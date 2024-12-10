Що подивитися в грудні: 5 найкращих кримінальних серіалів місяця на Netflix

Детективні серіали, а особливо ті, що засновані на реальних подіях, привертають увагу глядачів із перших хвилин.

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Довгими грудневими вечорами саме час подивитися серіали, які ви довго відкладали. Фокус зібрав кілька найрейтинговіших кримінальних серіалів грудня від Netflix, які поглинуть увагу тих, хто обожнює детективи, загадки й розслідування. Кожен із запропонованих нижче серіалів набрав дуже високі показники свіжості на ресурсі Rotten Tomatoes.

"Борг/сором" (Гірі/Хадзі, Giri/Haji)

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 100%.

Восьмисерійний британський кримінальний серіал "Гірі/Хадзі", створений Беном Чесселем і Джуліаном Фаріно, починається з убивства в Лондоні племінником очільника одного зі злочинних кланів Токіо. Причому вбитий він катаною, яка колись належала ватажку конкурентного клану якудза Фукухарі. Сам Фукухара і начальник токійської поліції споряджають на розслідування детектива Кендзо Морі, оскільки його молодший брат, нібито загиблий, вкрав цю саму катану і тепер вважається головним підозрюваним.

Опинившись у Лондоні під прикриттям, детектив Морі потрапляє на незнайому територію. Тут він заводить помічників в особі столичних поліцейських і людей, які знають про темний бік столиці Великої Британії. Разом із ними він занурюється в одне з найскладніших розслідувань у своєму житті. Але що далі Кензо просувається, то більше розуміє, що ця справа набагато заплутаніша, ніж здається на перший погляд. Герою доводиться увійти в контакт із небезпечними елементами корупційного Лондона.

"Любе дитя"

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 100%

Шестисерійний німецький серіал "Любе дитя", заснований на однойменному романі Ромі Гауссманн, розповідає про Лєну — молоду жінку, яку 13 років тому викрав багатий божевільний.

Вона не підозрювала, що їй робити далі, адже довелося змиритися з ситуацією і залишатися під замком разом зі своїми дітьми. Нещасні Ханна і Джонатан також змушені жити за чужими законами. Вони ходять до туалету і лягають спати в суворо відведений час, а якщо вдома перебуває господар, то змушені виконувати будь-які накази владного пана. Якось жінка замислює план втечі, який планує реалізувати, оскільки втомилася від постійних нападок з боку негідника, який викрав її та дітей.

Якоїсь миті їй разом із Ханною вдається втекти на волю, але Лєна потрапляє під колеса автомобіля, дістаючи серйозні травми. Ця новина надходить до Маттіаса Бека і його дружини Карін, чия дочка, ще дитиною, загадково зникла 13 років тому.

"Закон Лідії Поет"

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 100%

"Закон Лідії Поет" — італійський історичний кримінальний телесеріал, створений Гвідо Юкулано й Давіде Орсіні та заснований на житті Лідії Поет, першої сучасної жінки-юристки в Італії. Наприкінці XIX століття вона відстоює права пригноблених і бореться з упередженнями суспільства щодо жінок. Дівчина, яка виросла в сім'ї відомого адвоката, вирішує йти стопами батька, вивчає право і здобуває вищу освіту, щоб стати членом ордену юристів у Турині. Завдяки допитливому розуму та проникливості головна героїня стає затребуваним юристом і опиняється в центрі уваги одразу кількох привабливих чоловіків.

Перший сезон вийшов на Netflix 15 лютого 2023 року. Другий був представлений 30 жовтня 2024 року.

"Американське вбивство: Лейсі Пітерсон"

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 100%

Трисерійний документальний кримінальний серіал "Американське вбивство: Лейсі Петерсон" повертає глядачів до сумнозвісної справи Лейсі Петерсон, яка зникла в грудні 2002 року на восьмому місяці вагітності. У квітні 2003 року тіла Лейсі та її ненародженого сина Коннера було знайдено на узбережжі Сан-Франциско. Стан їхніх тіл і місце, де вони були знайдені, стали вирішальними доказами у справі. Поліція затримала Скотта Петерсона, чоловіка зниклої, і його звинуватили в убивстві першого ступеня Лейсі і другого ступеня її ненародженого сина. Суд над ним став однією з найгучніших кримінальних справ у США.

Серіал у деталях показує розслідування і судовий процес над її чоловіком Скоттом Петерсоном, якого було засуджено за вбивство, хоча він і наполягав на своїй невинуватості. Завдяки інтерв'ю з матір'ю та друзями Лейсі серіал розкриває особисті погляди на наслідки трагедії, а також досліджує шалений резонанс у ЗМІ та реакцію суспільства під час судового процесу. Він заглиблюється в емоційні та юридичні тонкощі злочину, що захопив націю і залишається резонансним два десятиліття по тому.

"Оленя"

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 99%

"Оленя" – семисерійний британський мінісеріал, адаптація однойменної автобіографічної моновистави Річарда Гедда, який також є творцем і виконавцем головної ролі в серіалі. Режисерами стали Вероніка Тофільска і Юсефіна Борнебуш.

Комік-невдаха Річард Гедда виявляє знак уваги самотній жінці Марті, так розпочинається історія про шалену одержимість, яка загрожує зруйнувати життя обох героїв. Протягом кількох наступних років Марта стає просто марить Річардом, надсилає йому тисячі листів, голосових і смс-повідомлень. Вона переслідує його самого, його дівчину і його сім'ю, а в якийсь момент навіть ґвалтує його.

Серіал мав не лише приголомшливий успіх, а й наслідки. Фіона Гарві, яка вважає, що саме вона є прототипом Марти, звинуватила стримінгового гіганта Netflix і шотландського коміка Річарда Гедда, який написав сценарій і знявся в серіалі, у брехні та в наклепницькому зображенні її історії.

Гедд розповідав, що сталкерка, яка його переслідувала, відправила щонайменше 41 071 імейл, залишила 350 годин голосових повідомлень, написала 744 твіти, 46 повідомлень у Facebook і листів на 106 сторінок. Натомість Фіона заявила ЗМІ, що "можливо, було кілька електронних листів", а пізніше сказала, що листів було "менш ніж 10".

Раніше Фокус писав, який фільм користувачі стримінгової платформи назвали найкращим.