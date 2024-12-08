Учені з'ясували, як стрес господарів впливає на їхніх собак

Дослідники використали для спостереження 28 собак, яких їхні власники привели до ветклініки. Виявилося, що тварини відчувають хвилювання людини і реагують на нього.

Оскільки собаки – соціальні тварини, вони так само відчувають стрес, як і їхні господарі. Що вищий рівень стресу в людини, то більшим він буде і в її улюбленця. Такого висновку дійшли ветеринар Аойф Бірн і доктор Гарет Арнотт зі Школи біологічних наук Університету Квінс у Белфасті, провівши дослідження за участю 28 собак – 10 псів і 18 самок у віці від одного року до 17 років – та їхніх власників, пише ВВС.

Дослідження проводили у ветеринарній клініці в Дубліні, оскільки, потрапляючи до лікарні, традиційно хвилюються і люди, і тварини, тож саме її й обрали для проведення тестів.

Під час дослідження половина власників тварин виконували дихальні вправи з медитацією, призначені для зниження рівня стресу та розслаблення. У рамках цього вони також повторювали: "Мій собака приносить мені радість" і "Я дбаю про свого собаку".

Інша половина власників пройшла "Цифровий стрес-тест", здатний викликати помірний стрес.

Якщо людина хвилюється, приводячи собаку до ветеринарної клініки, тварині передасться її тривога Фото: Catherine Falls Commercial/Moment/Getty Images

Під час експериментів і на людях, і на їхніх улюбленцях були закріплені пристрої для відстеження змін серцевого ритму між ударами. Вчені також фіксували на відео поведінку собак, щоб перевірити, чи змінилася вона під час тестів.

Дослідження показало, що зміни рівня стресу власника можуть призвести до змін рівня стресу його собаки, і що тварини реагують на стрес свого господаря. Так, зміни серцевого ритму власника "значно передбачали" зміни серцевого ритму його вихованця.

"Цей результат відповідає нашій гіпотезі про те, що зміни рівня стресу власника впливають на стрес у собак. Зміни в рівні стресу в людини можуть мати вроджений і безпосередній ефект на показники фізіологічного стресу в собак. Розробляючи стратегії для пом'якшення стресу власника у ветеринарних умовах, можна також зменшити стрес у собак унаслідок зниження стресу у власника, — йдеться у звіті.

Результати також показали, що надання собакам часу для адаптації до ветеринара та відсутність поспіху з оглядом може зменшити страх або стрес, які вони відчувають.

"Це дослідження підкреслює важливість надання собакам часу для акліматизації до середовища клініки, щоб знизити стрес, який відчувають собаки в цих умовах, що, зі свого боку, може підвищити точність будь-яких фізичних оглядів або діагностики", — зазначають учені.

Ветеринари також рекомендували спробувати знизити стрес, який відчувають власники собак, оскільки це також допоможе їхнім тваринам.

Раніше Фокус писав, що собаки можуть розпізнавати стрес людини за запахом.