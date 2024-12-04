Чоловік із аномально довгим великим пальцем розповів про щоденні труднощі (відео)

У 2019 році Джейкоб Піна завів акаунт у TikTok, де вперше показав свою патологію. Сьогодні у нього понад 2,8 млн підписників, які з цікавістю стежать за всім, що публікує американець.

25-річний Джейкоб Піна з Массачусетса прославився в мережі тим, що його великий палець правої руки — аномально довгий і сягає майже 13 см. За інформацією Daily Mail, молодий чоловік є володарем найбільшого пальця у світі, хоча в Книзі рекордів Гіннеса він не значиться.

Після того, як 2019 року Джейкоб за порадою друга зареєструвався в TikTok, де почав демонструвати свою патологію, його популярність різко зросла і сьогодні на нього підписані понад 2,8 млн осіб.

У роликах Піна показує, як він користується повсякденними речами, такими як телефон, і розповідає, з якими труднощами стикається. Так, його палець у витягнутому стані лише трохи коротший за iPhone 16, що ускладнює, наприклад, набір і надсилання повідомлень.

Нещодавно він продемонстрував, як скролить соцмережі на смартфоні. Кліп, який набрав майже 100 000 переглядів, шокував і збентежив глядачів. Багато хто задавався питанням, чи було це відредаговано, чи сильне розтягнення болісне.

Приблизно в одного з десяти американців дуже гнучкі або еластичні суглоби, також відомі як гіпермобільні суглоби. Вони пов'язані з кількома генетичними та аутоімунними захворюваннями. Одним із найвідоміших є гіпермобільний синдром Елерса-Данлоса (HEDS), генетичне захворювання, що вражає сполучні тканини організму, які надають структуру органам і допомагають кісткам залишатися цілими.

HEDS зустрічається в одного з 5 000-20 000 американців, включно з такими знаменитостями, як Біллі Айліш і Ліна Данем. Він призводить до надмірно гнучких і часто болісних суглобів, еластичної шкіри та частих вивихів.

Однак лікарі не можуть пояснити випадок Піни. Хоча гіпермобільність пов'язують із генетичними порушеннями, Джейкоб каже, що в нього немає жодних проблем зі здоров'ям, які могли б пояснити його великий палець.

Йому ж ця аномалія ніяк не заважає.

"Це був позитивний досвід мати довгий великий палець. Це ніколи не заважало мені що-небудь робити. І те, що я поділився цим у TikTok, привернуло до мене так багато підписників, які є ентузіастами великих пальців по всьому світу", — зізнався чоловік.

Джейкоб каже, що і на лівій руці він має довгий великий палець, але він коротший, ніж на правій. Оскільки його права рука домінує, саме її він, природно, найчастіше демонструє в соціальних мережах.

Раніше Фокус писав, що блогерка порівняла своє життя у фургоні і на човні.