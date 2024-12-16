Зміни у зовнішності Оксани Марченко: хірург розкрив подробиці пластичних операцій

Після виходу нового епізоду стрічки з Оксаною Марченко у мережі почалося активне обговорення її зовнішності. Користувачі звернули увагу на помітні зміни, які відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер пояснив низкою косметичних процедур, серед яких пластика носа, підборіддя та, ймовірно, підтяжка обличчя.

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Після виходу нового епізоду стрічки за участю Оксани Марченко в мережі активно обговорюють її "новий" образ. Багато хто звернув увагу на суттєві зміни у зовнішності дружини Віктора Медведчука. Спеціально для Фокусу відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер оцінив можливі хірургічні втручання, які могли вплинути на зміни її зовнішнього вигляду.

Лікар проаналізував актуальні світлини Оксани Марченко і безсумнівно підтвердив наявність проведення хірургічних втручань. На думку Дмитра Слоссера, зміни у зовнішності Оксани можна пояснити кількома процедурами

"Щоразу на публіці вона має інший вигляд і в ній щось змінюється. Як на мене, вона точно виконала пластику носа — ринопластику. Ніс у неї був опущений і більш масивний, а зараз він не такий. Хоча насправді риси обличчя відповідають її "новому" носу і він їй пасує".

Експерт також зазначає, що помітні й зміни в підборідді, які, ймовірно, були виконані завдяки використанню філлерів.

"Я вже не вперше аналізую зміни зовнішності Оксани Марченко. Раніше я говорив, що вона додавала собі в підборіддя філлери і я маю підозри, що зараз вона їх нарешті прибрала".

Оксана Марченко Фото: скрін

Крім того, хірург звернув увагу на мочки вух, що, на його думку, може свідчити про підтяжку обличчя.

"Також бачу, що в неї дещо змінились мочки вух, а це може свідчити про підтяжку обличчя. Точно сказати важко з тих фото, які є у вільному доступі, але це цілком ймовірно".

Зауважимо, що чутки про можливі пластичні операції телеведучої з’явилися ще у 2012 році, а активне обговорення змін у її зовнішності розпочалося минулого року. Колись Оксана належала до переліку найвпливовіших жінок країни, а зараз її зовнішність стала предметом численних дискусій. Хірург також висловився про невдалу пластичну операцію на повіках, яку швидше за все робила Оксана Марченко.

Оксана Марченко Фото: скрін

"Оксана Марченко використовує багато макіяжу, але я вже раніше зазначав, що вона виконувала досить невдалу операцію з пластики повік. Як на мене, до цієї операції її зовнішність здавалася більш природно. Раніше ми бачили наслідки проведеної операції, коли очі навіть не закривались, а зараз ситуація вже дещо виправилась. Однак ви маєте розуміти, що додати частину шкіри на верхні повіки неможливо. Виправити таку ситуацію, як була в неї, може лише час. Однак, також більш природний вигляд може повернути ліпофілінг (додавання власного жиру в місце, яке цього потребує. — Ред.)", — пояснив лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург прокоментував пластичну операцію Mommy Makeover, яку робила співачка MamaRika.

Крім цього, Фокус писав, що пластичний хірург розповів, які пластичні операції робила Алла Пугачова.