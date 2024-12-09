Змусив ридати: фанати Netflix у захваті від нового міні-серіалу про легендарного гонщика

Серіал "Сенна" розповідає про кар'єру, життя і трагічну смерть Айртона Сенни, відомого бразильського гонщика, який загинув на піку своєї слави.

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Шестисерійний бразильський серіал "Сенна" в жанрі документальної драми, що розповідає про життя легендарного гонщика Айртона Сенни, шанувальники Netflix назвали кращим, який вони коли-небудь бачили, і зізналися, що він змусив їх ридати, пише Daily Mail.

Айртон Сенна да Сілва — бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу в класі "Формула-1". За десять років виступів, з 1984 по 1994 рік, виграв 41 гонку і завоював 65 поул-позицій. Отримав від преси прізвиська "Чарівник" і "Людина дощу". Він загинув 1 травня 1994 року, коли брав участь у Гран-прі Сан-Марино. На момент смерті йому було всього 34 роки.

Шестисерійна драма показує не тільки його кар'єру, а й зачіпає його стосунки та смерть. Саме зворушливі сцени з життя цієї людини довели глядачів до сліз.

Глядачі серіалу буквально ридали у фінальній сцені фільму разом із героями

"@NetflixBrasil Дякую за цей шедевральний серіал під назвою #Senna. Просто захоплююче і грандіозно. Що робить честь нашому вічному герою. Вітаю", "'Жахливо плачу, закінчивши дивитися #Senna Якщо ви фанат або любите F1, автомобілів або просто історії про те, як перемогти обставини і стати героєм, вам потрібно подивитися. Прекрасно зроблено, перегони тримали вас у напрузі, і якщо ви ще цього не зробили, ви полюбите Сенну", "Я багато плакав в останній серії. Шкода, що я не стежив за цим кумиром. Я б безперечно став його фанатом. #Senna", "'Щойно закінчив серіал #SennaNetflix. Абсолютно чудово. Справді вражений. Дія на трасі, драма поза трасою, несамовиті моменти. Дійсно, дуже добре зроблено. Настійно рекомендую подивитися. #Senna #F1", "Я закінчив #Sennaemotional, справжній національний герой! Це повідомлення наприкінці дійсно залишило слід у моїй пам'яті", "Повністю насолоджувався цим серіалом. Деталі неймовірні! Захопив мене від початку до кінця. Чудова акторська гра! Дуже рекомендую. Вам не обов'язково бути фанатом автоспорту!" — пишуть у коментарях користувачі.

Серіал починається з того моменту, коли Айртон переїжджає до Англії, щоб брати участь у Формулі Ford, і простежує життя гонщика аж до смертельної аварії під час Гран-прі Сан-Марино в Імолі, Італія.

Трейлер серіалу "Сенна"

Роль Айртона виконав Габріель Леоне. Кая Скоделаріо втілила на екрані Лауру, британо-бразильську гоночну репортерку, яка зустрічає Айртона Сенну під час його участі в перегонах Формули Ford. Акторка Памела Томе отримала роль Шуші Менегель, бразильської телеведучої, акторки та співачки, у якої були стосунки з Айртоном Сенною.

Габірель Леоне в ролі Сенни і Кая Скоделаріо в образі Лаури

Раніше Фокус писав, який фільм фанати Netflix вважають найкращим, і чому вони в захваті від серіалу "Чорні голуби".