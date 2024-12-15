15 декабря 2024 года: Павла Латрского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также грустить и унывать.
Что случилось 15 декабря?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Павла Латрского. Он был уроженцем города Елен в Пергаме. После смерти отца юноша воспитывался в обители святого Стефана во Фригии. Когда же умерла мать, юный монах смог полностью посвятить себя подвигам в монастыре на горе Латр близ Милета. Чтобы достичь еще больших духовных высот, святой Павел закрылся в одной из горных пещер. Здесь Господь дал преподобному дар чудотворения и предсказания будущего. Дважды преподобный Павел приезжал на остров Самос, где основал лавру и восстановил три монастыря, которые были разграблены и разрушены иноверцами. Предсказав свою смерть, старец преставился к Богу в 955 году.
Что нельзя делать 15 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- грустить и унывать;
- переохлаждаться.
Народные поверья и приметы:
- днем мороз, а вечером теплеет — к похолоданию;
- северный ветер — ждите сильные морозы;
- на деревьях иней — в следующем году будет хороший урожай;
- кот лезет на печь — будут холода;
- синицы кричат с самого утра — к морозам.
День ангела празднуют:
Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.
Родились 15 декабря:
1996 год — Александр Зинченко, украинский футболист.
А также в этот день:
1984 год — была запущена автоматическая межпланетная станция "Вега-1";
2000 год — остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы.
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