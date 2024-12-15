Это очень смешно: 5 комедийных сериалов от Netflix для зимних вечеров

Смешные, но с глубоким смыслом сериалы не оставят никого равнодушными.

Related video

Комедийный фильм или сериал – лучший способ поднять себе настроение после трудного дня. Даже сейчас, когда с весельем туго, найдите возможность расслабиться и хотя бы на короткое время отдохнуть от тяжелых мыслей и переживаний за просмотром смешных сериалов, которые предлагает свои зрителям стриминговый сервис Netflix. Фокус подобрал пять сериалов, которые скрасят даже самый угрюмый вечер.

"Половое воспитание" ("Сексуальное просвещение")

Отис (Эйса Баттерфилд), сын-подросток известного сексопатолога доктора Джин Милберн (Джиллиан Андерсон), открывает секретную клинику сексотерапии в средней школе Мурдейл вместе с одноклассницей Мейв Уайли (Эмма Макки), чтобы помочь своим одноклассникам разобраться в тонкостях жизни (и заработать немного дополнительных денег). Но Отис вскоре обнаруживает, что у него развиваются чувства к своему деловому партнеру. Он внезапно понимает, что гораздо лучше раздает советы, чем принимает их.

Критики охарактеризовали "Половое воспитание", милую прогрессивную британскую драматическую комедию от новичка Лори Нанн, как проект, который "сочетает подростковые сексуальные мотивы с освежающим уровнем эмпатии".

"В лучшем мире" ("Хорошее место)

Элинор Шеллстроп (Кристен Белл), эгоистичный торговый представитель из Аризоны, попадает под грузовик и оказывается в загробной жизни, где ее случайно направляют в "Хорошее место". Здесь от вина нет похмелья, матерные ругательства заменяются смешными эвфемизмами, а жители – сплошные святоши. Только вот сама Элеанор, как уже говорилось, попадает туда по ошибке, но никто, кроме нее, об этом не знает.

Отчаянно пытаясь сохранить свою тайну и избежать отправки в "Плохое место", где ей самое место, она заручается помощью Чиди Анагонье (Уильям Джексон Харпер), профессора этики, ошибочно назначенного ее родственной душой.

В целом у Майкла Шура получилась экзистенциальная комедия о смысле существования и о том, что мы должны друг другу. Она заставит вас смеяться, размышляя о самых важных вопросах жизни.

"Грейс и Френки"

Когда их мужья (Мартин Шин и Сэм Уотерстон) бросают их ради друг друга, эти 70-тилетние дамы – алкоголичка Грейс (Джейн Фонда) и легкомысленная любительница травки, представительница богемы Фрэнки (Лили Томлин) — вынуждены жить вместе, переходя к новой жизни после развода. "Грейс и Фрэнки" доказывают, что у комедии нет возрастных ограничений, рассказывая полностью проработанные истории, выходящие за рамки типичных шуток о "стариках" (хотя и таких тоже немало). Сюжетные линии вращаются вокруг вибраторов для больных артритом, контрабанды рецептурных препаратов и помощи в самоубийстве. Это ситком, созданный Мартой Кауффман и Говардом Дж. Моррисом для Netflix, который не боится раздвигать границы с помощью шуток.

Шоу состоит из 7 сезонов и стало самым продолжительным сериалом в истории стримингового сервиса.

"Метод Комински"

Как и предыдущий сериал, этот тоже затрагивает жизнь пожилых людей. Сэнди Комински (Майкл Дуглас) — известный преподаватель актерского мастерства в Лос-Анджелесе, который когда-то имел дело со звездой. Сейчас, в свои 70, Сэнди и его давний агент и друг Норман (Алан Аркин) борются с реалиями старения, горя и постоянно меняющейся культуры.

Помимо радости наблюдать, как две голливудские легенды творят свою магию вместе, поклонники работы Дугласа в "Романе с камнем", "Жемчужине Нила" и "Войне роз" захотят посмотреть последние два сезона, в которых актер воссоединяется со своей постоянной коллегой по 80-м Кэтлин Тернер, которая играет его бывшую жену. "Метод Комински", созданный суперпродюсером ситкомов Чаком Лорри ("Теория большого взрыва"), получил 12 номинаций на премию "Эмми" и две премии "Золотой глобус".

"Мертв для меня"

В черной комедии "Мертв для меня" Кристина Эпплгейт играет Джен, недавно овдовевшую риелторшу, которая присоединяется к группе поддержки в горе после того, как ее муж погиб в ДТП. Несмотря на свое желание держать всех на расстоянии, Джен неожиданно заводит дружбу с другой участницей Джуди (Линда Карделлини), которая оплакивает своего жениха и хранит в себе тайну.

Когда дуэт знакомится за выпивкой и их общей любовью к "Фактам жизни", Джен вскоре превращается в "мстителя за белое вино", разыскивающего водителя, который убил ее партнера.

По словам критиков, в этом сериале можно увидеть тот редкий на телевидении момент, когда есть честное, вдумчивое представление отношений между двумя женщинами, сближающимися из-за жизненных трудностей и разочарований.

Ранее Фокус писал, какие детективные сериалы посмотреть в декабре.