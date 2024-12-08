8 декабря 2024 года: Анфисы Римской - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также бросать дела незаконченными.

Что случилось 8 декабря?

Сегодня православная церковь почитает память мученицы Анфисы Римской. Считается, что святая Анфиса — одна из женских покровительниц, которой молились, чтобы выдержать трудные испытания и пережить семейные неурядицы, а также она исполняла желания, которые касаются любви.

Что нельзя делать 8 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

бросать дела незаконченными;

жадничать;

оставлять бардак дома.

Народные поверья и приметы:

морозная и безветренная погода — к мягкой и снежной зиме;

утром чирикают синицы – к ночному морозу;

вьюга в этот день сулит много осадков летом;

красный закат — к большим морозам.

День ангела празднуют:

Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав.

Родились в этот день:

1982 год — Ники Минаж, американская певица, рэпер и автор песен и актриса.

А также в этот день:

1868 год — во Львове основывают общество "Просвита";

1941 год — США и Великобритания объявляют войну Японии;

1955 год — ПАСЕ утвердила нынешний флаг Евросоюза.

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