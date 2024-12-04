Мужчина с аномально длинным большим пальцем рассказал о ежедневных трудностях (видео)

В 2019 году Джейкоб Пина завел аккаунт в TikTok, где впервые показал свою патологию. Сегодня у него более 2,8 млн подписчиков, которые с интересом следят за всем, что публикует американец.

25-летний Джейкоб Пина из Массачусетса прославился в сети тем, что его большой палец правой руки – аномально длинный и достигает почти 13 см. По информации Daily Mail, молодой человек является обладателем самого большого пальца в мире, хотя в Книге рекордов Гиннеса он не значится.

После того как в 2019 году Джейкоб по совету друга зарегистрировался в TikTok, где начал демонстрировать свою патологию, его популярность резко возросла, и сегодня на него подписаны свыше 2,8 млн человек.

В роликах Пина показывает, как он пользуется повседневными вещами, такими как телефон, и рассказывает, с какими трудностями сталкивается. Так, его палец в вытянутом состоянии лишь немного короче iPhone 16, что усложняет, например, набор и отправку сообщений.

Недавно он продемонстрировал, как скролит соцсети на смартфоне. Клип, набравший почти 100 000 просмотров, шокировал и смутил зрителей. Многие задавались вопросом, было ли это отредактировано или сильное растяжение болезненно.

Примерно у одного из десяти американцев очень гибкие или эластичные суставы, также известные как гипермобильные суставы. Они связаны с несколькими генетическими и аутоиммунными заболеваниями. Одним из самых известных является гипермобильный синдром Элерса-Данлоса (HEDS), генетическое заболевание, поражающее соединительные ткани организма, которые придают структуру органам и помогают костям оставаться целыми.

HEDS встречается у одного из 5 000–20 000 американцев, включая таких знаменитостей, как Билли Айлиш и Лина Данэм. Он приводит к чрезмерно гибким и часто болезненным суставам, эластичной коже и частым вывихам.

Однако врачи не могут объяснить случай Пины. Хотя гипермобильность связывают с генетическими нарушениями, Джейкоб говорит, что у него нет никаких проблем со здоровьем, которые могли бы объяснить его большой палец.

Ему же эта аномалия никак не мешает.

"Это был положительный опыт иметь длинный большой палец. Это никогда не мешало мне что-либо делать. И то, что я поделился этим в TikTok, привлекло ко мне так много подписчиков, которые являются энтузиастами больших пальцев по всему миру", – признался мужчина.

Джейкоб говорит, что и на левой руке он него длинный большой палец, но он короче, чем на правой. Поскольку его правая рука доминирует, именно ее он, естественно, чаще всего демонстрирует в социальных сетях.

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