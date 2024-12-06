6 декабря 2024 года: Николая Чудотворца - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также ссориться с родными.

Что случилось 6 декабря?

Сегодня православная церковь почитает память Николая Чудотворца. Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых в православной церкви. Он жил в IV веке в городе Мире, в Ликийской области, которая сегодня находится на территории Турции. Святой Николай славится своими милосердными деяниями и чудесами, особенно по отношению к нуждающимся и больным. Именно за его благочестие и милосердие Бог его и наградил даром чудотворения.

Также 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины.

Что нельзя делать 6 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

ссориться с родными;

заниматься ремонтом;

шить и вязать.

Народные поверья и приметы:

иней на деревьях – в следующем году будет хороший урожай;

какая погода на зимнего Николая, таким будет и день весеннего (9 мая);

с дороги снег сметает ветер – ждите оттепель.

День ангела празднуют:

Максим, Николай.

А также в этот день:

1240 год — Киев захватывают и разрушают войска монгольского хана Батыя;

1492 год — первая экспедиция Колумба открывает остров Гаити;

1877 год — изобретатель Томас Эдисон делает на своем новом фонографе самую первую запись человеческого голоса, процитировав слова детской песенки "Мэри имела маленького теленка";

1991 год — образуют Вооруженные силы Украины;

1877 год — выходит первый номер газеты "Вашингтон пост".

Также Фокус писал церковный календарь на декабрь 2024 года