовал деньги на различные строительные проекты в Стокгольме. Но когда в 1914 году Кнут стал министром иностранных дел Швеции, управление банком взял на себя его сводный брат Маркус-старший.

Маркус отличался от Кнута — скупого трудоголика, в куртках которого не было карманов, поэтому он мог вывернуть их наизнанку, когда одна сторона изнашивалась. Деньги он тратил на бизнес-проекты; потребление и одежду он считал ненужными. По словам историка Веттерберга, он сделал все, чтобы вытеснить брата. Когда Кнут вернулся из политики после Первой мировой войны, Маркус вывел его из семейного бизнеса.

Марк ожидал, что его сыновья унаследуют состояние скупого бездетного дядюшки. Но все обернулось иначе. Перед смертью Кнут основал фонд, в который перетекло все его состояние. "Маркус чувствовал себя преданным, но этот шаг оказался величайшим благословением для семьи Валленберг", — говорит историк Веттерберг. Потому что без фонда активы растеклись бы по поколениям и были бы рассеяны среди многочисленных наследников.

Сегодня Валленбергам принадлежат 16 фондов с активами на общую сумму более 300 миллиардов шведских крон. Они являются наиболее важным частным донором в Швеции для финансирования исследований. Фондами Валленберга теперь управляет пятое поколение Питера-младшего по прозвищу "Покер". Его задача — следить за тем, чтобы деньги попадали в нужное место.

Чем владеют Валленберги

Принцип прост: компании Валленберга зарабатывают деньги. Эти деньги пойдут в фонды. Фонды финансируют исследования в области медицины, технологий и естественных наук. Швеция также получает выгоду — по крайней мере косвенно — как место для ведения бизнеса от этого исследования. Но не только фонды сделали Валленбергов все более могущественными.

Кнут Валленберг основал не только фонд, но и холдинговую компанию Investor AB. Сегодня она является самой популярной акцией Швеции и имеет более высокую рыночную стоимость, чем Стокгольмская фондовая биржа. Три крупнейших фонда Валленберга владеют 23,3 процента капитала и 50 процентами прав голоса Investor AB. Инвестор полагается на долгосрочные инвестиции в преимущественно шведские компании. Валленберги выбирают осторожно: AstraZeneca, ABB и Atlas Copco входят в число крупнейших компаний Европы по рыночной стоимости.

AstraZeneca в активе Валленбергов Фото: Корреспондент

Но влияние династии выходит за рамки ее финансовых ресурсов: благодаря привилегированным акциям Валленберги, обладая относительно небольшим капиталом, контролируют значительную долю всех компаний, котирующихся на шведской фондовой бирже, — по оценкам, 40 процентов.

Концентрация власти, беспрецедентная по сравнению с Европой, сделала Валленбергов важным игроком в шведской экономике. Историк Гуннар Веттерберг говорит об этом так: "Каждое правительство — будь то левое или буржуазное — знает, что оно должно работать с Валленбергами, потому что это лучше для Швеции".

Джейкоб Валленберг — самый влиятельный из влиятельных: он, среди прочего, возглавляет совет директоров Investor и входит в совет директоров Ericsson. Он также возглавляет Шведскую ассоциацию работодателей и бизнеса. Его годовая зарплата, эквивалентная 1,5 миллионам франков, является скромной, учитывая его власть. Для сравнения: генеральный директор UBS Серджио Эрмотти зарабатывает в десять раз больше. Но именно здесь кроется еще один фактор, объясняющий, почему империя Валленбергов смогла вырасти с годами.

Так, Джейкоб, или Якоб, имеет хорошие контакты в мировой политике. В мае 2023 года он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Тайны семьи Валленберг

Esse non videri — быть, а не казаться: вот девиз династии. В то время как многие богатые люди, такие как Илон Маск, стремятся быть в центре внимания, Валленберги намеренно держатся в тени. Они редко дают интервью, а когда дают, то говорят о бизнесе, пожертвованиях и семье как институте. Никогда о личных делах и вряд ли о политике — если только это не приносит пользы бизнесу.

Споры и распри не предаются огласке. Когда этой осенью Питер "Покер" Валленберг развелся со своей женой Кларой Сидхофф Валленберг, они вместе организовали вечеринку в семейном Гранд-отеле в Стокгольме, чтобы продемонстрировать единство. Говорят, что дедушка дал Питеру прозвище "Покер", потому что еще в детстве он всегда сохранял невозмутимое выражение лица. Он был хладнокровен, даже на когда эту вечеринку прибыла королева Швеции Сильвия.

Редкий семейный портрет Валленбергов был сделан в 1988 году, когда Сюзанна Флеминг (задний ряд, в центре) открыла магазин яхтенной и спортивной одежды. Флеминг — мать Питера-младшего (задний ряд слева) и Якоба Валленберга (задний ряд справа), которые сегодня управляют империей. На стойке сидят двое детей Петера и сестры Якоба Андреа Ганде — Стефани Ганде (слева), Филипп Ганде (в центре) — и дочь Якоба Ловиса Валленберг (справа). Все они принадлежат к шестому поколению клана.

Редкое фото семьи Валленберг Фото: NZZ

Чтобы найти скандал, нужно вернуться вглубь истории. В 1878 году Андре Оскар Валленберг незаконно спрятал часть своих активов, чтобы избежать ответственности в случае банкротства его банка. Во время Второй мировой войны, когда Валленберги вели дела с немецкой компанией Bosch, хотя эта компания выполняла контракты на поставки оружия и использовала принудительный труд. Или в 1971 году, когда Марк Валленберг покончил жизнь самоубийством, потому что почувствовал, что не может справиться с давлением со стороны своего отца Маркуса-старшего. Но ничто из этого не принесло Валленбергам долговременного вреда.

Сюжет о Рауле Валленберге

В памяти остались не темные дела с нацистским режимом, а история Рауля Валленберга, который спас около 20 000 венгерских евреев, выдав им шведские охранные паспорта и разместив их в "шведских домах". Он исчез и считается, что умер в московской тюрьме в 1950-х.

Рауль Валленберг, который исчез в советских застенках Фото: Wikipedia

Экономисты говорят о проклятии третьего поколения, о несостоятельности внуков. Говорят, что первое поколение создает богатство, второе управляет им, а третье изучает историю искусств. Империей Валленбергов уже управляет пятое поколение: Джейкоб, 68 лет, Маркус, 68 лет, и Питер, 65 лет. Валленберги готовились к следующей смене поколений более десяти лет.

Империя не передается по наследству. Поскольку активы находятся в фондах, изменение определяется их уставами и советами директоров. Это означает, что преемники — и, возможно, впервые преемники-женщины — будут назначаться старшими. До сих пор женщины играли лишь незначительную роль в истории Валленбергов; важные руководящие должности всегда занимали мужчины; Маркус Валленберг рассказал Financial Times, что он и его двоюродные братья "очень, очень приветствовали бы" женщину-преемницу.

Из 30 представителей шестого поколения 20 выразили заинтересованность в продолжении семейной империи. Смена поколений происходит по принципам тайной семейной конституции, которую подписывают все взрослые члены шестого поколения. Под руководством Джейкоба, Маркуса и Питера заинтересованные стороны уже знакомятся с различными направлениями деятельности группы. В конце концов, некоторые из них продвигаются на более влиятельные должности. Валленберги по-прежнему скрывают информацию о том, кто имеет на это право. И не зря: от смены поколений зависит многое — не только для семьи Валленбергов, но и для Швеции.

Напомним, ранее Фокус писал о самых богатых женщинах мира. На первом месте оказалась Франсуаза Бетанкур Мейерс, внучка основателя L'Oreal, состояние которой составляет ошеломляющие 99,5 миллиардов долларов. Она занимает 15-е место в списке всех миллиардеров.