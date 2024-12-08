Ученые выяснили, как стресс хозяев влияет на их собак

Исследователи использовали для наблюдения 28 собак, которых их владельцы привели в ветклинику. Оказалось, что животные чувствуют волнение человека и реагируют на него.

Поскольку собаки – социальные животные, они так же испытывают стресс, как и их хозяева. Чем выше уровень стресса у человека, тем больше он будет и у его питомца. К такому выводу пришли ветеринар Аойф Бирн и доктор Гарет Арнотт из Школы биологических наук Университета Квинс в Белфаст, проведя исследование с участием 28 собак – 10 кобелей и 18 самок в возрасте от одного года до 17 лет – и их владельцев, пишет ВВС.

Исследование проводилось в ветеринарной клинике в Дублине, поскольку, попадая в лечебницу, традиционно волнуются и люди, и животные, поэтому именно ее и выбрали для проведения тестов.

Во время исследования половина владельцев животных выполняли дыхательные упражнения с медитацией, предназначенные для снижения уровня стресса и расслабления. В рамках этого они также повторяли: "Моя собака приносит мне радость" и "Я забочусь о своей собаке".

Другая половина владельцев прошла "Цифровой стресс-тест", способный вызывать умеренный стресс.

Если человек волнуется, приведя собаку в ветеринарную клинику, животному передастся его тревога Фото: Catherine Falls Commercial/Moment/Getty Images

Во время экспериментов и на людях, и на их питомцах были закреплены устройства для отслеживания изменений сердечного ритма между ударами. Ученые также фиксировали на видео поведение собак, чтобы проверить, изменилось ли оно в ходе тестов.

Исследование показало, что изменения уровня стресса владельца могут привести к изменениям уровня стресса его собаки, и что животные реагируют на стресс своего хозяина. Так, изменения сердечного ритма владельца "значительно предсказывали" изменения сердечного ритма его питомца.

"Этот результат соответствует нашей гипотезе о том, что изменения уровня стресса владельца влияют на стресс у собак. Изменения в уровне стресса у человека могут иметь врожденный и непосредственный эффект на показатели физиологического стресса у собак. Разрабатывая стратегии для смягчения стресса владельца в ветеринарных условиях, можно также уменьшить стресс у собак в результате снижения стресса у владельца, – говорится в отчете.

Результаты также показали, что предоставление собакам времени для адаптации к ветеринару и отсутствие спешки с осмотром может уменьшить страх или стресс, которые они испытывают.

"Это исследование подчеркивает важность предоставления собакам времени для акклиматизации к среде клиники, чтобы снизить стресс, испытываемый собаками в этих условиях, что, в свою очередь, может повысить точность любых физических осмотров или диагностики", – отмечают ученые.

Ветеринары также рекомендовали попытаться снизить стресс, испытываемый владельцами собак, так как это также поможет их животным.

Ранее Фокус писал, что собаки могут распознавать стресс человека по запаху.