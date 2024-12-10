Что посмотреть в декабре: 5 лучших криминальных сериалов месяца на Netflix

Детективные сериалы, а особенно те, что основаны на реальных событиях, приковывают внимание зрителей с первых минут.

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Длинными декабрьскими вечерами самое время посмотреть сериалы, которые вы долго откладывали. Фокус собрал несколько самых рейтинговых криминальных сериалов декабря от Netflix, которые поглотят внимание тех, кто обожает детективы, загадки и расследования. Каждый из предложенных ниже сериалов набрал очень высокие показатели свежести на ресурсе Rotten Tomatoes.

"Долг/стыд" (Гири/Хадзи, Giri/Haji)

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 100%.

Восьмисерийный британский криминальный сериал "Гири/Хадзи", созданный Беном Чесселем и Джулианом Фарино, начинается с убийства в Лондоне племянником главаря одного из преступных кланов Токио. Причем убит катаной, некогда принадлежавшей предводителю конкурентного клана якудза Фукухаре. Сам Фукухара и начальник токийской полиции снаряжают на расследование детектива Кэндзо Мори, так как его младший брат, якобы погибший, украл эту самую катану и теперь считается главным подозреваемым.

Оказавшись в Лондоне под прикрытием, детектив Мори попадает на незнакомую территорию. Здесь он заводит помощников в лице столичных полицейских и людей, знающих о темной стороне столицы Великобритании. Вместе с ними он погружается в одно из самых сложных расследований в своей жизни. Но чем дальше Кензо продвигается, тем больше понимает, что это дело намного запутаннее, чем кажется на самый первый взгляд. Герою приходится вступить в контакт с опасными элементами коррупционного Лондона.

"Милое дитя"

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 100%

Шестисерийній немецкий сериал "Милое дитя", основанный на одноименном романе Роми Хауссманн, рассказывает о Лене — молодой женщине, которая 13 лет назад была похищена богатым безумцем.

Она не подозревала, что ей делать дальше, ведь пришлось смириться с ситуацией и оставаться под замком вместе со своими детьми. Несчастные Ханна и Джонатан также вынуждены жить по чужим законам. Они ходят в туалет и ложатся спать в строго отведенное время, а если дома находится хозяин, то оказываются вынуждены выполнять любые приказы властного господина. Как-то женщина задумывает план побега, который планирует реализовать, поскольку устала от постоянных нападок со стороны негодяя, похитившего ее и детей.

В какой-то момент ей вместе с Ханной удается сбежать на свободу, но Лена попадает под колеса автомобиля и получает серьезные травмы. Эта новость доносится до Маттиаса Бека и его жены Карин, чья дочь, будучи еще ребенком, загадочным образом исчезла 13 лет назад.

"Закон Лидии Поэт"

Рейтинг на Rotten Tomatoes – 100%

"Закон Лидии Поэт" – итальянский исторический криминальный телесериал, созданный Гвидо Юкулано и Давиде Орсини и основанный на жизни Лидии Поэт, первой современной женщины-юриста в Италии. В конце XIX века она отстаивает права угнетенных и борется с предубеждениями общества в отношении женщин. Девушка, выросшая в семье известного адвоката, решает идти по стопам отца, изучает право и получает высшее образование, чтобы стать членом ордена юристов в Турине. Благодаря пытливому разуму и проницательности главная героиня становится востребованным юристом и оказывается в центре внимания сразу нескольких привлекательных мужчин.

Первый сезон вышел на Netflix 15 февраля 2023 года. Второй был представлен 30 октября 2024 года.

"Американское убийство: Лэйси Питерсон"

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 100%

Трехсерийный документальный криминальный сериал "Американское убийство: Лэйси Петерсон" возвращает зрителей к печально известному делу Лэйси Петерсон, исчезнувшей в декабре 2002 года на восьмом месяце беременности. В апреле 2003 года тела Лэйси и ее неродившегося сына Коннера были найдены на побережье Сан-Франциско. Состояние их тел и место, где они были найдены, стали решающими доказательствами по делу. Полиция задержала Скотта Петерсона, мужы пропавшей, и его обвинили в убийстве первой ступени Лэйси и второй ступени ее нерожденного сына. Суд над ним стал одним из самых громких уголовных дел в США.

Сериал в деталях показывает расследование и судебный процесс над ее мужем Скоттом Петерсоном, который был осужден за убийство, хотя и настаивал на своей невиновности. Благодаря интервью с матерью и друзьями Лэйси сериал раскрывает личные взгляды на последствия трагедии, а также исследует безумный резонанс в СМИ и реакцию общества во время судебного процесса. Он углубляется в эмоциональные и юридические тонкости преступления, захватившего нацию и остающегося резонансным два десятилетия спустя.

"Олененок"

Рейтинг на Rotten Tomatoes – 99%

"Олененок" — семисерийный британский мини-сериал, адаптация одноименного автобиографического моноспектакля Ричарда Гэдда, который также является создателем и исполнителем главной роли в сериале. Режиссерами выступили Вероника Тофильска и Юсефина Борнебуш.

Неудачливый комик Ричард Гэдда оказывает знак внимания одинокой женщине Марте, и так начинается история о безумной одержимости, которая грозит разрушить жизни обоих героев. В течение нескольких следующих лет Марта становится просто бредит Ричардом, отправляет ему тысячи писем, голосовых и смс-сообщений. Она преследует его самого, его девушку и его семью, а в какой-то момент даже насилует его.

Сериал имел не только ошеломительный успех, но и последствия. Фиона Харви, которая считает, что именно она является прототипом Марты, обвинила стриминговый гигант Netflix и шотландского комика Ричарда Гэдда, написавшего сценарий и снявшегося в сериале, во лжи и в клеветническом изображении ее истории.

Гэдд рассказывал, что сталкерша, которая его преследовала, отправила как минимум 41 071 имейл, оставила 350 часов голосовых сообщений, написала 744 твита, 46 сообщений в Facebook и писем на 106 страниц.

В свою очередь Фиона заявила СМИ, что "возможно, было несколько электронных писем", а позже сказала, что писем было "меньше 10".

Ранее Фокус писал, какой фильм пользователи стриминговой платформы назвали самым лучшим.