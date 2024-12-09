Мільйонер, який відсидів за чужий злочин 24 роки, знову загримить до в'язниці

Шорн Томас після вбивства, скоєного 2023 року, заявив своїй партнерці, що на його рахунку — три людські життя. Новий вирок, тепер уже за доведеним злочином, йому винесуть у лютому.

50-річний Шорн Томас із Філадельфії, який просидів у в'язниці за чужий злочин 24 роки й отримав після виправдання $4,15 млн від міської влади, знову піде за ґрати. Цього разу його звинуватили у вбивстві 38-річного Акіма Едвардса 3 січня 2023 року через борг за наркотики в розмірі $1200, повідомляє Philadelphia Inquirer.

У листопаді 1990 року Шорна засудили за вбивство пуерториканського бізнесмена до довічного ув'язнення. Але Томас довгий час наполягав на своїй невинуватості, заявляючи, що на момент смерті 78-річного Домінго Мартінеса він перебував у в'язниці для неповнолітніх.

Вийти на свободу йому допоміг проєкт Innocence Project, який допоміг звільнити його 2017 року. Адвокати з організації виявили, що детективи знали, що у Томаса було потенційне алібі, і навіть мали 36 сторінок нерозкритих свідчень свідків, які вказували на інших підозрюваних, але зосередилися на Шорні через заяви, зроблені двома ймовірними спільниками.

Шорн Томас з підліткового віку мав проблеми із законом Фото: Shaurn Thomas/Facebook

Однак їхні свідчення з часом змінювалися, і один навіть відмовився від своїх слів, заявивши, що поліцейські згодували йому неправдиву історію і тиснули на нього, поки він не повторив її.

Окружна прокуратура Філадельфії зрештою відмовилася переглядати справу, незважаючи на заяви прокурорів про те, що вони не були повністю переконані в невинності Томаса.

Коли Шорна випустили з в'язниці, чоловік запевнив, що у нього "немає ворожості" до поліції, і він планує "просто рухатися вперед". Три роки потому Томас врегулював позов проти міста на суму $4,15 млн.

Історія Шорна Томаса

Томас приєднався до групи інших філадельфійців, які були звільнені з в'язниці після перегляду і скасування вироків. Там він зустрів Кетру Візі, чиєму братові, Віллі, було скасовано справу про вбивство 2019 року. Вони зустрічалися з перервами протягом шести років, і минулої осені Томас попросив її познайомити його з її другом дитинства Акімом Едвардсом, щоб дізнатися, чи може він продати йому трохи кокаїну.

За словами прокурорів, колишній ув'язнений дав Едвардсу пакет для сендвічів, наповнений наркотиками, і сказав йому повернути $1200 з виручки, які Едвардс так і не заплатив до 3 січня 2023 року.

Того дня Томас і Візі зустрілися в неї вдома в Делавері й поїхали до Філадельфії у справах. Але перш ніж вони повернулися, Томас запропонував своїй жінці проїхатися околицями в пошуках Едвардса. Коли вони врешті-решт помітили його, Томас вийшов з машини. Пізніше з'ясувалося, що в нього був із собою того дня пістолет, з якого він і застрелив свого боржника.

Коли пара їхала додому, Шорн сказав Візі, що це його третє вбивство, і він не може повернутися до в'язниці. Жінка також стверджувала, що він пригрозив помститися її рідним, якщо вона комусь щось розповість.

Пізніше слідчі з'ясували, що Томас мав намір позбутися партнерки, оскільки боявся, що вона його видасть або що вона співпрацює зі слідчими. Коли поліція обшукала його будинок, то виявила п'ять пістолетів і толстовку Gap, схожу на ту, що носив убивця Едвардса.

Шорна заарештували і звинуватили в незаконному зберіганні зброї, але відпустили під заставу. Однак розслідування тривало, і поліція отримала дані з мобільних телефонів, які вказали на місце злочину Візі і Томаса. Їх обох заарештували в березні і звинуватили у вбивстві.

Перебуваючи за ґратами, Томас надсилав Візі листи, які, за її словами, були залякувальними, і зрештою вона погодилася співпрацювати з поліцією та дати свідчення проти коханця в обмін на менш серйозні звинувачення. Вона визнала себе винною за звинуваченням у нападі з обтяжуючими обставинами.

Томас не заперечував жодного зі звинувачень у суді і визнав себе винним у шести злочинах, включно з убивством третього ступеня, змовою і незаконним зберіганням зброї.

Вирок йому винесуть у лютому 2025 року.

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