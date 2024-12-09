Миллионер, отсидевший за чужое преступление 24 года, снова загремит в тюрьму

Шорн Томас после убийства, совершенного в 2023 году, заявил своей партнерше, что на его счету – три человеческих жизни. Новый приговор, теперь уже по доказанному преступлению, ему вынесут в феврале.

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50-летний Шорн Томас из Филадельфии, который просидел в тюрьме за чужое преступление 24 года и получил после оправдательного приговора $4, 15 млн от городских властей, снова отправится за решетку. В этот раз его обвинили в убийстве 38-летнего Акима Эдвардса 3 января 2023 года из-за долга за наркотики в размере $1200, сообщает Philadelphia Inquirer.

В ноябре 1990 года Шорна приговорили за убийство пуэрториканского бизнесмена к пожизненному заключению. Но Томас долгое время настаивал на своей невиновности, заявляя, что на момент смерти 78-летнего Доминго Мартинеса он находился в тюрьме для несовершеннолетних.

Выйти на свободу ему помог проект Innocence Project, который помог освободить его в 2017 году. Адвокаты из организации обнаружили, что детективы знали, что у Томаса было потенциальное алиби, и даже имели 36 страниц нераскрытых показаний свидетелей, указывающих на других подозреваемых, но сосредоточились на Шорне из-за заявлений, сделанных двумя предполагаемыми сообщниками.

Шорн Томас с подросткового возраста имел проблемы с законом Фото: Shaurn Thomas/Facebook

Однако их показания со временем менялись, и один даже отказался от своих слов, заявив, что полицейские скормили ему ложную историю и давили на него, пока он не повторил ее.

Окружная прокуратура Филадельфии в конечном итоге отказалась пересматривать дело, несмотря на заявления прокуроров о том, что они не были полностью убеждены в невиновности Томаса.

Когда Шорна выпустили из тюрьмы, мужчина заверил, что у него "нет враждебности" к полиции, и он планирует "просто двигаться вперед". Три года спустя Томас урегулировал иск против города на сумму $4,15 млн.

История Шорна Томаса

Томас присоединился к группе других филадельфийцев, которые были освобождены из тюрьмы после пересмотра и отмены приговоров. Там он встретил Кетру Визи, чьему брату, Вилли, было отменено дело об убийстве в 2019 году. Они встречались с перерывами в течение шести лет, и прошлой осенью Томас попросил ее познакомить его с ее другом детства Акимом Эдвардсом, чтобы узнать, может ли он продать ему немного кокаина.

По словам прокуроров, бывший заключенный дал Эдвардсу пакет для сэндвичей, наполненный наркотиками, и сказал ему вернуть $1200 из выручки, которые Эдвардс так и не заплатил до 3 января 2023 года.

В тот день Томас и Визи встретились у нее дома в Делавэре и поехали в Филадельфию по делам. Но прежде чем они вернулись, Томас предложил своей женщине проехаться по окрестностям в поисках Эдвардса. Когда они в конце концов заметили его, Томас вышел из машины. Позже выяснилось, что у него был с собой в тот день пистолет, из которого он и застрелил своего должника.

Когда пара ехала домой, Шорн сказал Визи, что это его третье убийство, и он не может вернуться в тюрьму. Женщина также утверждала, что он пригрозил отомстить ее родным, если она кому-то что-то расскажет.

Позже следователи выяснили, что Томас намеревался избавиться от партнерши, поскольку боялся, что она его выдаст или что она сотрудничает со следователями. Когда полиция обыскала его дом, то обнаружила пять пистолетов и толстовку Gap, похожую на ту, что носил убийца Эдвардса.

Шорна арестовали и обвинили в незаконном хранении оружия, но отпустили под залог. Однако расследование продолжалось, и полиция получила данные с мобильных телефонов, которые указали на место преступления Визи и Томаса. Их обоих арестовали в марте и обвинили в убийстве.

Находясь за решеткой, Томас отправлял Визи письма, которые, по ее словам, были запугивающими, и в конечном итоге она согласилась сотрудничать с полицией и дать показания против любовника в обмен на менее серьезные обвинения. Она признала себя виновной по обвинению в нападении с отягчающими обстоятельствами.

Томас не отрицал ни одного из обвинений в суде и признал себя виновным в шести преступлениях, включая убийство третьей степени, сговор и незаконное хранение оружия.

Приговор ему вынесут в феврале 2025 года.

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