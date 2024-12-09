Заставил рыдать: фанаты Netflix в восторге от нового мини-сериала о легендарном гонщике

Сериал "Сенна" рассказывает о карьере, жизни и трагической смерти Айртона Сенны, известного бразильского гонщика, который погиб на пике своей славы.

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Шестисерийный бразильский сериал "Сенна" в жанре документальной драмы, который рассказывает о жизни легендарного гонщика Айртона Сенны, поклонники Netflix назвали лучшим, который они когда-либо видели, и признались, что он заставил их рыдать, пишет Daily Mail.

Айртон Сенна да Силва – бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе "Формула-1". За десять лет выступлений, с 1984 по 1994 год, выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Получил от прессы прозвища "Волшебник" и "Человек дождя". Он погиб 1 мая 1994 года, когда участвовал в Гран-при Сан-Марино. На момент смерти ему было всего 34 года.

Шестисерийная драма показывает не только его карьеру, но и затрагивает его отношения и смерть. Именно трогательные сцены из жизни этого человека довели зрителей до слез.

Зрители сериала буквально рыдали в финальной сцене фильма вместе с героями

"@NetflixBrasil Спасибо за этот шедевральный сериал под названием #Senna. Просто захватывающе и грандиозно. Что делает честь нашему вечному герою. Поздравляю", "'Ужасно плачу, закончив смотреть #Senna Если вы фанат или любите F1, автомобилей или просто истории о том, как победить обстоятельства и стать героем, вам нужно посмотреть. Прекрасно сделано, гонки держали вас в напряжении, и если вы еще этого не сделали, вы полюбите Сенну", "Я много плакал в последней серии. Жаль, что я не следил за этим кумиром. Я бы определенно стал его фанатом. #Senna", "'Только что закончил сериал #SennaNetflix. Абсолютно великолепно. Действительно впечатлен. Действие на трассе, драма вне трассы, душераздирающие моменты. Действительно, очень хорошо сделано. Настоятельно рекомендую посмотреть. #Senna #F1", "Я закончил #Sennaemotional, настоящий национальный герой! Это сообщение в конце действительно оставило след в моей памяти", "Полностью наслаждался этим сериалом. Детали невероятные! Захватил меня от начала до конца. Великолепная актерская игра! Очень рекомендую. Вам не обязательно быть фанатом автоспорта!" – пишут в комментариях пользователи.

Сериал начинается с того момента, когда Айртон переезжает в Англию, чтобы участвовать в Формуле Ford, и прослеживает жизнь гонщика вплоть до смертельной аварии во время Гран-при Сан-Марино в Имоле, Италия.

Трейлер сериала "Сенна"

Роль Айртона исполни Габриэль Леоне. Кая Скоделарио воплотила на экране Лауру, британо-бразильского гоночного репортера, которая встречает Айртона Сенну во время его участия в гонках Формулы Ford. Актриса Памела Томе получила роль Шуши Менегель, бразильской телеведущей, актрисы и певицы, у которой были отношения с Айртоном Сенной.

Габирэль Леоне в роли Сенны и Кая Скоделарио в образе Лауры

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