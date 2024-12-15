Це дуже смішно: 5 комедійних серіалів від Netflix для зимових вечорів

Смішні, але з глибоким змістом серіали не залишать нікого байдужими.

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Комедійний фільм або серіал — найкращий спосіб підняти собі настрій після важкого дня. Навіть зараз, коли з веселощами туго, знайдіть можливість розслабитися і хоча б на короткий час відпочити від важких думок і переживань за переглядом смішних серіалів, які пропонує свої глядачам стримінговий сервіс Netflix. Фокус підібрав п'ять серіалів, які скрасять навіть найпохмуріший вечір.

"Статеве виховання" ("Сексуальна просвіта")

Отіс (Ейса Баттерфілд), син-підліток відомого сексопатолога докторки Джин Мілберн (Джилліан Андерсон), відкриває секретну клініку сексотерапії в середній школі Мурдейл разом з однокласницею Мейв Вайлі (Емма Маккі), щоб допомогти своїм однокласникам розібратися в тонкощах життя (і заробити трохи додаткових грошей). Але Отіс незабаром виявляє, що у нього розвиваються почуття до свого ділового партнера. Він раптово розуміє, що набагато краще роздає поради, ніж приймає їх.

Критики охарактеризували "Статеве виховання", милу прогресивну британську драматичну комедію від новачка Лорі Нанн, як проєкт, який "поєднує підліткові сексуальні мотиви з освіжаючим рівнем емпатії".

"У кращому світі" ("Гарне місце)

Елінор Шеллстроп (Крістен Белл), егоїстична торгова представниця з Арізони, потрапляє під вантажівку і опиняється в потойбічному житті, де її випадково направляють у "Хороше місце". Тут від вина немає похмілля, матюки замінюються смішними евфемізмами, а жителі — суцільні святенники. Тільки ось сама Елеанор, як уже говорилося, потрапляє туди помилково, але ніхто, крім неї, про це не знає.

Відчайдушно намагаючись зберегти свою таємницю й уникнути відправки в "Погане місце", де їй саме місце, вона заручається допомогою Чіді Анагоньє (Вільям Джексон Гарпер), професора етики, помилково призначеного її спорідненою душею.

Загалом у Майкла Шура вийшла екзистенціальна комедія про сенс існування і про те, що ми винні одне одному. Вона змусить вас сміятися, розмірковуючи про найважливіші питання життя.

"Грейс і Френкі"

Коли їхні чоловіки (Мартін Шин і Сем Вотерстон) кидають їх заради один одного, ці 70-річні дами — алкоголічка Грейс (Джейн Фонда) і легковажна любителька травички, представниця богеми Френкі (Лілі Томлін) — змушені жити разом, переходячи до нового життя після розлучення. "Грейс і Френкі" доводять, що комедія не має вікових обмежень, розповідаючи повністю опрацьовані історії, які виходять за рамки типових жартів про "старих" (хоча й таких теж чимало). Сюжетні лінії обертаються навколо вібраторів для хворих на артрит, контрабанди рецептурних препаратів і допомоги в самогубстві. Це ситком, створений Мартою Кауффман і Говардом Дж. Морісом для Netflix, який не боїться розсовувати кордони за допомогою жартів.

Шоу складається з 7 сезонів і стало найтривалішим серіалом в історії стримінгового сервісу.

"Метод Комінські"

Як і попередній серіал, цей теж зачіпає життя літніх людей. Сенді Комінскі (Майкл Дуглас) — відомий викладач акторської майстерності в Лос-Анджелесі, який колись мав справу із зіркою. Нині, у свої 70, Сенді та його давній агент і друг Норман (Алан Аркін) борються з реаліями старіння, горя і постійно мінливої культури.

Крім радості спостерігати, як дві голлівудські легенди творять свою магію разом, шанувальники роботи Дугласа в "Романі з каменем", "Перлині Нілу" і "Війні троянд" захочуть подивитися останні два сезони, в яких актор возз'єднується зі своєю постійною колегою з 80-х Кетлін Тернер, яка грає його колишню дружину. "Метод Комінскі", створений суперпродюсером ситкомів Чаком Лоррі ("Теорія великого вибуху"), здобув 12 номінацій на премію "Еммі" і дві премії "Золотий глобус".

"Мертвий для мене"

У чорній комедії "Мертвий для мене" Крістіна Епплгейт грає Джен, нещодавно овдовілу рієлторку, яка приєднується до групи підтримки в горі після того, як її чоловік загинув у ДТП. Попри своє бажання тримати всіх на відстані, Джен несподівано заводить дружбу з іншою учасницею Джуді (Лінда Карделліні), яка оплакує свого нареченого і зберігає в собі таємницю.

Коли дует знайомиться за випивкою і їхнім спільним коханням до "Фактів життя", Джен незабаром перетворюється на "месника за біле вино", який розшукує водія, що вбив її партнера.

За словами критиків, у цьому серіалі можна побачити той рідкісний на телебаченні момент, коли є чесна, вдумлива вистава стосунків між двома жінками, які зближуються через життєві труднощі та розчарування.

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