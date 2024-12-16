Изменения во внешности Оксаны Марченко: хирург раскрыл подробности пластических операций

После выхода нового эпизода ленты с Оксаной Марченко в сети началось активное обсуждение ее внешности. Пользователи обратили внимание на заметные изменения, которые известный пластический хирург Дмитрий Слоссер объяснил рядом косметических процедур, среди которых пластика носа, подбородка и, вероятно, подтяжка лица.

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После выхода нового эпизода ленты с участием Оксаны Марченко в сети активно обсуждают ее "новый" образ. Многие обратили внимание на существенные изменения во внешности жены Виктора Медведчука. Специально для Фокуса известный пластический хирург Дмитрий Слоссер оценил возможные хирургические вмешательства, которые могли повлиять на изменения ее внешнего вида.

Врач проанализировал актуальные фотографии Оксаны Марченко и несомненно подтвердил наличие проведения хирургических вмешательств. По мнению Дмитрия Слоссера, изменения во внешности Оксаны можно объяснить несколькими процедурами

"Каждый раз на публике она выглядит иначе и в ней что-то меняется. Как по мне, она точно выполнила пластику носа — ринопластику. Нос у нее был опущен и более массивный, а сейчас он выглядит иначе. Хотя на самом деле черты лица соответствуют ее "новому" носу и он ей идет".

Эксперт также отмечает, что заметны и изменения в подбородке, которые, вероятно, были выполнены благодаря использованию филлеров.

"Я уже не впервые анализирую изменения внешности Оксаны Марченко. Ранее я говорил, что она добавляла себе в подбородок филлеры и я подозреваю, что сейчас она их наконец-то убрала".

Оксана Марченко Фото: скрин

Кроме того, хирург обратил внимание на мочки ушей, что, по его мнению, может свидетельствовать о подтяжке лица.

"Также вижу, что у нее несколько изменились мочки ушей, а это может свидетельствовать о подтяжке лица. Точно сказать трудно по тем фото, которые есть в свободном доступе, но это вполне вероятно".

Заметим, что слухи о возможных пластических операциях телеведущей появились еще в 2012 году, а активное обсуждение изменений в ее внешности началось в прошлом году. Когда-то Оксана входила в число самых влиятельных женщин страны, а сейчас ее внешность стала предметом многочисленных дискуссий. Хирург также высказался о неудачной пластической операции на веках, которую скорее всего делала Оксана Марченко.

Оксана Марченко Фото: скрин

"Оксана Марченко использует много макияжа, но я уже ранее отмечал, что она выполняла довольно неудачную операцию по пластике век. Как по мне, до этой операции ее внешность выглядела более естественно. Ранее мы видели последствия проведенной операции, когда глаза даже не закрывались, а сейчас ситуация уже несколько исправилась. Однако вы должны понимать, что добавить часть кожи на верхние веки невозможно. Исправить такую ситуацию, как была у нее, может только время. Однако, также более естественный вид может вернуть липофилинг (добавление собственного жира в место, которое в этом нуждается. — Ред.)", — пояснил врач.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург прокомментировал пластическую операцию Mommy Makeover, которую делала певица MamaRika.

Кроме этого, Фокус писал, что пластический хирург рассказал, какие пластические операции делала Алла Пугачева.