3 лучших фэнтезийных сериала от Netflix в декабре: оценят даже взрослые

Анимационные фэнтезийные сериалы стали популярными не только среди детей. Сейчас они вышли на такой высокий уровень, что составляют полноценную конкуренцию традиционному полному метру.

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Фэнтезийные сериалы на Netflix – не менее популярны, чем детективы или комедии. Большинство из них – анимационные, что, однако, никак не делает их хуже традиционных художественных шоу. Фокус собрал три лучших фентезийных сериала декабря, которые на Rotten Tomatoes набрали 100% рейтинг свежести, что является наивысшей оценкой от аудитории, и предлагает посвятить их просмотру вместе с детьми свои вечера.

"Аркейн: Лига Легенд"

"Аркейн" — мультипликационный сериал в жанре приключенческого фэнтези по вселенной игры League of Legends. Мультсериал был произведен французской студией Fortiche под руководством американской компании Riot Games.

Сериал является одним из самых дорогих анимационных проектов. Марк Мерилл, сооснователь Riot Games и один из создателей League of Legends, сказал, что он обошелся в $250 миллионов. Для понимания: одна минута "Аркейн" стоит примерно как треть минуты любого мультфильма Pixar. Общая продолжительность сериала – примерно 720 минут, раз в 7 больше, чем любая полнометражка того же Pixar.

Действие происходит в вымышленных городах вселенной League of Legends Пилтовере и Зауне. Сюжет рассказывает историю двух сестер Вай и Джинкс и тех сил, которые развели их по разные стороны баррикад. Зритель видит хрупкое равновесие между богатым городом Пилтовером и захудалым Зауном. Напряженность между этими городами-государствами достигает пика с созданием "хекстека", способа для любого человека контролировать магическую энергию в Пилтовере, а в Зауне новый препарат под названием "мерцание" превращает людей в монстров.

Соперничество между городами разделяет семьи и друзей, поскольку "Аркейн" оживляет отношения, которые формируют некоторых известных чемпионов League of Legends, включая Ви, Джинкс, Кейтлин, Джейса, Виктора и Экко.

Сериал, который состоит из двух сезонов (18 серий), высоко оценили критику за его сюжет и проработку мира, персонажей, эмоциональную нагрузку и игру актеров озвучки. Некоторые также отметили, что ему удалось не только удовлетворить интерес фанатов, но и привлечь внимание простых зрителей, не знакомых со вселенной игры. "Аркейн" установил рекорд просмотров на Netflix в течение недели после премьеры, заняв первое место в чарте топ-10 в 52 странах и второе – в США.

"Джентри Чау против монстров"

Еще один сериал со 100%-ым рейтингом – "Джентри Чау против монстров". Американский анимационный телесериал о сверхъестественных явлениях, созданный Эхо Ву в сотрудничестве с Netflix Animation и Titmouse, Inc., вышел 5 декабря этого года и сразу же залетел на первую строчку рейтинга зрительских симпатий.

В центре сюжета – китайско-американская девочка-подросток Джентри Чау, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда опасный король демонов пытается украсть ее силы. Но не заблуждайтесь, Джентри также сталкивается со своей долей традиционных подростковых проблем. Например, она исследует романтические интересы, борется со взрослым, который всегда думает, что он знает лучше, или пытается поддерживать высокое социальное положение среди своих сверстников.

Несмотря на обилие всего сверхъестественного, сериал в значительной степени основан на реальных темах, которые находят отклик у людей всех возрастов и слоев общества. Эхо Ву

объясняет, что она хочет погрузить зрителей в мир, который во многом похож на наш, за исключением призраков и мифических существ.

"Я хотела, чтобы это шоу было очень приземленным. Я думаю, это освежает в анимации, когда у вас есть сериал, который не об этом магическом мире. Я хотела, чтобы он был подлинным, и чтобы персонажи были в нашем мире", – подчеркнула она.

"Принц драконов"

"Принц драконов" – американский телевизионный мультисериал, созданный Аароном Эхазом, Джастином Ричмондом и выпущенный студией Wonderstorm для трансляции на Netflix. В центре сюжета – волшебная страна Ксадия, где магия исходит из шести основных источников: солнца, луны, звезд, неба, земли и океана. Когда маги-люди создают седьмой вид магии – темную магию – они начинают захватывать и собирать уникальных магических существ, которые им нужны в качестве ингредиентов, что разжигает войну между Ксадией и Королевствами людей. Трое детей с противоположных сторон конфликта — два принца и эльфийка, посланная убить их, – открывают тайну, которая может изменить все, и решают объединить силы и отправиться в эпическое путешествие. Они идут в страну эльфов Зедию, чтобы доставить туда яйцо дракона – наследника короля драконов. Этот поход может стать их единственной надеждой на прекращение войны и восстановление мира в обоих мирах.

Над сценарием сериала работали Джастин Ричмонд и Аарон Эхаз, известный также за свое участие в создании сценария к анимационному сериалу "Аватар: Легенда об Аанге", а также комедийному мультисериалу "Футурама".

Анимация в сериале представляет собой сел-шейдинг — компьютерную анимацию, имитирующую двухмерную. Частота кадров была намерено понижена, как в классической, двухмерной анимации. Создатели желали создать инновационный стиль, сочетающий в себе элементы трехмерной графики и классической, прорисованной анимации.

Сериал, который впервые вышел в 2018 году, уже имеет шесть сезонов, и планируется, что будет снят еще один сезон.

Ранее Фокус писал, какие детективные сериалы стоит посмотреть в декабре.